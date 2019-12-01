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 Політика України, Фоторепортаж
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Все про:акція (669) Київ (6869) Правий сектор (233) Олег Богачук (932) Офіс Президента (170)

 "Правий сектор" під Офісом Президента закликав владу розірвати відносини з РФ і почати звільняти окуповані території. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Києві біля Офісу Президента представники "Правого сектора" провели акцію "1 грудня - початок Революції". Організатори заявили, що їхня мета - нагадати чинному президенту, що буває з тими, хто не може жити без "братських обіймів" Кремля.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Правий сектор під Офісом Президента закликав владу розірвати відносини з РФ і почати звільняти окуповані території 01

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Правий сектор під Офісом Президента закликав владу розірвати відносини з РФ і почати звільняти окуповані території 02

Правий сектор під Офісом Президента закликав владу розірвати відносини з РФ і почати звільняти окуповані території 03

Правий сектор під Офісом Президента закликав владу розірвати відносини з РФ і почати звільняти окуповані території 04

Читайте також: "Боротьба триває!": 1-ша окрема штурмова рота ДУК ПС просить українців про допомогу у війні з Росією

Правий сектор під Офісом Президента закликав владу розірвати відносини з РФ і почати звільняти окуповані території 05
Правий сектор під Офісом Президента закликав владу розірвати відносини з РФ і почати звільняти окуповані території 06
Правий сектор під Офісом Президента закликав владу розірвати відносини з РФ і почати звільняти окуповані території 07
Правий сектор під Офісом Президента закликав владу розірвати відносини з РФ і почати звільняти окуповані території 08
Правий сектор під Офісом Президента закликав владу розірвати відносини з РФ і почати звільняти окуповані території 09

Правий сектор під Офісом Президента закликав владу розірвати відносини з РФ і почати звільняти окуповані території 10

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Правий сектор під Офісом Президента закликав владу розірвати відносини з РФ і почати звільняти окуповані території 11

Відео та фото - Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3162772
 
   
 Топ коментарі
 
А чего б и не под офисом "президента"?На фронте уже были.
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Країну здає на фронт, а перзидент.
Тому прийшли до нього. З вимогами.
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Какая опора? Коломойский и Портнов их кураторы.
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Пока националисты митингуют под Радою В Полтаве жгут авто волонтёров,оскверняют могилы героев,в Харькове Жукова празднуют.Короче, у нациков во рту ватные мухи ведутся пока они за ЛГБТ бегают и у Рады митингуют.Ганьба базикалам!
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Все как по маслу! Заявление главы Госдумы и акция ПС. Отклонений от плана Кремля пока не наблюдается.
Но придет время, и эти иудейские ублюдки Коломойского за все ответят.
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Украине не страшны московские воши, а страшны украинские - иудейские гниды.
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"Правый сектор" под Офисом Президента - а что в это время делал президент?

Сивохо и Королевская в СНБО, надо туда ещё Медведчука, Шуфрича и Рабиновича для полного комплекта.
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Это предостережение Зеленскому перед предстоящей встречей, не сдавать Украину русскому миру, который будет представлять на встрече путин, оккупированные территории Донбасса важны, но Украина намного важнее.
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Молодые и задорные протестанты: сегодня за войну до последнего сельского пролетария, завтра за федерализацию
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Ці всі на фото мізкі отримали помилково, їм для таких дій потрібен лише спинний мозок.
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Состав ст.111 УК - Подрывные действия направленные на разрыв дип.отношений, развязыванию войны между государствами и т.п. https://lawbook.online/ugolovnyiy-kodeks-ukrainyi/statya-111-gosudarstvennaya.html
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ахахах!! пише зебубочке, там таки откроют дело!! портнов лично займётся!
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