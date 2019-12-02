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 Range Rover, у якому застрелили дитину, належить фігуранту розслідування про фінансування тероризму, - ЗМІ. ДОКУМЕНТ

Автомобіль Range Rover, у якому вчора вбили трирічного сина бізнесмена і депутата Київської облради В'ячеслава Соболєва, належить фірмі, яка фігурує в кримінальному провадженні правоохоронців щодо фінансування тероризму на Донбасі.

Про це "Слідство.Інфо" дізналося із судового рішення. Йдеться про компанії "ДонУкрПроектНІІ", інформує Цензор.НЕТ. У цієї фірми Соболєв орендує машину Range Rover 2013 року випуску, про що депутат сам вказує у своїй декларації. З двох різних джерел у правоохоронних органах видання отримало підтвердження, що автомобіль цієї компанії розстріляли в центрі Києва сьогодні, 1 грудня.

Фірма "ДонУкрПроектНІІ" раніше була зареєстрована в Донецьку, а її засновником, за даними YouControl, був В’ячеслав Соболєв. "ДонУкрПроектНІІ" фігурує в кримінальному провадженні за підозрою у фінансуванні тероризму на непідконтрольних офіційному Києву територіях.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 3-річна дитина загинула під час замаху на депутата Київської облради Соболєва в центрі столиці, - Бутусов

За даними слідства, "ДонУкрПроектНІІ" та низку інших фірм, до яких у минулому Соболєв теж мав безпосередній стосунок, використовували для легалізації коштів, які отримали від ведення незаконного бізнесу в так званих "ЛНР" та "ДНР".

З тексту судової ухвали видно, що з лютого 2006-го до січня 2017 року ці компанії здійснили між собою фінансові операції на суму майже 678 мільйонів гривень. Серед таких фірм правоохоронці вказують, зокрема, й компанії, які володіли мережею супермаркетів з назвою "Обжора". В’ячеслав Соболєв був у засновниках однієї з таких компаній до 2007-го року.

До 2014 року на території Донецької області працювала мережа супермаркетів "Обжора". Як зазначає слідство, після захоплення терористичною організацією "ДНР" частини Донецької області, компанія там продовжила працювати.

Range Rover, у якому застрелили дитину, належить фігуранту розслідування про фінансування тероризму, - ЗМІ 01

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Опубліковано нові фото занедбаних могил терористів НЗФ "ДНР". ФОТО

Нагадаємо, увечері 1 грудня невідомий відкрив вогонь по автомобілю Range Rover чорного кольору на перехресті Льва Толстого й Тарасівської. Чоловік стріляв у громадянина С., проте куля влучила в трирічного хлопчика, який також перебував у салоні. Дитина померла дорогою в лікарню. У Києві введено спеціальну поліцейську операцію для пошуку зловмисника.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3162792
 
