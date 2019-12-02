 Невідомі влаштували масову бійку в піцерії на Позняках, а потім рознесли автомобілем вхідні двері закладу. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Киев Оперативный".
"Погром у закладі MisterCat (Позняки): близько 10 осіб зайшли всередину, почали конфліктувати з відвідувачами, потім переключилися на персонал і почалася масова бійка. Але і цим не завершилося - після бійки молоді люди на автомобілі рознесли вхідні двері закладу", - сказано в повідомленні.
Обставини події встановлюються.
і не побачити зв.язку між христоїдством і рабством.
І відразу все стає зрозумілим .
Кому-то приглянулось)))
Там что, пицца с клофелином ?
Начал об пол крушить благородный хрусталь,
Лил на стены вино, а кофейный сервиз,
Растворивши окно, просто выбросил вниз.
Тут вообще началось, не опишешь в словах.
И откуда взялось столько силы в руках?
Я, как раненный зверь, напоследок чудил,
Выбил окна и дверь, и балкон уронил...
Ой, где был я вчера - не найду днем с огнем,
Только помню, что стены с обоями...
И осталось лицо, и побои на нем..
Ну куда теперь выйти с побоями?
ну, хотя бы на треть, -
Остается одно:
только лечь помереть...
Таке у нас зараз правосуддя.