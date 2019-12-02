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 Події, Київські новини, Фоторепортаж
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 Масова бійка в кафе на Срібнокільській у Києві: постраждали вісім осіб, - поліція. ФОТОрепортаж

Поліція Києва встановлює обставини бійки в розважальному закладі. В результаті бійки між відвідувачами та працівниками одного зі столичних кафе постраждали вісім осіб. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

Так, за інформацією відомства, в поліцію надійшла інформація про бійку в кафе на вулиці Срібнокільській у Дарницькому районі. Заявниця повідомила, що відвідувачі напали на співробітників приватної охоронної фірми, а також автомобілем пошкодили огорожу установи.

"На місці події слідчо-оперативна група встановила, що група осіб грубо порушувала громадський порядок, що супроводжувалося особовою зухвалістю та винятковим цинізмом, а також пошкодила майно закладу і вхідні двері приміщення автомобілем "БМВ" та поїхала з місця події. Під час бійки дістали тілесні ушкодження вісім працівників закладу", - сказано в повідомленні.

Масова бійка в кафе на Срібнокільській у Києві: постраждали вісім осіб, - поліція 01

Поліція встановила особу власника іномарки, ним виявився 39-річний киянин. Також встановлюються інші особи, причетні до правопорушення.

На цей час слідчим відділом Дарницького управління поліції вирішується питання щодо внесення вказаного кримінального правопорушення до Єдиного реєстру досудового розслідування за попередньою кваліфікацію ч.2 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України та проведення подальшого розслідування.

Також дивіться: Невідомі влаштували масову бійку в піцерії на Позняках, а потім рознесли автомобілем вхідні двері закладу. ФОТОрепортаж

Масова бійка в кафе на Срібнокільській у Києві: постраждали вісім осіб, - поліція 02
Фото: сайт поліції Києва

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3162911
 
 
 Топ коментарі
 
талоновыти зебилы развлекаются))) поздравляю зефанатов
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73% дурныков уставших от войны возвращают нас в начало 90-х....
В полной ЖОПЕ хороше себя чувствуют только ГЛИСТЫ!)))
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талоновыти зебилы развлекаются))) поздравляю зефанатов
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А ТЫ ДЕБИЛ,И ВРАЧИ УЖЕ НЕ ПОМОГУТ,ЭТО ГЕНЕТИКА!!!!!
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точно. соевые 23%-ные зебилы и 8%-ные порохо-зефанаты.
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Современная постановка "Человек с бульвара Капуцинов"
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агенты путена вконец распоясались, если так дело пойдет, то скоро и в раде всю посуду побьют вдребезги, придеца на пластик переходить
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Столько свободного быдла в стране, а могли же такими темпами оккупанта с территории Украины выкурить, оказалось что они только устали от войны.
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какие-то стрёмные киевляне пошли...
хорошо бы фамилию,или на заточку взглянуть..
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цікаво звідки ті кияне приїхали в столицю жити...
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горячие афрокавказские киевляне резвятся.
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Люди устали от войны, зубожиння, тарифы. Не судите строго, они просто хотят мира...
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73% дурныков уставших от войны возвращают нас в начало 90-х....
В полной ЖОПЕ хороше себя чувствуют только ГЛИСТЫ!)))
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А де ті 54,7% непокірних, які п'ять років тому між війною та ганьбою в один тур обрали мир? Масова бійка в кафе на Срібнокільській у Києві: постраждали вісім осіб, - поліція - Цензор.НЕТ 1460
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Я заметила,как BMW-так сидит идиот за рулем!!!!
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это кафе или бульонная? " в шумном балагане..."
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ну хоть какой то из 73 % ляща получил или в холостую
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В окопы это откормленое здоровое бычье загнать, и не выпускать с позиций, прод атестат вода и хлеб. А за рытьё окопов водку давать.
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зачем нам "установили личность", "киевлянин".
Национальность давайте.
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а нефик шоколад соевьій за настоящий вьідавать
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Похоже наши закавказские партнеры неверно истолковали некоторые фразы на украинском языке, сказанные охраной заведения.
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