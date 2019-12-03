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 Події, Фоторепортаж
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Все про:податки (849) Миколаївська область (433) Правоохоронні органи (492) СБУ (4974)

 Комерсанти на Миколаївщині ухилялися від сплати податків, держбюджет втрачав до 10 млн грн щомісяця, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безпеки України блокувала на Миколаївщині протиправну діяльність комерційної структури, яка ухилялася від сплати податків на мільйони гривень.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Оперативники спецслужби встановили, що фірма, яка займається експортом сільськогосподарської продукції за кордон, протягом 2018-2019 років фіктивно проводила частину фінансових операцій. Через це у комерційної структури безпідставно формувався податковий кредит, який потім відшкодовувався із державного бюджету.

За оперативною інформацією, середньомісячний "тіньовий" обсяг нелегальних фінансових операцій становив понад 50 мільйонів гривень. Унаслідок чого державний бюджет втрачав до 10 мільйонів гривень щомісяця.

Під час проведення слідчих дій в офісі комерційної структури, за місцем знаходження виробництва, а також у домоволодіннях та у приватних автомобілях фігурантів справи правоохоронці вилучили печатки, документацію та інші матеріали із доказами протиправної діяльності.

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Наразі у межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 3 ст. 212 (умисне ухилення від сплати податків або зборів, якщо вони призвели до фактичного ненадходження до бюджетів чи державних цільових фондів коштів у великих розмірах) Кримінального кодексу України, тривають слідчі дії.

Комерсанти на Миколаївщині ухилялися від сплати податків, держбюджет втрачав до 10 млн грн щомісяця, - СБУ 01
Комерсанти на Миколаївщині ухилялися від сплати податків, держбюджет втрачав до 10 млн грн щомісяця, - СБУ 02
Комерсанти на Миколаївщині ухилялися від сплати податків, держбюджет втрачав до 10 млн грн щомісяця, - СБУ 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3163055
 
 
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Никакой коррупции - это уклад жизни нашего общества. По другому мы жить не умеем.
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так тобі ж злодюжка і КАЖУТЬ!!! - ваше"опчіство"злодіїв=мішпуху"сваі люді" Комерсанти на Миколаївщині ухилялися від сплати податків, держбюджет втрачав до 10 млн грн щомісяця, - СБУ - Цензор.НЕТ 7427 УКРАЇНЦІ ЗНИЩУЮТЬ та ЗНИЩАТЬ Комерсанти на Миколаївщині ухилялися від сплати податків, держбюджет втрачав до 10 млн грн щомісяця, - СБУ - Цензор.НЕТ 8549
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Ты по внятнее можешь, кто КАЖЭ? Мне никто не КАЖЭ, я живу в таком обществе. КАЗАТЫ может и дурак. А слово КАЗАТЫ в украинской литературе нет. Так что по внятнее выражай свои мысли.
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На всіх рівнях обкрадають той бюджет а потім дивуються - чому ми так погано живемо ??
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Дороги разбили в бюджет не доплатили Комерсанти на Миколаївщині ухилялися від сплати податків, держбюджет втрачав до 10 млн грн щомісяця, - СБУ - Цензор.НЕТ 1756 а дороги хай будує син порошенка
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На біса ці податки? Хто їх вигадав?
...вийдітє і спрасітє ста людєй нужньі лі "падаткі"... (с).
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Хунта знищує бізнес!! При Порошенку такого не було!!!
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