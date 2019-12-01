 Сенцов отримав почесне громадянство Парижа, - Європарламент. ФОТО

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Європарламенту.
Під час заходу Сенцов пообіцяв, що продовжить боротьбу за повернення решти українських в'язнів в РФ, і висловив надію на підтримку.
Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Європарламенту.
Під час заходу Сенцов пообіцяв, що продовжить боротьбу за повернення решти українських в'язнів в РФ, і висловив надію на підтримку.
Навєрно Макрону шепнули,шо нормальний мужик.Зря на нього Ердоган гоне.
ЕРДОГАН ПОРАДИВ МАКРОНУ ПЕРЕВІРИТИ "ЧИ НЕ ПОМЕР ЙОГО МОЗОК" Реджеп Таїп Ердоган відреагував на слова Еммануеля Макрона про "смерть мозку НАТО". "Пане Макрон, звертаюся до Вас з Туреччини. Скажу це і на саміті НАТО. Ви маєте перевірити - чи не помер ваш мозок. Виключати Туреччину з НАТО чи ні - яким чином це стосується вас? Ви що, маєте право ухвалювати такі рішення?", - зауважив турецький президент.
СРАВНИМ
Сразу по прилету в аэропорт «Борисполь» Савченко пообещала бороться за то, чтобы были освобождены из российского плена
другие украинские узники, все еще остающиеся в заточении
Источник: https://censor.net.ua/p3162729
Сенцов- очень сильная фигура. А теперь можно подумать, почему порошенко не прикладывал максимум усилий для его освобождения перед выборами в президенты. Ограничивался мантрой- освободите Сенцова- просто в качестве дежурной фразы. Он боялся его, как очень сильного конкурента на выборах. Ведь , освободи порошенко сенцова тогда, возможно не Зеленский был бы сейчас президентом. Это ж так по-порошенковски - ограничиваться одними словами и понтами. Когда ЮВТ была в тюрьме, все нормальные люди прикладывали максимум усилий для ее освобождения, только вот 'прогрессивный' пятый никогда ни слова не упоминал о ней.
Возможно Сенцов - наш седьмой президент.
О любовницах, с вечной нуждой.
И о том, как однажды во Франции,
Стырил лифчику у немки одной... (с)
По факту -- только Франция забила параше, самый первый и больной гвоздь -- Мистрали не отдали!
Был в Париже в прошлом годе -- а есть такая поговорка: Увидеть Париж и умереть!
...но, шой-то я не умер... -- дурят нашего брата! *)
Поможем!
Це що за дич таке написала ?