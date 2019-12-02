EN|RU|UK
Теми дня: Газова війна Скандали в Слузі народу Ринок землі Записи Труби Справи проти чиновників НБУ Формула Штайнмаєра Затримання Мазура (Тополі) в Польщі Справа Ярослава Дубневича Убивство Гандзюк Корупційний скандал у Слузі народу Обирай свідомо
 Події
  1612  4
Матеріали за темою:
Все про:хабар (2826) Нацполіція (8595) Тернопільщина (202)

 На хабарі $4 тис. затримано чиновника Тернопільської райдержадміністрації, - Нацполіція. ФОТО

У понеділок, 2 грудня, співробітники поліції затримали керівника одного з відділів Тернопільської районної державної адміністрації під час одержання частини хабаря.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба поліції.

Як повідомляється, чиновник вимагав від громадянина хабар за затвердження будівельних паспортів забудови земельної ділянки та декларації про початок виконання будівельних робіт. Громадянин повинен був передати чиновникові 4,2 тисячі доларів "винагороди".

Правоохоронці задокументували факт передачі та отримання частини хабаря в 1,5 тис. доларів, які вони вилучили в службовому кабінеті чиновника.

Дії посадової особи підпадають під ознаки кримінального правопорушення, відповідальність за яке передбачена статтею 368 Кримінального кодексу України (одержання хабаря).

На хабарі $4 тис. затримано чиновника Тернопільської райдержадміністрації, - Нацполіція 01

Читайте також: Співробітники Департаменту охорони держтаємниці та ліцензування СБУ підозрюються в хабарництві за непритягнення до кримінальної відповідальності, - Варченко

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3162999
 
 
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
звідки у людей такі гроші? Тут на ліки немає дві тисячі гривень (менше ста доларів)
 показати весь коментар
 
Ну хто з понедівка бабло вимагає, невже середи мало
 показати весь коментар
 
не может такого быт в нашей стране!!! это ложь и наговор
 показати весь коментар
 
...ну совсем страх потеряли власть имущие..средь бела дня уже берут...ну ни стыда, ни совести...ганьба!....
 показати весь коментар
Цензор.НЕТФотоПодії
 
 
 
 
 
 вгору