 У центрі Харкова біля дверей бутіка повісили труп вівці з розпоротим животом, - поліція. ФОТОрепортаж

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції в Харкові.

Повідомлення про подію надійшло до Київського відділу поліції 3 грудня близько 7:30. На вулицю Маяковського виїхала слідчо-оперативна група. Працівники поліції наразі працюють на місці пригоди.

Інформацію зареєстровано в Єдиному обліку Київського відділу поліції. Всі обставини та особи зловмисників наразі встановлюються.

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Нагадаємо, що від 4 серпня 2017 року Україна ввела кримінальну відповідальність за жорстоке поводження з тваринами.



Фото: сайт міста Харкова