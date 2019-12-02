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 Суспільство, Фоторепортаж
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Все про:Константинопольський патріархат (108) Стамбул (94) ПЦУ (475)

 На Фанарі вперше служили українською мовою, - ПЦУ. ФОТОрепортаж

У неділю в храмі святителя і чудотворця Миколая в Стамбулі вперше відбувалася Божественна літургія українською мовою.

Про це повідомляє Православна Церква України на своїй сторінці в Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Вперше українською мовою звершувалася Божественна літургія ієрархами Православної Церкви України: митрополитом Луцьким і Волинським Михаїлом та архієпископом Чернігівським і Ніжинським Євстратієм, у співслужінні архімандрита Харлампія, який опікується українською громадою в Стамбулі, протоієрея Володимира Вакіна, ректора Волинської православної богословської академії, та диякона Михайла Омельяна, старшого викладача Київської православної богословської академії", - йдеться в повідомленні.

Разом зі священнослужителями молилася українська громада Стамбула, а також представники держави - заступник Міністра закордонних справ Василь Боднар, Посол у Туреччині Андрій Сибіга та Генеральний консул у Стамбулі Олександр Гаман.

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Звертаючись до присутніх після Божественної літургії, митрополит Михайло подякував Вселенському Патріарху Варфоломію за велику турботу, яку він проявляє до України, не тільки надавши Томос про автокефалію Української Церкви, але продовжуючи і далі працювати для того, щоб Православна Церква України увійшла в повне спілкування з іншими Помісними Церквами.

"Вчора був той самий день, коли 6 років тому, під час Революції Гідності, наша Церква відкрила свої двері, щоби захистити свій народ від насильства і неправди. І за ці роки ми пересвідчилися, як багато робить віра і правда. І те, про що кілька років тому ми могли лише мріяти – сьогодні є вже реальністю. Чи можна було би уявити 28 або навіть 6 років тому, що нині ми тут, у цьому святому константинопольському храмі, всі разом – українці, греки, болгари, всі діти єдиної Христової Церкви – будемо молитися і звершувати літургію? Тож ми дякуємо Богові, вдячні і Вселенському Патріарху за всі благодіяння для України. Нехай надалі Господь допомагає зростати та укріплюватись Українській Церкві, всій Вселенській Христовій Церкві, і нехай Він оберігає нас на цій дорозі, щоби ми йшли впевнено шляхом правди до перемоги над гріхом і злом", – сказав архієпископ Чернігівський і Ніжинський Євстратій.

У свою чергу, єпископ Галікарнасський Адріан від імені Вселенського Патріарха привітав українську громаду Стамбула, яка перебуває під опікою Його Всесвятості та має можливість у цьому храмі святителя і чудотворця Миколая здійснювати богослужіння рідною мовою.

"Український народ є дуже набожний і близький до Бога, і є честю для всіх нас те, що ми тут разом є вірними дітьми Вселенської Патріархії", - зазначив єпископ.

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На завершення слово взяв заступник Міністра закордонних справ Василь Боднар, який зазначив, що тут у спільній молитві рідною мовою українці отримали ще одну нагоду відчути дух єднання, навіть живучи за кордоном.

На Фанарі вперше служили українською мовою, - ПЦУ 01
На Фанарі вперше служили українською мовою, - ПЦУ 02
На Фанарі вперше служили українською мовою, - ПЦУ 03
На Фанарі вперше служили українською мовою, - ПЦУ 04
На Фанарі вперше служили українською мовою, - ПЦУ 05
На Фанарі вперше служили українською мовою, - ПЦУ 06
На Фанарі вперше служили українською мовою, - ПЦУ 07
На Фанарі вперше служили українською мовою, - ПЦУ 08
На Фанарі вперше служили українською мовою, - ПЦУ 09

Нагадаємо, 15 грудня 2018 року на Об'єднавчому соборі предстоятелем Української помісної православної церкви обрали митрополита Переяславського і Білоцерківського Епіфанія, представника Української православної церкви Київського патріархату.

Тоді ж почався перехід парафій УПЦ МП у ПЦУ. В інтернеті навіть створили інтерактивну карту таких переходів. Предстоятель Православної церкви України (ПЦУ) митрополит Київський і всієї України Епіфаній заявив, що всі віряни в Україні мають добровільно обирати свій релігійний центр.

6 січня 2019 року в церкві Святого Георгія в резиденції Вселенського патріархату в Константинополі під час святкової літургії за участю Патріарха Варфоломія предстоятелю Православної церкви України Епіфанію вручили Томос про автокефалію української церкви.

