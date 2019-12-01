"Правий сектор" під Офісом Президента закликав владу розірвати відносини з РФ і почати звільняти окуповані території. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
У Києві біля Офісу Президента представники "Правого сектора" провели акцію "1 грудня - початок Революції". Організатори заявили, що їхня мета - нагадати чинному президенту, що буває з тими, хто не може жити без "братських обіймів" Кремля.
Но придет время, и эти иудейские ублюдки Коломойского за все ответят.
Сивохо и Королевская в СНБО, надо туда ещё Медведчука, Шуфрича и Рабиновича для полного комплекта.