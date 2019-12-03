 Суддя Деснянського райсуду Києва Журавська, що виносила рішення проти майданівців, може увійти до складу комісії з оновлення ВККС. ФОТО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в мережі Facebook повідомляє Prosud.

"У часи Майдану Журавська обирала запобіжний захід 19-річному Сергію Мартинюку, якого затримали на Інститутський. За словами прокурора, юнак був агресивним та самотужки побив понад 100 правоохоронців, докази цього – вилучені каска і кофта. Суддя Журавська відправила хлопця до СІЗО", - йдеться в повідомленні.

Під час співбесіди Журавська переконувала ВККС, що Мартинюк не був проти ув'язнення і взагалі не вважала його учасником Майдану.



Судила Журавська й учасників поїздки Автомайдану до Межигір’я. Вона на три місяці позбавила водійських прав О. Сємак. Справа слухалась за відсутності водійки, а в матеріалах було пропущене прізвище інспектора ДАІ, котрий виписував протокол.

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На думку Громадської ради доброчесності, постанова є невмотивованою. Тут Журавська теж стверджувала, що навіть не здогадувалась, що ця справа стосується подій Майдану.



Зараз Журавська – секретар Ради суддів, як й інші члени ради, вона може увійти до складу конкурсної комісії, яка разом зі міжнародними експертами обиратиме членів нової ВККС.



