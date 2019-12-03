 В Україну намагалися ввезти крани Liebherr за заниженою вартістю в 4,4 тис. євро за штуку, - Нефьодов про "контрабанду тижня". ФОТОрепортаж

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав на своїй сторінці у Facebook.
"Сьогодні вам покажу приклади міжнародного обміну інформацією. От скільки ви думаєте коштують ці 2 крани Liebherr 1030 та PPM 400? Імпортер стверджує, що по 4400 євро кожен. Вам у це віриться? Ну от і мені якось не дуже. Зробили спільно із The Security Service of Ukraine запити до продавців - реальна вартість 60 000 та 26 500 евро. Ще й написано на інвойсах "оплачено готівкою". Склали протоколи, штраф 100% вартості і конфіскація. Я б виклав відповіді продавця кранів, але персональна інформація там...", - написав він.
Крім того, Нефьодов зазначив, що нині ще почали робити запити на деякі tax free, коли бачимо, що кур‘єри "тягнуть на десятки тисяч євро елітного одягу літаками для бутиків".
"Ось це на фото - майже 70 000 євро (дорожче реальної вартості спецтехніки - світ показився). Французькі правоохоронці оперативно дали чеки, товар вилучено...", - додав глава Держмитниці.
Чем дешевле ты товар вывез - тем меньше держава тебе возместит ПДВ.
Прикордонники НЕ ЗАЙМАЮТЬСЯ товарами... А МИТНИКАМ ЄС всеодно що ти вивозиш аби не крадене.
Наприклад, везуть баули одягу на продаж, а декларують наче особисті речі. Або занижують вартість.
те що вони "хотять"=правда... А ВЖЕ НЕ ВІЗЬМУТЬ!!! і це теж правда!
пс. а як вважаєш що""нізаконно"" то подай в суд (як поц-альпєрін) там РОЗБЕРУТЬСЯ і отримаєш задоволення
брали берут и будут брать. только расценки повышаются. а так ничего не изменилось от бородатого фрика.
Часом людей клинить на баблі. Такі вважають що всі навколо такі само як вони. Якщо вони всіх дурять то впевнені, що всі інші сплять і бачать, як їх обдурити.
от коли в Україні "сваїх людєй"=мафіоз так само будуть ненавидіти, а не вважати їх спритним ділками "най-най-розумнішими",то й ЛЮДЯМ буде краще жити
Коли китайський ширпотрєб поборете ?
але льовкі хльопці таки попали на гроші...
це не для того щоб дупу туди-сюди возить. така техніка працюватиме, даватиме робочі місця, буде джерелом податків тіпо.
і зараз хитродупим поцам яйця відривати почали... щоб контрабанда не знищувала УКРАЇНСЬКЕ виробництво.
а от таких кранів у нас не робили ніколи.
афігенне виробництво.
Абсолютно адекватная цена для БУ спецтехники из европи. Если там ее всеравно єксплуатировать уже нельзя, по яким либо критериям (ТБ, ЄКО и тд.), те ж немци те крани и бесплатно отдадуть, токо шоб за утилизацию не платить. А у нас по бедности вони ще 50 год пахать будуть.
Одним словом мрази, которых надо убивать комиссарскими методами - без суда и следствия.