 Невідомі влаштували масову бійку в піцерії на Позняках, а потім рознесли автомобілем вхідні двері закладу. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Киев Оперативный".

"Погром у закладі MisterCat (Позняки): близько 10 осіб зайшли всередину, почали конфліктувати з відвідувачами, потім переключилися на персонал і почалася масова бійка. Але і цим не завершилося - після бійки молоді люди на автомобілі рознесли вхідні двері закладу", - сказано в повідомленні.

Обставини події встановлюються.

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Фото: Київ Оперативний/Facebook