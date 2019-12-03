 Рятувальники гасять масштабну пожежу на складах у Полтаві. ФОТОрепортаж

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

Так, 3 грудня о 05:15 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про пожежу, яка виникла в одноповерховому складському приміщенні ТОВ "Полтавтрансбуд" на вул. Сакко в Подільському районі м. Полтава.

Пожежники, які прибули на виклик, відразу взялися за гасіння. Через сильне задимлення рятувальники працюють в апаратах захисту органів дихання.

О 7:40 пожежа на площі 1 тис. 500 м. кв. була локалізована.

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Зараз триває ліквідація пожежі. Жертв і постраждалих немає.

До гасіння залучено 42 рятувальники особового складу ДСНС і 12 одиниць техніки, також пожежний поїзд залізниці.









Фото: пресслужба ДСНС