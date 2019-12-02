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Все про:бійка (476) Київ (6875)

 Невідомі влаштували масову бійку в піцерії на Позняках, а потім рознесли автомобілем вхідні двері закладу. ФОТОрепортаж

У київській піцерії влаштували бійку, а потім на автомобілі рознесли вхідні двері закладу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Киев Оперативный".

"Погром у закладі MisterCat (Позняки): близько 10 осіб зайшли всередину, почали конфліктувати з відвідувачами, потім переключилися на персонал і почалася масова бійка. Але і цим не завершилося - після бійки молоді люди на автомобілі рознесли вхідні двері закладу", - сказано в повідомленні.

Невідомі влаштували масову бійку в піцерії на Позняках, а потім рознесли автомобілем вхідні двері закладу 01

Обставини події встановлюються.

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Невідомі влаштували масову бійку в піцерії на Позняках, а потім рознесли автомобілем вхідні двері закладу 02
Фото: Київ Оперативний/Facebook

Невідомі влаштували масову бійку в піцерії на Позняках, а потім рознесли автомобілем вхідні двері закладу 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3162810
 
 
 Топ коментарі
 
Ещё не то будет, когда взрослые мужики голосуют за свои фантазии, как романтичные девочки малолетки, а потом сталкиваются с реальностью...
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Скажу більше. Бандюки відчули, що правоохоронцям немає діла до до захисту власне правопорядку. Вони зайняті переслідуванням Марусі Звіробій, Софії Федини, генерала Марченка, того ж Пашинського, який, обороняючи себе і дружину від такого ж п'яного бандюка, прострелив тому ногу. А ще колосальна кількість правоохоронців зайнята охороною влади від власних громадян у кортежах, на дачах, біля охвісів і службових квартир. Тому бандюки, як сироти без нагляду зірвалися у всі тяжкі.
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Не тільки там дрова, а ще лаптями смердить🙊
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Не всі. Дехто стоїть на шухері. Дехто розробляє плани грабунку для хазяїв. Невідомі влаштували масову бійку в піцерії на Позняках, а потім рознесли автомобілем вхідні двері закладу - Цензор.НЕТ 1228 Це і не дивно, бо
Невідомі влаштували масову бійку в піцерії на Позняках, а потім рознесли автомобілем вхідні двері закладу - Цензор.НЕТ 8602
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і головне(автор слів на картинці - з імовірністю 99% - віропітек) побігати з образочками, поповзати перед шматком трусів якоїсь древньої рожалки та помимрити смішні мантри.
і не побачити зв.язку між христоїдством і рабством.
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Молоді нацжони чи С14 . Сумно їм тепер, бариги не має, торгівлі на крові теж, Україну не продають..
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Интересный язык! Например, фразу: "разнести почту" можно понять как "доставить адресатам корреспонденцию", и (или),- "разгромить почтовое отделение"
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проплаченные агенты путена делают все, шобы подорвать внутреннюю стабильность державы и подорвать веру простых украинцев в спокойную и сытую жизнь у себя в батькивщине
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В нас вистачає своєї бабовни щоб робити це безкоштовно.
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мажорва носатая хрен на рукаве ваше дело правое Невідомі влаштували масову бійку в піцерії на Позняках, а потім рознесли автомобілем вхідні двері закладу - Цензор.НЕТ 4806только на костер
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Завжди в таких випадках шукайте відповідь на єдине запитання - Кому це вигідно?
І відразу все стає зрозумілим .
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Место слишком привлекательное)
Кому-то приглянулось)))
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И посетители не записали номер машины ?
Там что, пицца с клофелином ?
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Поллюцейские как узрели номера машины, так и сели на жопу.
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Им некогда, они готовятся обыски у волонтёров проводить вместе с Альфой.
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А потом кончил пить, потому что устал,
Начал об пол крушить благородный хрусталь,
Лил на стены вино, а кофейный сервиз,
Растворивши окно, просто выбросил вниз.

Тут вообще началось, не опишешь в словах.
И откуда взялось столько силы в руках?
Я, как раненный зверь, напоследок чудил,
Выбил окна и дверь, и балкон уронил...

Ой, где был я вчера - не найду днем с огнем,
Только помню, что стены с обоями...
И осталось лицо, и побои на нем..
Ну куда теперь выйти с побоями?
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Если правда оно,
ну, хотя бы на треть, -
Остается одно:
только лечь помереть...
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Герої кладуть життя на фронті, а бидло та мажори у тилу - гуляють...особливо у Київі, де дуже багато з усього світу непотребу зьїхалося долю шукати та ховатися від армії та правосуддя...
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Нк так для этого и создавались банды титушек типа Нац. дружин , под крылом у Авакова. Толи еще будет.
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Везде камеры наблюдения, практически в любой пиццерии в Киеве бесплатный вайфай, к тому же украинские мобильные интернет-тарифы вполне доступны по цене. При желании половина посетителей могла сразу стрим в ютубе устроить. Я даже молчу про видеозапись. И ведь все равно шухер устроили неизвестные! Смешно!
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Ну знайдуть тих і що? Накинуть кайданки і відвезуть до відділка. Години через дві вибачаться, та випустять.
Таке у нас зараз правосуддя.
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По ящику был репортаж про это, сказали чётко : молодые люди "кавказской национальности" стали избивать посетителей и охрану, было видео самого процесса, с телефона свидетеля..слышны выстрелы , кстати....
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Если так, то с приходом новой власти в Киев пришли русские духовные скрепы! Очень жаль!
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какие еще обстоятельства нужно устанавливать? Если задержали в любом случае пусть сидят.
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