 
 Топ коментарі
 
Это не "награда наконец то нашла героя"
Это такие "герои" теперь лазят по нашей земле...
А что придет вслед за ними?
Они тянут за собой кровь и смерть, как грехи за прошлое
Нам это нужно?!
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Депутат Киевского областного совета,входящий во фракцию Солидарность, член комиссии по вопросам бюджета и финансов финансирует терроризм на Донбассе. Это нормально я щитаю.
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это ребенок 3 лет заслужил пулю, что ли? Нормально все с психикой? Чем ты сам от русских отличаешься?
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Это не "награда наконец то нашла героя"
Это такие "герои" теперь лазят по нашей земле...
А что придет вслед за ними?
Они тянут за собой кровь и смерть, как грехи за прошлое
Нам это нужно?!
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Да, вел герой публикации бизнес с уголовниками, и даже помыслить не мог, что никакие договорняки с уголовниками не работают.
Недаром говорят, что умный человек учится на чужих ошибках, а дурак не учится и на своих.
9 декабря другой "герой" речи о мире с уголовниками будет вести, договариваться.
Вот и посмотрим, чем для этого "героя" все обернется.
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это ребенок 3 лет заслужил пулю, что ли? Нормально все с психикой? Чем ты сам от русских отличаешься?
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ты пойми одно
быть кровожадным не хорошо
убивать детей - это не правильно
и желать смерти детям врагов - такая себе мотивация
убивать врага - это совсем другое
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А кто желает смерти детям? Другое дело что таким родителям не соболезнуют в таком случае, а наоборот призывают образумиться. Ето судьба. У Януковоща тоже сынок утопился по странному стечению обстоятельств. Поедь в крым поплачь над ним.
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Твк так, втопився)) десь собі жирує в латинскій америці.
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гапку герман то же догнала карма.
оба сына погибли но так и не покаялась.
продолжает служить мордору.
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Отсутсвие сожаления и все, это Донецкое чмо сидит в тылу и подло гадит, коллаборант, добьют надеюсь. Про мораль мне лекции не надо читать.
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Посмотри видео детей сирот, с ампутированными конечностями, твой пафос быстро уйдет
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У меня нет претензий к животным, к мусульманам отношусь с уважением, чурка это каламойский, богдан и клован. Какой грех нах? Может пойти ещё прощения попросить? К попам в мпц сходить? Менторский блуд свой сворачивай.
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мне насрать на твои грехи
я не поп
и тем более не свидетель еговыйно подымать осознанно руку на детей
это не то чем нужно гордится
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я не призывал к насилию над детьми, убийству, тем более, но в данном контексте не скрываю, что возмездие настигнет всех, кто принес войну в Украину, создатель решил забрать сына, самое дорогое, пусть подумает над своими поступкам.
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Ребенок етой твари заслужил ли пулю? А заслужили ли пули тысячи детей погибших на дамбасе, в малазийском боинге, погибшие в сирии, в школах, садиках и больницах которые бомбили росийские окупанты финансируемые етой тварью? Дети всегда расплачиваются за поступки своих родителей, как говорится до седьмого колена. Как написано в Старом Завете, Зуб заЗуб, Око за Око. И етот тоже что посеял тем и расплатился. Кем бы выросла ета сепарская личинка под руководством такого отца? То же самое ждет тех кто сейчас сдает Украины и работает на окупантов. Ихние дети за все заплатят в будущем.
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Чьи бы то ни было трехлетние дети не заслуживают "пулю". Даже если это Антихрист, и сын Сатаны, у него еще все может быть иначе...
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Антихрист, плешивый педофил сидит в казламордии, клоун уже едет к нему на поклон, садит боевых генералов с уголовниками, война забрала десятки тысяч людей, детей. Сепарное отродье долго ещё будет вызывать ненависть, это природа человека.
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Ребенок не отвечает за поступки своих родителей, он ребенок, он не выбирает, где ему родиться.
Вот каким местом родители думают, когда бизнес с уголовниками ведут - вот это вот вопрос.
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"...в фейковой "ДНР" супермаркеты "Обжора" до сих пор ассоциируются с Соболевым. И в этих магазинах торгуют всем, что только можно провезти на неподконтрольную Украине территорию контрабадным путем, не платя в Украине налоги и делясь с боевиками прибылью. Также журналисты убеждают, что Соболев знает лично людей, которые сейчас "держат" Донецк."
"К слову, по данным журналистов 24 канала, украинские спецслужбы ранее подозревали Соболева в шпионаже в пользу России и финансировании боевиков именно через "Обжору". В то же время правоохранители предполагали, что он может иметь российское гражданство." - 24tv.ua
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Ну мальдивской проститутке такие кадры просто находка!
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наші спецслужби знають чим він займається але він член бпп,нова влада його теж не займає, сумно,що через дії батьків гинуть їх і інші діти.
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Депутат Киевского областного совета,входящий во фракцию Солидарность, член комиссии по вопросам бюджета и финансов финансирует терроризм на Донбассе. Это нормально я щитаю.
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Зараз у комі: У Бахмуті напали на місцевого проукраїнського активіста (фото)