9 січня в Константинополі члени Синоду Вселенського патріархату підписали Томос про автокефалію української церкви.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3162809
 
   
 Топ коментарі
 
десь заплакав андруша сміцкій...
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Фанаробандерівці не поважають рпц мп фсб.
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Їм ніколи - вони готуються до Нормандських перемовин.
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И Пэтрухи тоже НИКОЛЫ, зае....... ли своими судами.
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Підставляйте свій термос - я вам наллю. На Фанарі вперше служили українською мовою, - ПЦУ - Цензор.НЕТ 2590
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Фанаробандерівці не поважають рпц мп фсб.
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У зв'язку з недолугими, непрофесійними, некомпетентними, небезпечними діями щодо керування державою, Зеленським В.А., які призвели до зниження майже до нуля авторитету Української держави на світовій політичній арені, а також ввівши в хаос всі управлінські ланки керування державою, які є небезпекою втрати суверенітету і територіальної цілісності України, неповагу та порушення законів і конституції Україні, неповагу до громадян, неповагу до Української армії та захисників Україні які поклали своє життя за свою рідну землю. А також відведенням Українських військ з української землі й потуранню РФ яка є агресором в захваті нових територій Української держави, та лояльне і прихильне ставлення до сепаратистів та колабораціоністів, через яких почалися військові дії, а фактично війна, в якій загинулі тисячі Українських громадян.Президентом України не може бути людина, яка знищує незалежність і суверенітет Україні, а фактично є зрадником цієї державі та працює на користь агресора.
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наверное для того что бы не портить столичным жителям настроение перед капитуляцией....

Дмитро Корчинський
16 хв. ·

Хто дає команду борти з пораненими не відправляти в Киів?

Наталія Юсупова
19 хв.

Учора двоє наших воїнів загинули. Війна продовжується, є пораненні і вбиті. А в Києві війни немає, тому що роблять все, щоб люди думали, что обстріли закінчились, все тиша. А це зовсім не так. На тому тижні борт с пораненими відлетів до Львова і знову готовлять борт на Львів. Літом та в осені, постійни шли борти на Львів, а в Києві була тиша. Шпиталь у Києві самих ******** і облаштований для прийома тяжких пацієнтів. С 14 року до Києва привозили найтяжких. З серпня місяця більш ниіж 140 поранених різного ступня та контужені. До Києва привозили два борти по 7-9 чоловік так килькох тажких в реанімацію і все. Воїни с контузіями повинні лікуватися в Києві, бо в Лор відділення купували нове обладнання при мин оборони Полторак специально для лікування контужених. На це було виділено 4 мил гривен!! Якщо контузію не лікувати, це приводить до втрати слуху, зору, головних болей та приводить до тяжкого психічного розладу. Командування хоче замилити очі людям, сотні ботів та ватників атакують сторінки волонтерів, воїнів та активістів, нема бортів, це все видумки, вже не стріляють і все закінчилось.
Це брехня!
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вот это ворам кирилке гундяему и онуфрию на радость...
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Потрібно путівки виписувати туди казнокрадам і продажним суддям.
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А ще на днях ПЦУ визнала Болгарська церква... Ото вата мабуть псєшить, вони ж думали, що болгари їх братья На Фанарі вперше служили українською мовою, - ПЦУ - Цензор.НЕТ 4934
https://vgolos.com.ua/news/bolgarska-pravoslavna-tserkva-vyznala-ptsu_1115633.html
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Та Зевсу побоку эти "славы" - Его же нет. Че "славить" воздух то?
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бо рис- не скигли, а то козлом станеш. На Фанарі вперше служили українською мовою, - ПЦУ - Цензор.НЕТ 7380
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народу багато будет и несомненно, шо полстамбула це скрытые приверженцы томаса живатварящего
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Уря! Наконец-то все будет хорошо(для добрых) и плохо(для злых) - не перепутать как оно всегда бывает На Фанарі вперше служили українською мовою, - ПЦУ - Цензор.НЕТ 752

\\\\\\"Украинский народ очень набожный и близок к Богу Источник: https://censor.net.ua/p3162809\\\\\

Поп забыл добавить: именно поэтому он сотни лет мучается. Ну и поделом - если всегда на одни и те же грабли кто-то наступает, то он либо больной, либо лох. Ах да, либо украинец На Фанарі вперше служили українською мовою, - ПЦУ - Цензор.НЕТ 6359
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активніше тра' діяти - на Бога надійся, але Він помагає тоді, коли ми зробили все можливе і вже на грані неможливого
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