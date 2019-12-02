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 Події, Фоторепортаж
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 СБУ виявила контрабандне ввезення в Україну японських артефактів на 300 тис. доларів. ФОТОрепортаж

Служба безпеки України виявила незаконне ввезення історичних і культурних цінностей зі Східної Азії. Вартість прихованих від митного контролю речей - 300 тисяч доларів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

СБУ виявила контрабандне ввезення в Україну японських артефактів на 300 тис. доларів 01

"На пост "Східний" Київської міської митниці ДФС прибуло три контейнери з товарами з Японії. Замовник вантажу, іноземець, який тривалий час проживає в Україні, задекларував нібито ввезення побутових товарів і спортивного інвентарю. Під час огляду вантажу правоохоронці виявили, що частина речей не відповідає заявленим у митній декларації.

СБУ виявила контрабандне ввезення в Україну японських артефактів на 300 тис. доларів 02

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СБУ виявила контрабандне ввезення в Україну японських артефактів на 300 тис. доларів 03

Експерти підтвердили, що в контейнерах є антикварні предмети інтер'єру у східному стилі. Це - старовинна холодна зброя, предмети побуту, меблі. Деякі з експонатів датуються ХVIII-XIX століттям і високо цінуються серед колекціонерів", - йдеться в повідомленні.

СБУ виявила контрабандне ввезення в Україну японських артефактів на 300 тис. доларів 04
СБУ виявила контрабандне ввезення в Україну японських артефактів на 300 тис. доларів 05

Зараз всі виявлені предмети вилучено та передано для проведення подальших експертиз.

СБУ виявила контрабандне ввезення в Україну японських артефактів на 300 тис. доларів 06

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СБУ виявила контрабандне ввезення в Україну японських артефактів на 300 тис. доларів 07

За фактом контрабанди культурних цінностей розпочато кримінальне провадження.

СБУ виявила контрабандне ввезення в Україну японських артефактів на 300 тис. доларів 08
СБУ виявила контрабандне ввезення в Україну японських артефактів на 300 тис. доларів 09

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3162956
 
 
 Топ коментарі
 
Кляті японські митники-хабарники! За гроші готові все вивезти! СБУ выявила контрабандный ввоз в Украину японских артефактов на 300 тыс. долларов - Цензор.НЕТ 2258 Не те що наші чесні митники!
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катаны - новодел, кому вы парите мозги..
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нашим не пофиг?, купил-заплатил, возьмите мыто и гуляйте)))
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знаток УКРАИНЫ, ПЕРЕВЕДИТЕ С ФРАНЦУЗСКОГО: kumte lja pa se...
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Кляті японські митники-хабарники! За гроші готові все вивезти! Не те що наші чесні митники!
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да хрен там , наверняка есть документы на вывоз. а почему не задекларировал ?. больше шуме чем контрабанды. а вообще то такие вещи надо в страну впускать , ввозить . а вот вывозить не давать )))
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Да наши таможенники даже если не надо декларировать и все по закону, пытаются с тебя что-то поиметь.
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СБУ такой хернёй занимается! Теперь Украина в безопасности, после того, как японские вилы не прошли через границу. Ну цирк
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нашим не пофиг?, купил-заплатил, возьмите мыто и гуляйте)))
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"нашим" ні ...вони любителі поїпать мізки ...а "закони" які їм понапридумували ...видно що марсіяни митний кодекс писали бо такого бреда немає більше ніде в світі
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митні закони як і юридичні мають не одне трактування , такі під.. ри як портнов їх писали і вони до цих пар ними користуються , одні митними другі юридичними .
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Не пофиг,если товар ехал Боре Филатову
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он большой любитель Японии,одними нецками не ограничивается
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нє, мають так як у нас - за кожну монетку тебе висушать і ще раз висушать.
якщо купив щось - то ти його власник!(В. Кличко. цитата)
якого біса чмо в кашкеті має твоє ж майно забирати, бо типу "цінність"? його що, вкрадено з музею?
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вывозить антиквариат с Японии можно при наличии соответствующего документа, что вывозимый груз не является национальной исторической ценностью.Здесь вопрос лежит немножко в другой плоскости: не задекларирован ввозимый в Украину антиквариат ( если экспертиза это подтвердит) с которого должны быть уплочены таможенные платежи и сборы
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Ща они ему ещё за вакидзаси и сёримату контрабанду зброи пришьют.
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Тварюки из СБУ, идите Дамбас освобождать! Сидят в тылу, роются в чужих карманах, ищут там свои деньги
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"артефакт", мать вашу, означает "созданный искусственно". ЛЮБЫЕ созданные деловитым китайцем носки в сеточку являются артефактом!
Грамотеи, млять, любят заковыристыми словесами щегольнуть....
"они хочут свою образованность показать и всегда говорят непонятное!"
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Так.Термін занадто багатозначний.Але йдеться про культурний (частково-археологічний) артефакт.
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Эти шкафы создают угрозу государству?
Или ножами планировали покушаться на целомудрие президента?
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Та нехай заплатить за них, як слід, та й всього справ. Там же якось випустили таке...
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И нова Анискин поиски алмазов у дупахъ пэрэсичных..
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Французи в таких випадках кажуть - Шерше ля фам. Що у перекладі на українську мову означає - Шукайте Моніку Зелінскі 😕
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Les hommes devient vieux, mais pas adultes. - Люди старятся, но не взрослеют. СБУ выявила контрабандный ввоз в Украину японских артефактов на 300 тыс. долларов - Цензор.НЕТ 5972
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Растёт СБУ - раньше только мелких спекулянтов сигаретами ловило - а ща гляди - поймали чувака что шкафы хотел завезти в Украину.
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Наверное по заказу ребе для бармицвы.
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