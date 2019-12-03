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 Події, Фоторепортаж
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Все про:пожежа (1872) Полтава (162) склад (43)

 Рятувальники гасять масштабну пожежу на складах у Полтаві. ФОТОрепортаж

У Полтаві сталася масштабна пожежа на складах ТОВ "Полтавтрансбуд", жертв немає.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

Так, 3 грудня о 05:15 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про пожежу, яка виникла в одноповерховому складському приміщенні ТОВ "Полтавтрансбуд" на вул. Сакко в Подільському районі м. Полтава.

Пожежники, які прибули на виклик, відразу взялися за гасіння. Через сильне задимлення рятувальники працюють в апаратах захисту органів дихання.

Рятувальники гасять масштабну пожежу на складах у Полтаві 01

О 7:40 пожежа на площі 1 тис. 500 м. кв. була локалізована.

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Зараз триває ліквідація пожежі. Жертв і постраждалих немає.

Рятувальники гасять масштабну пожежу на складах у Полтаві 02

До гасіння залучено 42 рятувальники особового складу ДСНС і 12 одиниць техніки, також пожежний поїзд залізниці.

Рятувальники гасять масштабну пожежу на складах у Полтаві 03
Рятувальники гасять масштабну пожежу на складах у Полтаві 04
Рятувальники гасять масштабну пожежу на складах у Полтаві 05
Рятувальники гасять масштабну пожежу на складах у Полтаві 06
Фото: пресслужба ДСНС

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3163043
 
 
 Топ коментарі
 
Це вже нова влада ховає сліди рокрадання, чи ще стара?
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Патрашенка, барыха-вор - ПРИКРАТИ!.... Рятувальники гасять масштабну пожежу на складах у Полтаві - Цензор.НЕТ 3059
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злой волшебник фойербарт, больше некому
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Це вже нова влада ховає сліди рокрадання, чи ще стара?
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Перший раз пчую що петра невісткою обзивали.
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В Питере тоже склад сгорел сегодня. Так что не все плохо.
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нам больше интересно че там за окном вашего офиса трольчятни в ленинбаде
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Дерево и битум судя по всему.Обрушились даже железобетонные перекрытия.Пожар из-за отопления.
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Дякую за фотки! В цей холодний день потеплішало на душі.
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