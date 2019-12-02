 СБУ виявила контрабандне ввезення в Україну японських артефактів на 300 тис. доларів. ФОТОрепортаж

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.
"На пост "Східний" Київської міської митниці ДФС прибуло три контейнери з товарами з Японії. Замовник вантажу, іноземець, який тривалий час проживає в Україні, задекларував нібито ввезення побутових товарів і спортивного інвентарю. Під час огляду вантажу правоохоронці виявили, що частина речей не відповідає заявленим у митній декларації.
Експерти підтвердили, що в контейнерах є антикварні предмети інтер'єру у східному стилі. Це - старовинна холодна зброя, предмети побуту, меблі. Деякі з експонатів датуються ХVIII-XIX століттям і високо цінуються серед колекціонерів", - йдеться в повідомленні.
Зараз всі виявлені предмети вилучено та передано для проведення подальших експертиз.
За фактом контрабанди культурних цінностей розпочато кримінальне провадження.
якщо купив щось - то ти його власник!(В. Кличко. цитата)
якого біса чмо в кашкеті має твоє ж майно забирати, бо типу "цінність"? його що, вкрадено з музею?
Грамотеи, млять, любят заковыристыми словесами щегольнуть....
"они хочут свою образованность показать и всегда говорят непонятное!"
Или ножами планировали покушаться на целомудрие президента?
Анискинпоиски алмазов у дупахъ пэрэсичных..