 Пограбування "Ощадбанку" в Києві: поліція розповіла про затриманих. ФОТОрепортаж

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні Департаменту комунікації поліції Києва.

"Завдяки кропіткій роботі, до якої були задіяні оперативники територіального управління поліції, столичного главку, а також спецпризначенці, ми встановили фактичні дані зловмисників. І в результаті злагоджених дій правоохоронці затримали двох осіб, які обґрунтовано підозрюються в скоєнні цього злочину. Це - 39-річний іноземець і 33-річний киянин, раніше судимий за зберігання наркотиків", - розповів начальник поліції Києва Андрій Крищенко,

Під час санкціонованих обшуків за місцем їх проживання поліцейські вилучили речові докази - автомобіль, інструменти та частину грошей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Підозрюваних у пограбуванні "Ощадбанку" на Русанівці затримано, - Пишний

Фігурантів затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчим відділом Дніпровського управління поліції розпочато кримінальні провадження за ч. 2 ст. 194 (Умисне знищення або пошкодження майна) та ч. 3 ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Затриманим оголошено про підозру у скоєнні злочинів, готуються матеріали для обрання запобіжного заходу. Їм загрожує до десяти років позбавлення волі.

Розслідування триває.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Підрив банкомата "Ощадбанку" в Києві: вкрали 250 тис. грн, руйнування у відділенні оцінюють у мільйони. ФОТОрепортаж











