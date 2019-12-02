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 Суспільство, Фоторепортаж
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 Я зазнав удару кийком в обличчя. Спробував прикритися - й дістав перелом руки, носа і контузію ока: суд заслухав свідчення потерпілих у справі екскомандира харківського "Беркуту" Лукаша. ФОТО

Дарницький районний суд Києва допитав свідків у справі про події 01.12.2013 та 18.02.2014 рр.

Про це йдеться в пабліку "Адвокатська дорадча група", передає Цензор.НЕТ.

Дарницький районний суд Києва (Севастопольська, 7/13) під час розгляду справи Владислава Лукаша, колишнього командира батальйону ПМОП "Беркут" при ГУМВС України в Харківській області, який обвинувачується в перевищенні влади і службових повноважень, що призвело до тяжких наслідків (протистояння 01.12.2013 р. на Банковій та 18.02.2014 - мирна хода у Кріпосному пров. та на вул. Інститутській). Обвинувальний акт щодо Лукаша передано до суду в липні 2016 року.

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"Рівно 6 років минуло від подій на вул. Банковій. У минулому судовому засіданні у справі Лукаша допитували Сергія Муренка (зазнав тілесних ушкоджень середньої тяжкості) та Тетяну Лисенко (Зазнала легкиз тілесних ушкоджень) - потерпілих за цим епізодом, 1 грудня 2013 року на вул. Банковій", - йдеться в повідомленні.

"Я на той момент вже лежав і ознак життя не подавав. Зі мною відбулось те саме, що і з цією людиною. Лава співробітників внутрішніх справ, пробігаючи повз нас, продовжувала нас — лежачих — бити. Кийками і ногами. Мені вдалося вдало згрупуватися в позі ембріона на правому боці. Руками я прикрив голову. Тому дістав у лівий бік тіла приблизно півтора десятки ударів кийками. Після того як частота ударів зменшилася, один особливо навчений співробітник МВС вдарив мене берцем у спину і попав по нирці, через що я розкрився, розвернувся і повернувся обличчям до нападників. Ну, це було помилкою — я одразу зазнав удару кийком в обличчя. Спробував прикритися рукою, через що дістав перелом руки, контузію ока і відкритий перелом носа... Виповз після цього метрів 30-40 на Інститутську приблизно до входу в Нацбанк. Там мене підібрали люди і завантажили в машину швидкої допомоги", - розповів на суді потерпілий.

Наступне засідання відбудеться завтра: вівторок, 3 грудня 9:30.

Я зазнав удару кийком в обличчя. Спробував прикритися - й дістав перелом руки, носа і контузію ока: суд заслухав свідчення потерпілих у справі екскомандира харківського Беркуту Лукаша 01
Я зазнав удару кийком в обличчя. Спробував прикритися - й дістав перелом руки, носа і контузію ока: суд заслухав свідчення потерпілих у справі екскомандира харківського Беркуту Лукаша 02
Я зазнав удару кийком в обличчя. Спробував прикритися - й дістав перелом руки, носа і контузію ока: суд заслухав свідчення потерпілих у справі екскомандира харківського Беркуту Лукаша 03
Я зазнав удару кийком в обличчя. Спробував прикритися - й дістав перелом руки, носа і контузію ока: суд заслухав свідчення потерпілих у справі екскомандира харківського Беркуту Лукаша 04
Я зазнав удару кийком в обличчя. Спробував прикритися - й дістав перелом руки, носа і контузію ока: суд заслухав свідчення потерпілих у справі екскомандира харківського Беркуту Лукаша 05
Я зазнав удару кийком в обличчя. Спробував прикритися - й дістав перелом руки, носа і контузію ока: суд заслухав свідчення потерпілих у справі екскомандира харківського Беркуту Лукаша 06

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3162857
 
 
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Так виглядає гумореска про ********* палички і шерстяні світри у виконанні потерпілого. Зебіки, давайте поржем разом.
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Чого не закінчили справу при Порошенко? Не було часу? А моджее просто політичної волі? Захисти свого хазяїна, перни що небудь.
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Слов нет, те кадры просто душу рвали, вообще непонятно в ментовку специально отбор уродов моральных был?
Я бы присудил кроме всего прочего, чтоб семьи этих всех беркутовцев принудительно каждый день смотрели видео этих избиений и людей потом в ликарнях!
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И що. Евромайдановцы до сих пор для них преступники.
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"чтоб семьи этих всех беркутовцев принудительно каждый день смотрели видео этих избиений "
Кто вам сказал, что для них это будет наказанием? Это особая порода людей - садисты - именно такие себя реализовывали в Беркуте - нормальные люди туда не шли никогда.
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Все действия ментовской структуры направлено на отсутствие наказания за выполнение преступных приказов начальства.
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А Кернеса когда посадят, сам лично избивал майдановцев?
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