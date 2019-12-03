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 Події, Фоторепортаж, Здоров'я
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Все про:Дніпропетровськ (1231) травма (332) Губа Тетяна (33)

 4-річного хлопчика, який випав із вікна 4 поверху в Бахмуті, вночі доставили військовим вертольотом у Дніпро. Лікарі борються за його життя, - радниця голови Дніпропетровської ОДА Губа. ФОТОрепортаж

У Бахмуті сталася трагедія, хлопчик Давид випав із 4-го поверху. О другій годині ночі він був доставлений військовим вертольотом у Дніпро.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці у Facebook написала радниця голови Дніпропетровської ОДА Тетяна Губа.

"Чітка взаємодія з цивільно-військового співробітництва дала шанс маленькому Давиду на життя, зараз боротьбу продовжують лікарі нашої обласної дитячої лікарні, стан вкрай важкий - забій головного мозку, тотальний забій легень, двосторонній пневмоторакс, перелом кісток тазу, поруч з Давидом його мама.

Друзі, помоліться за Давида, в січні йому має виповниться 5 рочків", - написала вона.

4-річного хлопчика, який випав із вікна 4 поверху в Бахмуті, вночі доставили військовим вертольотом у Дніпро. Лікарі борються за його життя, - радниця голови Дніпропетровської ОДА Губа 01

Губа висловила вдячність командувачу ООС генералу Володимиру Кравченку, начмеду ООС Олександру Лабунцю, всім військовим і цивільним медикам Донецької області і т.в.о. керівника обласного управління охорони здоров'я, команді ДніпроОДА і особисто очільнику області Олександру Бондаренку, начальнику обласного управління охорони здоров'я Валерію Сердюку, директору обласної дитячої лікарні Олександру Хитрику, Сергію Криворотченку, Радію Шевченку, Сергію Стрєлкіну.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Українського воїна із пораненням ока вночі було доставлено вертольотом у Дніпро, - радник голови Дніпропетровської ОДА Губа

"Ви можете собі уявити, в яких складних погодних умовах під час хуртовини була ця евакуація?! Вклоняюся екіпажу вертольотчиків і медикам, які були на борту", - зазначила вона.

4-річного хлопчика, який випав із вікна 4 поверху в Бахмуті, вночі доставили військовим вертольотом у Дніпро. Лікарі борються за його життя, - радниця голови Дніпропетровської ОДА Губа 02

Також вона додала, що медичний супровід у польоті забезпечили військовий анестезіолог з району ООС і Андрій Островський, який зараз працює начмедом у міжнародній організації з розмінування в м. Краматорськ.

4-річного хлопчика, який випав із вікна 4 поверху в Бахмуті, вночі доставили військовим вертольотом у Дніпро. Лікарі борються за його життя, - радниця голови Дніпропетровської ОДА Губа 03

"Навіть не можу зараз сказати, скільки разів Андрій брав участь в аероевакуації поранених і постраждалих дітей з 14-го року, Андрій літає безкоштовно і добровільно за покликом душі і серця, лікар від Бога ...", - написала вона.

4-річного хлопчика, який випав із вікна 4 поверху в Бахмуті, вночі доставили військовим вертольотом у Дніпро. Лікарі борються за його життя, - радниця голови Дніпропетровської ОДА Губа 04
Фото: Губа/Facebook

"Бажаю Давиду якнайшвидшого одужання, мамі сил і терпіння", - резюмувала Губа.

4-річного хлопчика, який випав із вікна 4 поверху в Бахмуті, вночі доставили військовим вертольотом у Дніпро. Лікарі борються за його життя, - радниця голови Дніпропетровської ОДА Губа 05

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3163029
 
 
 Топ коментарі
 
Дай Бог вернуть малыша и здоровья ему!!!
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Та даже если и в два раза дороже - жизнь детей бесценна.
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Дай Бог вернуть малыша и здоровья ему!!!
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Бажаю одужати та в майбутньому поповнити ДШВ.
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пластиковые окна легко открыть - у себя поставил замок на пластиковое окно
4-річного хлопчика, який випав із вікна 4 поверху в Бахмуті, вночі доставили військовим вертольотом у Дніпро. Лікарі борються за його життя, - радниця голови Дніпропетровської ОДА Губа - Цензор.НЕТ 3496

есть варианты и такие
4-річного хлопчика, який випав із вікна 4 поверху в Бахмуті, вночі доставили військовим вертольотом у Дніпро. Лікарі борються за його життя, - радниця голови Дніпропетровської ОДА Губа - Цензор.НЕТ 9385
4-річного хлопчика, який випав із вікна 4 поверху в Бахмуті, вночі доставили військовим вертольотом у Дніпро. Лікарі борються за його життя, - радниця голови Дніпропетровської ОДА Губа - Цензор.НЕТ 4131
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Раньше были форточки, до них ребенок не дотянется и хороши для проветривания. Сейчас металлопластик - на проветривании еле дует и многие открывают для проветривания полокна на полную. А там еще антимосктная сетка, которая держится на соплях, но выглядит как хорошая прочная преграда. Ребенок подходит посмотреть что там шумит на улице, стает на подоконник и опирается руками на сетку. Все.
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У меня в пластиковом окне есть форточка. Детей нет, но дотянуться до неё им невозможно, да и выпасть из неё тоже. Почему народ не заказывает окна с форточками, не понимаю, ведь делают любую конфигурацию при заказе окна. Форточка - очень удобное изобретение. Вот сейчас сижу рядом, мне особо не дует с улицы, а если бы просто было окно на проветривание, сидеть рядом было бы невозможно зимой.
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Люди вообще редко думают. А установщики окон, чтоб соблазнить клиента низкой ценой, не говорят о таких вариантах.
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Так по деньгам-то разницы особой нет. Или открывается вся створка, или её верхняя 1/3.

А думать вредно. Говорят, в голове что-то заводится. Эти, каких их? Мысли... И хуже всего, что они там что-то в мозгу прогрызают. Извилины какие-то делают... В общем, я людей понимаю...
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Та даже если и в два раза дороже - жизнь детей бесценна.
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Боже..как прочитал, что с ребенком...двусторонний пневмоторакс, какой же это ад...Выздоравливай...живи
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