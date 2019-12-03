 У центрі Харкова біля дверей бутіка повісили труп вівці з розпоротим животом, - поліція. ФОТОрепортаж

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції в Харкові.
Повідомлення про подію надійшло до Київського відділу поліції 3 грудня близько 7:30. На вулицю Маяковського виїхала слідчо-оперативна група. Працівники поліції наразі працюють на місці пригоди.
Інформацію зареєстровано в Єдиному обліку Київського відділу поліції. Всі обставини та особи зловмисників наразі встановлюються.
Нагадаємо, що від 4 серпня 2017 року Україна ввела кримінальну відповідальність за жорстоке поводження з тваринами.
Фото: сайт міста Харкова
веганы бушуют вместе с зелеными
пусть зимой в полиэтилене ходят
Утім, може хтось саме у такий спосіб хоче банально дискредитувати ідею відмови від хутра.
Все хотят кушать...
Только некоторые особенно голодны...к деньгам
...
- Только с пивом!
от скажите - а почему вегетарианцы не могут есть животных....
умерших своей смертью? )))))
Їй пообіцяли нове місце роботи... Хто ж знав, що шашлична дяді Раміза не найгірший варіант.
Зебилы, вы этого хотели, когда голосовали за своего клоуна???
Скільки плову і шашлика з баранини пропало((
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