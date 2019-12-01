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 Політика України, За кордоном
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Все про:Європарламент (440) Сенцов (832)

 Сенцов отримав почесне громадянство Парижа, - Європарламент. ФОТО

Український режисер Олег Сенцов, який повернувся в Україну в рамках обміну утримуваними особами з РФ, став почесним громадянином столиці Франції.

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Європарламенту.

Під час заходу Сенцов пообіцяв, що продовжить боротьбу за повернення решти українських в'язнів в РФ, і висловив надію на підтримку.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Хочу вірити, що мене почули, але сподіватися нам краще на самих себе, - Сенцов про поїздку до Страсбурга. ФОТО

Сенцов отримав почесне громадянство Парижа, - Європарламент 01
Сенцов отримав почесне громадянство Парижа, - Європарламент 02
Сенцов отримав почесне громадянство Парижа, - Європарламент 03
Фото: twitter.com/PE_FRANCE

Читайте на "Цензор.НЕТ": Український політв'язень Шумков скаржиться на здоров'я та образи з боку співробітників російської колонії, - Денісова

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3162729
 
 
 Топ коментарі
 
Это - оценка мужества и несломленности.
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Олег езжай в Париж, а то скоро и на тебя труба с портянкой дело заведут, не по душе им такие как ты
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Ага,путин с макроном взасос целуются.Замена зеленскому.
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Нормальный мужик. не сломался. Я смотрел его пресс-конференцию после освобождения. норм чувак. есть у него тараканы в голове - но он их аргументировано защищает. Удачи ему.
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Значить заслужив.Непонятно тільки ,чьо Надюхі не дали.Тоже ж ,чєсно срок мотала.
Навєрно Макрону шепнули,шо нормальний мужик.Зря на нього Ердоган гоне.
ЕРДОГАН ПОРАДИВ МАКРОНУ ПЕРЕВІРИТИ "ЧИ НЕ ПОМЕР ЙОГО МОЗОК" Реджеп Таїп Ердоган відреагував на слова Еммануеля Макрона про "смерть мозку НАТО". "Пане Макрон, звертаюся до Вас з Туреччини. Скажу це і на саміті НАТО. Ви маєте перевірити - чи не помер ваш мозок. Виключати Туреччину з НАТО чи ні - яким чином це стосується вас? Ви що, маєте право ухвалювати такі рішення?", - зауважив турецький президент.
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Олег езжай в Париж, а то скоро и на тебя труба с портянкой дело заведут, не по душе им такие как ты
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Це буде, навіть не будуть дивитися, що він за Зе.
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Во время мероприятия Сенцов пообещал, что продолжит борьбу за возвращение оставшихся украинских заключенных в РФ, и выразил надежду на поддержку.
СРАВНИМ
Сразу по прилету в аэропорт «Борисполь» Савченко пообещала бороться за то, чтобы были освобождены из российского плена
другие украинские узники, все еще остающиеся в заточении

Источник: https://censor.net.ua/p3162729
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Вот таким должен быть идеальный омбудсмен. Авторитетный и бескомпромиссный, сам , на своей шкуре , испытавший рашистское 'правосудие'.
Сенцов- очень сильная фигура. А теперь можно подумать, почему порошенко не прикладывал максимум усилий для его освобождения перед выборами в президенты. Ограничивался мантрой- освободите Сенцова- просто в качестве дежурной фразы. Он боялся его, как очень сильного конкурента на выборах. Ведь , освободи порошенко сенцова тогда, возможно не Зеленский был бы сейчас президентом. Это ж так по-порошенковски - ограничиваться одними словами и понтами. Когда ЮВТ была в тюрьме, все нормальные люди прикладывали максимум усилий для ее освобождения, только вот 'прогрессивный' пятый никогда ни слова не упоминал о ней.
Возможно Сенцов - наш седьмой президент.
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что за бред, при чем здесь Порошенко и вы что выпали были с эпохи борьбы за Сенцова? А вот зеленое недоразумение пускай боится, ведь пока Сенцов говорит совсем противоположные вещи зеленому болоту и,при нормальном политическом обучении, может заменить клоуна на раз
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Говорил о знакомых засранцах,
О любовницах, с вечной нуждой.
И о том, как однажды во Франции,
Стырил лифчику у немки одной... (с)
По факту -- только Франция забила параше, самый первый и больной гвоздь -- Мистрали не отдали!
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Не та тепер Франція, Сена тепер не та...
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-- поддержал!
Был в Париже в прошлом годе -- а есть такая поговорка: Увидеть Париж и умереть!
...но, шой-то я не умер... -- дурят нашего брата! *)
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Не волнуйся, тебе с этой стороны ничего не грозит. Это просто полуграмотные граждане переврали название книги «Увидеть Лондон и умереть».
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александру солженицыну даже нобелевскую премию дали за архипелаг ГУЛАГ.прошло 40 лет но в ГУЛАГЕ без перемен.
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А что дает это почетное гражданство? Он может жить в Париже?
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У нас, бесплатный проезд в общественном транспорте. Там могут быть и другие плюшки.
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За повернення решти українських в'язнів в РФ ???😯😯😯
Це що за дич таке написала ?
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