У місті Бахмуті Донецької області ввечері у п'ятницю, 29 листопада 2019 року, здійснено напад на місцевого проукраїнського громадського активіста Артема Мірошниченка. Наразі чоловік перебуває в комі...
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На жаль українці не захищаються, а ворог ходить поряд. Значить зачистка пройшла в Бахмуті неякісно,
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война криминала всегда интересна
а вот дитя пострадало низашо...
помогут ли теперь бабки этому милионэру????
воруйте дальше
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За злочини батьків відповідають діти. Це карма.
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Ребенка жалко.
Он не виноват, что отец у него - *удак и сволочь, но прежде всего *удак.
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Це буде наука іншим любителям "русского міра". Або власна сімя або бізнес на крові. Ніби так. Range Rover, у якому застрелили дитину, належить фігуранту розслідування про фінансування тероризму, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 9369
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Ця жахлива історія буде довгою, бо багато чого поєдналося. БПП, фінансування тероризму, замовне вбивство, непрофесійний кіллер... Це ж треба фільм знімати, бо Голлівуд такого не чув🙄
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Неужели Патриоты занялись отстрелом дырявых мудаков?! .. но ребенка конечно жалко..
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Рано или поздно,дети твоих врагов, станут врагами твоими и твоих детей.
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а кто сказал что война заканчивалась??
новое поколение в 14 году шло в бой с кацапом не за деньги
а за идею и свободу
и оказалось что это сильнее
и намного эффективнее чем кровная месть
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с твоих слов значить по делу шлепнули !?
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Как это у вас получается? У скорбящих. Пожалеть ребёнка, при этом назвать его отца - дырявым мудаком, и выразить надежду на его отстрел патриотами? Абы скорбеть? Какая-то доп-хромосома пустой неосмысленной скорби?
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я в отличии от вас читать умею и в тексте почти прямым текстом сказано что он дырявый мудак (хотя для вас он наверное герой республики Лугандония) и кста еще в Библии написано что дети рассчитываются за грехи своих родителей. Пацаненка конечно по человечески жаль..
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Уроди.
Кожне подібне вбивство породжує тисячі і тисячі ворогів України. Це постріл в Україні і в Україну.
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Да и стрельба в центре города чревата смертью невинных прохожих.Это недопустимо.
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Тактично умолчали что это ничтожество было избрано депутатом от партии циничной барыги.
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На фоне ничтожеств,избранных в Раду от "слуг народа" это так,мелочь.
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Партия клоунского жанра раскудахталась, тебя ждут процедуры уринотерапии от недоразумения природы.
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Маня-моралисты, не переживайте. У этого сепарка еще трое или даже четверо детей. Так что он плодовит и явно шо-то знал, раз наделал запасных.
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Это цинизм в чистом виде. Свойственен россиянам, которые ведут бесконечные войны и привыкли к смертям детей.
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Зесраки дождались когда их детей истреблять будут... А шо! зелень не жалко
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Удивительно просто! Как в Будке "вяликого патриёта и ГЕТЬмана" Потрошенки могли находиться ТАКИЕ персонажи, как спонсор терроризма Соболев?! Ну-ка, потрохоботы, давайте, объясните мне этот "диссонанс"! Range Rover, в котором застрелили ребенка, принадлежит фигуранту расследования о финансировании терроризма, - СМИ - Цензор.НЕТ 8533
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А тебе не удивительно,что в будке твоего любимого Зе находится,к примеру,Бужанский,не скрывающий своих антиукраинских взглядов,или Ермак,друг Суркова.И таких примеров десятки,если не сотни.Не стройте из себя патриотов,зебобик,ваше ватное нутро не скроешь.
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Для меня Зе- не "любимый", а "абыНеПеця". Range Rover, у якому застрелили дитину, належить фігуранту розслідування про фінансування тероризму, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 7035 Это раз. А во-вторых, ты стрелки-то не переводи, ботва соевая. Отвечай на вопрос!
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Значит ты ещё больший долб@**,чем я думал,член секты "абынепеця".
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Дети за грехи отцов не отвечают .Дети это святое .Тот кто виноват в смерти невинного дитя даже если не хотел этого должен ответить.Оправдывать убийство ребенка может только враг Украинского народа .Мы не должны уподобдятся свинособакам .Царство небесное безвинному дитя .
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В Біблії сказано що Бог карає грішників на їхніх дітях.
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Знаю одне шо з яйця змії пташеня не вилупиться. Ні сепарських дітей ні дітей козломордих не жалко.
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Провокатор ты, Володя.А донецкие уже ждут, когда их освободят от " освободителей" из россии. Да и самой россии много недовольных войной.
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Їхав в потязі і їхало в вагоні 3 штуки з лугандонії і тільки від них було чути що яка Україна пагана а параша і лугандон життя тільки покращує. коли сказали шо викинемо з потяга за такі розмови заткнули свої пельки.Я не забув як обплььовували наших військовополонених,як топтали українсьькі прапори,як вороже вони ставляться до України . Так шо для мене вороги всі лугандонці і московити
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Сталинизм вы себе строите вашим голосованием, граждане ЗЕбобики.
Это только у тов. Сталина дети за родителей отвечали.
Получается, что за шашни папани с уголовниками ЛДНР ответил его же ребенок, ничем не виновный.
А ведь это еще не полный, окончательный мир с ЛДНР, когда амнистия обдроченцам выйдет.
Обдроченцы пока еще не заполонили ваши города и веси.
Пуля - она ведь не разбирает, ЗЕбобик идет мимо "разборки" по улице или нет, и как тот ЗЕбобик голосовал.
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Правоохранители с вероятностью на 99% установили убийц и заказчиков теракта против журналиста Украинской правды Павла Шеремета.
В 2016 году на Украинской правде должен был выйти разоблачительный материал о связях лидеров майдана и ФСБ России. Материал касался событий в Крыму и тесной кооперации лидеров майдана с ФСБ России.
Этот материал был передан Шеремету высокопоставленными чиновниками из Минска.
С Шереметом 2 месяца вели разъяснительную работу дбросовестные сотрудники СБУ и представители «Азова», однако Шеремет отказался сотрудничать со спецслужбой.
Таким образом 20 июля Шеремет был взорван в центре Киева.
Кровавый теракт осуществили боевики приближенные к Дмитрию Ярошу.Range Rover, в котором застрелили ребенка, принадлежит фигуранту расследования о финансировании терроризма, - СМИ - Цензор.НЕТ 1368Боевики взорвавшие Шеремета
Дело об убийства журналиста Павла Шеремета близко к развязке.
Об этом сообщило издание «Страна» со ссылкой на источники в силовых структурах.
Как напоминает издание, 6 ноября была задержана «ветеран» АТО Инна Грищенко с позывным «Пума».




