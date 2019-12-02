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 Суспільство
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Все про:Закарпаття (846) курорт (31) спецпризначенці (122) Національна гвардія (635)

 Спецпризначенців Нацгвардії зі спеціальним транспортом і спорядженням відправили на Закарпаття для посилення порядку від початку курортного сезону. ФОТО

Мобільний резерв Національної гвардії України узявся до патрулювання у Виноградівському районі Закарпатської області.

Такі заходи вжито з метою підвищення рівня безпеки відпочиваючих під час зимового курортного сезону, надання допомоги Національної поліції України в боротьбі зі злочинністю, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС.

"Нацгвардійці гірсько-патрульної роти слідкуватимуть за громадським порядком як у самому місті так і у гірській місцевості Виноградівського району вдень і вночі", - говориться в повідомленні.

З метою швидкого реагування або на випадок ускладнення оперативної обстановки до складу мобільного резерву залучено спецпризначенців та вертоліт Нацгвардії.

Для виконання завдань з охорони громадського порядку у важкодоступних гірських районах військові патрулі використовуватимуть квадроцикли, снігоходи, лижі та гірське спорядження. Також на озброєнні нацгвардійців є тепловізори та прилади нічного бачення.

Загалом, до служби з охорони громадського порядку в Виноградівському районі Закарпатської області залучено близько 60 військовослужбовців Національної гвардії України.

Читайте також: Понад 600 поліцейських і нацгвардійців упродовж місяця патрулюватимуть Одесу для стабілізації криміногенної ситуації. ФОТОрепортаж

Спецпризначенців Нацгвардії зі спеціальним транспортом і спорядженням відправили на Закарпаття для посилення порядку від початку курортного сезону 01
Спецпризначенців Нацгвардії зі спеціальним транспортом і спорядженням відправили на Закарпаття для посилення порядку від початку курортного сезону 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3163013
 
   
 Топ коментарі
 
МИД вызвал посла Венгрии Ийдярто из-за заявлений о венгерской автономии и вручил ноту протеста.
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Це і є район компактного проживання мадяр.
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Пускай пару раз демократизатором опэрэзают *******. Шоб лучше думалось.
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МИД вызвал посла Венгрии Ийдярто из-за заявлений о венгерской автономии и вручил ноту протеста.
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Це і є район компактного проживання мадяр.
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https://korrespondent.net/world/4167023-amerykanets-dokazal-v-sude-chto-borsch-eto-ukraynskoe-******
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Зачем отдыхающим Беркут? Электричество вырабатывать?
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Если кацапским - то да. Отчего бы с отдельно взятого кацапа и не выработать электричество? А ведь 10 тысяч кацапов это уже маленькая электростанция.
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Не знаю за отдыхающих, но говорят что у ******* КПД очень неплохой😁
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Ця горно-патрульна рота дислокується нібито в Ів.-Фр. Контигент з місцевих, за ментальністю до чужаків не дуже толєрантні. Так що на курортах буде спокійно, в мадярів паприковане сало відбирати не будуть.
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а на дамбас эту мусорву отправить не судьба? или туда им низя, там стрЫляют?
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Мусорва у некоторых в голове. По твоему теперь все силовики должны быть только на Донбассе, или все-таки, курорты тоже должны быть защищены от криминала? А еще на Донбассе убивают - давай туда всех врачей отправим...
Абы шо написать.
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С каких пор Виноградовский район стал центром мирового туризма?
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Не сообщили только мелочь - во сколько обойдется этот цирк Авакяна... Спецпризначенців Нацгвардії зі спеціальним транспортом і спорядженням відправили на Закарпаття для посилення порядку від початку курортного сезону - Цензор.НЕТ 9638
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ну мусять на комусь руку "набити" щоб потім пацаків кропити
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Или по-другому, продолжается распил средств государственного бюджета по-закарпатски!
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П.С. Кстати, а с вырубкой леса уже все спокойно? Полный порядок?
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А в Виноградове курортов просто завались, аж один, Теплица называется.
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с каких пор в Виноградорском районе появились горы и зимние курорты ?
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Это хорошая новость. ***** путлеровские поутихнут. Венгры были союзниками гитлеровцев. Дед рассказывал, что немцы их за людей не считали. Единственной их доблестью был грабеж населения. Они смелые, когда против безоружных. Наши добробаты одним танковым взводом до Будапешта дойдут.
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Там треба мати постійні -агони нацгвардії.
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