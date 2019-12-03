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 Політика України, Суспільство
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Все про:майдан (558) суддя (995) ВККСУ (342) злочини проти Майдану (52)

 Суддя Деснянського райсуду Києва Журавська, що виносила рішення проти майданівців, може увійти до складу комісії з оновлення ВККС. ФОТО

Суддя Деснянського районного суду Києва Олена Журавська, що виносила рішення проти учасників Революції Гідності, може увійти до складу комісії з оновлення Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в мережі Facebook повідомляє Prosud.

"У часи Майдану Журавська обирала запобіжний захід 19-річному Сергію Мартинюку, якого затримали на Інститутський. За словами прокурора, юнак був агресивним та самотужки побив понад 100 правоохоронців, докази цього – вилучені каска і кофта. Суддя Журавська відправила хлопця до СІЗО", - йдеться в повідомленні.

Під час співбесіди Журавська переконувала ВККС, що Мартинюк не був проти ув'язнення і взагалі не вважала його учасником Майдану.

Судила Журавська й учасників поїздки Автомайдану до Межигір’я. Вона на три місяці позбавила водійських прав О. Сємак. Справа слухалась за відсутності водійки, а в матеріалах було пропущене прізвище інспектора ДАІ, котрий виписував протокол.

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На думку Громадської ради доброчесності, постанова є невмотивованою. Тут Журавська теж стверджувала, що навіть не здогадувалась, що ця справа стосується подій Майдану.

Зараз Журавська – секретар Ради суддів, як й інші члени ради, вона може увійти до складу конкурсної комісії, яка разом зі міжнародними експертами обиратиме членів нової ВККС.

Суддя Деснянського райсуду Києва Журавська, що виносила рішення проти майданівців, може увійти до складу комісії з оновлення ВККС 01
Суддя Деснянського райсуду Києва Журавська, що виносила рішення проти майданівців, може увійти до складу комісії з оновлення ВККС 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3163081
 
 
 Топ коментарі
 
гарна "соска" видимо всем кому надо "отсмоктало" "подстилочная куртизанка" на у нее на лбу написано шлюха и прейскурант за какие именно интим услуги....
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Зільоная влада гуляє і веселиться.
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а ты случаем не ее муж... чего так возбудился то петушарник......
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гарна "соска" видимо всем кому надо "отсмоктало" "подстилочная куртизанка" на у нее на лбу написано шлюха и прейскурант за какие именно интим услуги....
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а ты случаем не ее муж... чего так возбудился то петушарник......
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Шютіт як ваганич. Це з крівого квартала хтось...
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я по работе насмотерлся на этих у мантиях и форме...брр один раз иду к бьабенке судье подписать допуск на свиданку у СИЗО дергаю двери стучу а те думали что закрылись и картина маслом чья та 5 голая точка между ног Вашей Чести.. и грмко стогнаты... тут еще коллега судья мужик забегает как увидел замер взял меня за руку и молча вывел меня в ступоре.. из ее кабинета....
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это мыролюбно. кадры вальцманата и сейчас нужны.
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не только на постах. но и на дамбасе тамжынашилюди. винницкое мыролюбство эгейн.
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Так коли ж звільнять Крим? Вже і рік закінчується.

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так и будет. крысы получат по полной. Но кто же мог знать тогда что свиномыролюбство настолько затянется.
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"Быстро, на х#й, закрывайте это дело бл#дское"
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Портнов,глядя на нее, умилительно улыбается. Судья Деснянского райсуда Киева Журавская, выносившая решения против майдановцев, может войти в состав комиссии по обновлению ВККС - Цензор.НЕТ 3944
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если бы только улыбался..... и какой частью своего тела
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За адские решения получила повышение
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святі кадри рошена плавно пливуть від одного берега до іншого ( як в ополонці).
хоча вірити всяким просудам, демократичним, і не дуже, сокирам, тягнисра..вцям не варто
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/// По словам прокурора, юноша был агрессивным и самостоятельно побил более 100 правоохранителей ///
Че-то мало, надо было сразу 1000 мусарам навалять!
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Талановита і успішна,відразу видно
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ну правильно! )))) а кто туда должен входить?
не может же портнов сам везде успеть)))
(сарказм...болезненный)
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Это как если бы Рудольф Гесс в 1945г. председательствовал бы на Нюрнбергском трибунале
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Максимальный розголос нужен ,в том числе и Президенту.
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