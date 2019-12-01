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 Події, Київські новини, Фоторепортаж
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Все про:пограбування (424) Ощадбанк (44) Нацполіція (8587)

 Пограбування "Ощадбанку" в Києві: поліція розповіла про затриманих. ФОТОрепортаж

За підозрою в пограбуванні і підриві відділення "Ощадбанку" на Русанівці в Києві затримані 39-річний іноземець і 33-річний киянин.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні Департаменту комунікації поліції Києва.

"Завдяки кропіткій роботі, до якої були задіяні оперативники територіального управління поліції, столичного главку, а також спецпризначенці, ми встановили фактичні дані зловмисників. І в результаті злагоджених дій правоохоронці затримали двох осіб, які обґрунтовано підозрюються в скоєнні цього злочину. Це - 39-річний іноземець і 33-річний киянин, раніше судимий за зберігання наркотиків", - розповів начальник поліції Києва Андрій Крищенко,

Під час санкціонованих обшуків за місцем їх проживання поліцейські вилучили речові докази - автомобіль, інструменти та частину грошей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Підозрюваних у пограбуванні "Ощадбанку" на Русанівці затримано, - Пишний

Фігурантів затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчим відділом Дніпровського управління поліції розпочато кримінальні провадження за ч. 2 ст. 194 (Умисне знищення або пошкодження майна) та ч. 3 ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Затриманим оголошено про підозру у скоєнні злочинів, готуються матеріали для обрання запобіжного заходу. Їм загрожує до десяти років позбавлення волі.

Розслідування триває.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Підрив банкомата "Ощадбанку" в Києві: вкрали 250 тис. грн, руйнування у відділенні оцінюють у мільйони. ФОТОрепортаж

Пограбування Ощадбанку в Києві: поліція розповіла про затриманих 01
Пограбування Ощадбанку в Києві: поліція розповіла про затриманих 02
Пограбування Ощадбанку в Києві: поліція розповіла про затриманих 03
Пограбування Ощадбанку в Києві: поліція розповіла про затриманих 04
Пограбування Ощадбанку в Києві: поліція розповіла про затриманих 05
Пограбування Ощадбанку в Києві: поліція розповіла про затриманих 06

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3162765
 
   
 Топ коментарі
 
"иностранец" - это швейцарец наверное, или гражданин Монако
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Раньше (до войны) писали "гражданин расеи", а сейчас тайна, покрытая мраком- "иноср@нец". Как будто от этого мы к кацапам лучше относиться будем. Ограбление "Ощадбанка" в Киеве: полиция рассказала о задержанных - Цензор.НЕТ 2946
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"иностранец" - это швейцарец наверное, или гражданин Монако
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Ніт! То принц з Дубаю, інфа 100%!
Оно як нафтомагнати розважаються!
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Самого бесит,напускают туману,можно подумать что из штатов кто-то польстился.
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Копчёный.
Куда ни приедут, везде рост криминогенности, разбои, изнасилования и грабежи. Даже Стокгольм превратили в опасный зоопарк (пока окраины, но скоро и в центре).Негры, арабы и прочие баклажаны везут свои помойки в сердце Европы
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"39-летний иностранец" - зуб даю, з Еміратів, Катару або Бахрейну. Мабуть, неабиякий шейх або принц. От же ж нафтосісі, з жиру як бісяться!
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а то ты не знаешь! целкой не претворяйся, с кавказа конечно! они на все пойдут, лишь бы не работать!
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Раньше (до войны) писали "гражданин расеи", а сейчас тайна, покрытая мраком- "иноср@нец". Как будто от этого мы к кацапам лучше относиться будем. Ограбление "Ощадбанка" в Киеве: полиция рассказала о задержанных - Цензор.НЕТ 2946
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Да никогда не подумал , что на Русановке будут взрывать банки!
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Ну так... Живем по-богатому. Взрывали как банк Рокфеллера, а получилось как всегда.
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А почему каждый раз так застенчиво пишут - "иностранец" ?
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- а я твой банк шаталь )))) и взриваль)))) иностранец я)))))
Ограбление "Ощадбанка" в Киеве: полиция рассказала о задержанных - Цензор.НЕТ 2435
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Киевлянин, как же так? Ведь цензоровская лицемерная шваль утверждала что домбасня!
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Вчера донецкую обезьяну с боевой гранатой Ф-1 поймали при посадке на самолет в Борисполе.
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Если бы он оказался бывшим атошником ты бы тут (в интернетах) по-другому тут пел. Ведь атошники бросающие гранаты в Лесных Тарновицах и Косовских Полянах это норм. Все хорошо пока твоя тупая как пробка башка не окажется возле такого кафе, в которое прилетела эта граната. Посмотрим будет ли тебе интересно какая прописка у кидавшего
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ну может он недавно киевлянин, а "иностранец" если бы не словился и бабла больше было - возможно тоже стал бы "киевлянином". у нас тут вообще то проходной двор свобода выбора и толерантность к угнетенным
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дамбасня не разберется с такими сложными инструментами как болгарка
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биба и боба два ......
так много сперли что евробляху было кинуть в западло........
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А ось пики уродів варто би було показати.
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Гульнуть хоть успели, или на грев бабки оставили.
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Ну судя по квадратикам первого фото это лицо кФказкАй нациАНАЛьности... Ограбление "Ощадбанка" в Киеве: полиция рассказала о задержанных - Цензор.НЕТ 2171
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ну и рожи ...особливо у иносранца...навіщо такі друкувати ...
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Ех, толерасти.. на першій фото заштрихований чисто тобі бєлій чалавєк.
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От банкомата до терракта 0,00001 шага.Надо бить в набат нам,если правители не понимают.Вот тут надо выходить на площадь и требовать безопасности.Наши дети не могут ждать десятитычного взрыва банкомата.
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А что его узнавать. В правом нижнем углу написано же что ето член национальной полиции. Тоесть подчиненный Рюкзакова.
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Да ладно вам, крику наделали банк ограбили на пару тысяч. Когда вы с***ки украинский народ на сотни миллиардов грабите так почему то крику никто не подымает и ворами грабителей укравших миллиарды не называет.
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