 На Фанарі вперше служили українською мовою, - ПЦУ. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Православна Церква України на своїй сторінці в Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Вперше українською мовою звершувалася Божественна літургія ієрархами Православної Церкви України: митрополитом Луцьким і Волинським Михаїлом та архієпископом Чернігівським і Ніжинським Євстратієм, у співслужінні архімандрита Харлампія, який опікується українською громадою в Стамбулі, протоієрея Володимира Вакіна, ректора Волинської православної богословської академії, та диякона Михайла Омельяна, старшого викладача Київської православної богословської академії", - йдеться в повідомленні.

Разом зі священнослужителями молилася українська громада Стамбула, а також представники держави - заступник Міністра закордонних справ Василь Боднар, Посол у Туреччині Андрій Сибіга та Генеральний консул у Стамбулі Олександр Гаман.

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Звертаючись до присутніх після Божественної літургії, митрополит Михайло подякував Вселенському Патріарху Варфоломію за велику турботу, яку він проявляє до України, не тільки надавши Томос про автокефалію Української Церкви, але продовжуючи і далі працювати для того, щоб Православна Церква України увійшла в повне спілкування з іншими Помісними Церквами.

"Вчора був той самий день, коли 6 років тому, під час Революції Гідності, наша Церква відкрила свої двері, щоби захистити свій народ від насильства і неправди. І за ці роки ми пересвідчилися, як багато робить віра і правда. І те, про що кілька років тому ми могли лише мріяти – сьогодні є вже реальністю. Чи можна було би уявити 28 або навіть 6 років тому, що нині ми тут, у цьому святому константинопольському храмі, всі разом – українці, греки, болгари, всі діти єдиної Христової Церкви – будемо молитися і звершувати літургію? Тож ми дякуємо Богові, вдячні і Вселенському Патріарху за всі благодіяння для України. Нехай надалі Господь допомагає зростати та укріплюватись Українській Церкві, всій Вселенській Христовій Церкві, і нехай Він оберігає нас на цій дорозі, щоби ми йшли впевнено шляхом правди до перемоги над гріхом і злом", – сказав архієпископ Чернігівський і Ніжинський Євстратій.

У свою чергу, єпископ Галікарнасський Адріан від імені Вселенського Патріарха привітав українську громаду Стамбула, яка перебуває під опікою Його Всесвятості та має можливість у цьому храмі святителя і чудотворця Миколая здійснювати богослужіння рідною мовою.

"Український народ є дуже набожний і близький до Бога, і є честю для всіх нас те, що ми тут разом є вірними дітьми Вселенської Патріархії", - зазначив єпископ.

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На завершення слово взяв заступник Міністра закордонних справ Василь Боднар, який зазначив, що тут у спільній молитві рідною мовою українці отримали ще одну нагоду відчути дух єднання, навіть живучи за кордоном.



















Нагадаємо, 15 грудня 2018 року на Об'єднавчому соборі предстоятелем Української помісної православної церкви обрали митрополита Переяславського і Білоцерківського Епіфанія, представника Української православної церкви Київського патріархату.

Тоді ж почався перехід парафій УПЦ МП у ПЦУ. В інтернеті навіть створили інтерактивну карту таких переходів. Предстоятель Православної церкви України (ПЦУ) митрополит Київський і всієї України Епіфаній заявив, що всі віряни в Україні мають добровільно обирати свій релігійний центр.

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