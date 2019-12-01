 Сенцов отримав почесне громадянство Парижа, - Європарламент. ФОТО

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Європарламенту.

Під час заходу Сенцов пообіцяв, що продовжить боротьбу за повернення решти українських в'язнів в РФ, і висловив надію на підтримку.

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Фото: twitter.com/PE_FRANCE

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