Ранее был задержан ее муж Владислав Грищенко - тоже бывший боец АТО с позывным «Буча».
Именно эти боевики осуществили теракт в центре Киева, в результате которого погиб журналист Павел Шеремет.
Источники отмечают, что это был так называемый привет ФСБ Росии и администрации Петра Порошенко тем журналистам, которые посмеют идти против режима.
После кровавого теракта в центре Киева журналистское сообщество было шокировано дерзостью убийства. Большинство журналистов стали сотрудничать с администрацией подозреваемого в военных преступлениях Петра Порошенко и его подельниками из СБУ.
С вероятностью на 99% правоохранители уверены, что заказ на убийство Шеремета последовал от одного из лидеров майдана. Петр Порошенко был в курсе того, что готовится теракт, однако правоохранителям до сих пор не известно давал ли лично Порошенко приказ убивать журналиста.
Готовили теракт специалисты ГУР Минобороны России в сотрудничестве с СБУ. Осуществили теракт боевики подконтрольные Ярошу.
Правоохранители выходят на остальных боевиков, которые выполняли политические убийства во времена правления кровавого режима Порошенко.
В ближайшее время мир будет потрясен тем, каких кровавых мерзавцев они поддерживали 5 лет и кто на самом деле залил страну кровью ради наживы и власти. Не поленитесь и поделитесь со своими друзьями в социальных сетях. Страна обязана знать правду!
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дурні розмови на відео із камер спостережень видно де підозрювані жінка і чоловік одного росту коли йдуть рядом, а на фото де атовці рядом чоловік на голову вищий за свою жінку.
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А вы считаете нормальным, что в центе Киева, столицы Украины, взрывают банки, стреляют в машину и убивают ребенка? Не знаю , что это за разборки, но это не 90- е годы, чтобы безнаказанно стрелять в центре города, и чтобы дети гибли от случайных пуль.
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це питання до влади і правоохороців,і що скаже пан сівохо інше рнбо які дії нової команди,на вулицях вбивають дітей,потрібно щось робити це не шоу а трагедія.
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А говорят, что дети за родителей не отвечают... Жаль кроху...
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Патриоту с российским флагом : а за какие грехи взрослых погибли дети Беслана?
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странно, что оно разъежало по Киеву, не таясь и не боясь, но, это мы такие бесхребетные и не злопамятные, а те, кого он там недофинансировал, оказались не такие добрые....
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Вячеслав Соболев так прожил жизнь, что нет ни одного человека который бы сказал хоть одно хорошее слово о нём. В среде донецких бизнесменов знают, что Соболев"кинул"всех, в большом и малом. Живя в Киеве, Соболев продолжал финансировать донецких боевиков
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Може він був подвійним агентом? Типу працював для дири, а насправді на СБУ чи військову розвідку? Може кацапи про щось здогадалися і вирішили помститися?
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"ірина_білик" може бути за куму лише в якогось прикацапленого рила.
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Соседи, в двух словах, что за персонаж этот Соболев?
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Да после того как обстреляли, то оказывается он такой что хуже некуда , еще и возможно ,финансировал террров. До этого же случая вопросов к нему не было. Второе, в подобных случаях на фотографиях закрашивают номера авто, тут же сделаны номера напоказ.3.Случайно убито дитё, это немного придерживает негатив против депутата, а что бы было если бы детка не была убита, какой бы поток выливали? Притом, четко, слажено, как по команде ! а порохоботы сидят в непонятках и обескураженные, заметьте, они не понимают что произошло и причины.
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пробейте любую тачку свыше 100 к.стоимостью в Киеве с номерами-АН и ВВ,и вы нароете на каждого второго-финансирование терр.организаций.
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3 роки, помер в швидкій від кульового поранення
Range Rover, у якому застрелили дитину, належить фігуранту розслідування про фінансування тероризму, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 3807
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Ребенка невинного жалко, земля ему пухом! Чтобы не натворил его папаша - дети не должны страдать. А родители всегда должны думать о безопасности своих близких, если вдруг надумают совершить что-то гадкое, подлое и противозаконное.
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ДИТИНА В ЧОМУ ЇЇ ВИНА?? Серце обливається кров"ю! МЕДведчуки, портнови, бойки, богдани, рябиновичі і багато іншої ворожої для України шуш..валі, чи ви хочете щоб за вас страждали ваші діти??? Якщо навіть не вірите в Бога!
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Не переживай так сильно, как правило от их детей, когда они подрастают, страдаем мы и наши дети!
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