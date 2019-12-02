 Range Rover, у якому застрелили дитину, належить фігуранту розслідування про фінансування тероризму, - ЗМІ. ДОКУМЕНТ

Про це "Слідство.Інфо" дізналося із судового рішення. Йдеться про компанії "ДонУкрПроектНІІ", інформує Цензор.НЕТ. У цієї фірми Соболєв орендує машину Range Rover 2013 року випуску, про що депутат сам вказує у своїй декларації. З двох різних джерел у правоохоронних органах видання отримало підтвердження, що автомобіль цієї компанії розстріляли в центрі Києва сьогодні, 1 грудня.
Фірма "ДонУкрПроектНІІ" раніше була зареєстрована в Донецьку, а її засновником, за даними YouControl, був В’ячеслав Соболєв. "ДонУкрПроектНІІ" фігурує в кримінальному провадженні за підозрою у фінансуванні тероризму на непідконтрольних офіційному Києву територіях.
За даними слідства, "ДонУкрПроектНІІ" та низку інших фірм, до яких у минулому Соболєв теж мав безпосередній стосунок, використовували для легалізації коштів, які отримали від ведення незаконного бізнесу в так званих "ЛНР" та "ДНР".
З тексту судової ухвали видно, що з лютого 2006-го до січня 2017 року ці компанії здійснили між собою фінансові операції на суму майже 678 мільйонів гривень. Серед таких фірм правоохоронці вказують, зокрема, й компанії, які володіли мережею супермаркетів з назвою "Обжора". В’ячеслав Соболєв був у засновниках однієї з таких компаній до 2007-го року.
До 2014 року на території Донецької області працювала мережа супермаркетів "Обжора". Як зазначає слідство, після захоплення терористичною організацією "ДНР" частини Донецької області, компанія там продовжила працювати.
Нагадаємо, увечері 1 грудня невідомий відкрив вогонь по автомобілю Range Rover чорного кольору на перехресті Льва Толстого й Тарасівської. Чоловік стріляв у громадянина С., проте куля влучила в трирічного хлопчика, який також перебував у салоні. Дитина померла дорогою в лікарню. У Києві введено спеціальну поліцейську операцію для пошуку зловмисника.
Это такие "герои" теперь лазят по нашей земле...
А что придет вслед за ними?
Они тянут за собой кровь и смерть, как грехи за прошлое
Нам это нужно?!
Недаром говорят, что умный человек учится на чужих ошибках, а дурак не учится и на своих.
9 декабря другой "герой" речи о мире с уголовниками будет вести, договариваться.
Вот и посмотрим, чем для этого "героя" все обернется.
быть кровожадным не хорошо
убивать детей - это не правильно
и желать смерти детям врагов - такая себе мотивация
убивать врага - это совсем другое
оба сына погибли но так и не покаялась.
продолжает служить мордору.
я не поп
и тем более не свидетель еговыйно подымать осознанно руку на детей
это не то чем нужно гордится
Вот каким местом родители думают, когда бизнес с уголовниками ведут - вот это вот вопрос.
"К слову, по данным журналистов 24 канала, украинские спецслужбы ранее подозревали Соболева в шпионаже в пользу России и финансировании боевиков именно через "Обжору". В то же время правоохранители предполагали, что он может иметь российское гражданство." - 24tv.ua
У місті Бахмуті Донецької області ввечері у п'ятницю, 29 листопада 2019 року, здійснено напад на місцевого проукраїнського громадського активіста Артема Мірошниченка. Наразі чоловік перебуває в комі...
а вот дитя пострадало низашо...
помогут ли теперь бабки этому милионэру????
воруйте дальше
Он не виноват, что отец у него - *удак и сволочь, но прежде всего *удак.
новое поколение в 14 году шло в бой с кацапом не за деньги
а за идею и свободу
и оказалось что это сильнее
и намного эффективнее чем кровная месть
Кожне подібне вбивство породжує тисячі і тисячі ворогів України. Це постріл в Україні і в Україну.
Это только у тов. Сталина дети за родителей отвечали.
Получается, что за шашни папани с уголовниками ЛДНР ответил его же ребенок, ничем не виновный.
А ведь это еще не полный, окончательный мир с ЛДНР, когда амнистия обдроченцам выйдет.
Обдроченцы пока еще не заполонили ваши города и веси.
Пуля - она ведь не разбирает, ЗЕбобик идет мимо "разборки" по улице или нет, и как тот ЗЕбобик голосовал.
В 2016 году на Украинской правде должен был выйти разоблачительный материал о связях лидеров майдана и ФСБ России. Материал касался событий в Крыму и тесной кооперации лидеров майдана с ФСБ России.
Этот материал был передан Шеремету высокопоставленными чиновниками из Минска.
С Шереметом 2 месяца вели разъяснительную работу дбросовестные сотрудники СБУ и представители «Азова», однако Шеремет отказался сотрудничать со спецслужбой.
Таким образом 20 июля Шеремет был взорван в центре Киева.
Кровавый теракт осуществили боевики приближенные к Дмитрию Ярошу.Боевики взорвавшие Шеремета
Дело об убийства журналиста Павла Шеремета близко к развязке.
Об этом сообщило издание «Страна» со ссылкой на источники в силовых структурах.
Как напоминает издание, 6 ноября была задержана «ветеран» АТО Инна Грищенко с позывным «Пума».
Ранее был задержан ее муж Владислав Грищенко - тоже бывший боец АТО с позывным «Буча».
Именно эти боевики осуществили теракт в центре Киева, в результате которого погиб журналист Павел Шеремет.
Источники отмечают, что это был так называемый привет ФСБ Росии и администрации Петра Порошенко тем журналистам, которые посмеют идти против режима.
После кровавого теракта в центре Киева журналистское сообщество было шокировано дерзостью убийства. Большинство журналистов стали сотрудничать с администрацией подозреваемого в военных преступлениях Петра Порошенко и его подельниками из СБУ.
С вероятностью на 99% правоохранители уверены, что заказ на убийство Шеремета последовал от одного из лидеров майдана. Петр Порошенко был в курсе того, что готовится теракт, однако правоохранителям до сих пор не известно давал ли лично Порошенко приказ убивать журналиста.
Готовили теракт специалисты ГУР Минобороны России в сотрудничестве с СБУ. Осуществили теракт боевики подконтрольные Ярошу.
Правоохранители выходят на остальных боевиков, которые выполняли политические убийства во времена правления кровавого режима Порошенко.
В ближайшее время мир будет потрясен тем, каких кровавых мерзавцев они поддерживали 5 лет и кто на самом деле залил страну кровью ради наживы и власти. Не поленитесь и поделитесь со своими друзьями в социальных сетях. Страна обязана знать правду!