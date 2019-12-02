 Народні герої, які отримали ордени в Харкові, повернулися на передову і до своїх частин з оберегами від школярів із Краматорська. ФОТОрепортаж

Про це пише кореспондент Цензор.НЕТ.

Обереги від школярів із Краматорська вже традиційно привозить на церемонії нагородження мама Степана Чубенка - 16-річного хлопчини, убитого в 2014 році в Донецьку за жовто-синю стрічку на рюкзаку.

До Харкова на вручення народних нагород герої, ті, хто їх представляє, хто отримали ордени раніше, гості з'їхалися з різних куточків України. Багато хто приїхав безпосередньо з лінії вогню. Сталіна Чубенко, мама Народного героя України Степана Чубенка - 16-річного краматорчанина, який загинув за свої проукраїнські настрої та переконання - постійно привозить обереги для воїнів. Жовто-блакитні метелики-брошки завжди вкладаються в футляри з нагородами. А цього разу вона роздавала героям листи від дітей.

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У багатьох дорослих військових, які пройшли важкі бої, які бачили смерть, на очах з'являлися сльози, коли вони брали в руки ці послання. Це був зворушливий момент, який залишився за кадром камер і поза увагою глядачів. І, до речі, деякі листи не знайшли адресатів, але ми обов'язково їх передамо.

Ще у футлярах з кожною нагородою є мотанка. Це ті самі ляльки-обереги, які були зроблені під час щорічної зустрічі Народних героїв України в Києві 13 жовтня цього року. Деякі з них підписані іменами дітей, які їх збирали під керівництвом майстринь. Їх залучила до майстер-класу художник театру і кіно Ірина Горшкова. А тканини для такої важливої ​​справи любовно відібрала власниця київського магазину тканин Тетяна. Мотанок зробили багато - залишилися і для наступних церемоній.







У самому ж Харкові письменниця Юлія Ілюха принесла книгу "Там, де вдома", яка включає 112 віршів про любов і війну. Ці збірники отримав кожен нагороджений. А проєкт "Сила Слова" обов'язково запише відео, як Народні герої читають вірші з цієї книги.

Це всього лише мала дещиця зробленого для Народних героїв у Харкові. Церемонія і нагорода справді народна, тому що в її організації бере участь безліч різних людей. Детальніше про те, що відбувалося в харківському Національному академічному театрі опери та балету в минулу суботу, можна буде прочитати в репортажі про церемонію.

Нагадаємо, 30 листопада в Харкові відбулолся нагородження орденом "Народний герой України".