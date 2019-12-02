 Range Rover, у якому застрелили дитину, належить фігуранту розслідування про фінансування тероризму, - ЗМІ. ДОКУМЕНТ

Про це "Слідство.Інфо" дізналося із судового рішення. Йдеться про компанії "ДонУкрПроектНІІ", інформує Цензор.НЕТ. У цієї фірми Соболєв орендує машину Range Rover 2013 року випуску, про що депутат сам вказує у своїй декларації. З двох різних джерел у правоохоронних органах видання отримало підтвердження, що автомобіль цієї компанії розстріляли в центрі Києва сьогодні, 1 грудня.

Фірма "ДонУкрПроектНІІ" раніше була зареєстрована в Донецьку, а її засновником, за даними YouControl, був В’ячеслав Соболєв. "ДонУкрПроектНІІ" фігурує в кримінальному провадженні за підозрою у фінансуванні тероризму на непідконтрольних офіційному Києву територіях.

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За даними слідства, "ДонУкрПроектНІІ" та низку інших фірм, до яких у минулому Соболєв теж мав безпосередній стосунок, використовували для легалізації коштів, які отримали від ведення незаконного бізнесу в так званих "ЛНР" та "ДНР".

З тексту судової ухвали видно, що з лютого 2006-го до січня 2017 року ці компанії здійснили між собою фінансові операції на суму майже 678 мільйонів гривень. Серед таких фірм правоохоронці вказують, зокрема, й компанії, які володіли мережею супермаркетів з назвою "Обжора". В’ячеслав Соболєв був у засновниках однієї з таких компаній до 2007-го року.

До 2014 року на території Донецької області працювала мережа супермаркетів "Обжора". Як зазначає слідство, після захоплення терористичною організацією "ДНР" частини Донецької області, компанія там продовжила працювати.

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Нагадаємо, увечері 1 грудня невідомий відкрив вогонь по автомобілю Range Rover чорного кольору на перехресті Льва Толстого й Тарасівської. Чоловік стріляв у громадянина С., проте куля влучила в трирічного хлопчика, який також перебував у салоні. Дитина померла дорогою в лікарню. У Києві введено спеціальну поліцейську операцію для пошуку зловмисника.