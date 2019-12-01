 "Юнона" зафіксувала південну півкулю Юпітера, - NASA. ФОТО

Напередодні пресслужба NASA оприлюднила фото, зроблене апаратом, передає Цензор.НЕТ.
Камера "Юнони" зафіксувала південну півкулю Юпітера.
Вчені відтворили зображення, використовуючи дані космічного апарату JunoCam.
Нагадаємо, в 2016 році космічний апарат "Юнона" завершив свою п'ятирічну подорож до орбіти Юпітера. Відтоді почалося вивчення найбільшої планети в Сонячній системі з її орбіти.
http://www.theflatearthsociety.org/home/index.php/about-the-society/joining-the-society
(на английском, но тебя все равно примут)
Плати 12 баксов пожертвования сообществу - и общайся на доброе здоровье с такими же на всю голову больными.
Собственно, эта миссия имеет несколько целей. Одна из них - проверить что солнечные батареи на таком расстоянии от Солнца могут снабжать аппарат достаточно приличным количеством энергии (для примера: солнечные панели Юноны дают около 340 вт на таком расстоянии; у Земли же они давали 10 квт). Предыдущие миссии имели на борту термогенераторы на плутонии; но сейчас запасы плутония-238 банально истощились, что сделало невозможным миссии в дальний космос. Однако, сейчас планируется миссия на Европу (хотя, пожалуй, Каллисто куда более интересен - он находится вне радиационного пояса Юпитера).
https://www.youtube.com/watch?v=K1xnYFCZ9Yg
Вирусы это жизнь или еще не жизнь?
А, прионы?
Ведь вас же учили в советской (или российской) школе на уроках биологии опыту (скоммунизженному у ученых Запада) академика Опарина?
Ведь вас же - учили?
Иди в школу, для пациентов дурки из ЛДНР объявили повторный набор
От нас до NZ две тысячи км Тасманийского моря, которое кишит акулами.
Я понимаю, шо Совок и Россия, космичекие державы... -- но это явно на полном подсосе у стыцов!
Работал кадысь в Киеве, в НПО им. Королёва -- там на космос были заготовки... -- но токо на японских станках, шо стояли под чехлами в отдельных кабинетах, под замком... ...и, когда они дырку сверлили, весь цех вокруг обсточивали -- шо б ничего и не вздрогнуло!
Шо помню точно -- "волноводы" -- сам видел -- классные штуки! ...как их делают не видел... -- но одну детальку слямзил и на гитару свою приклеил! До сих пор висит -- с 1974 года! *)
"Некоторых идиотов не нужно специально выставлять "дураками"... Им просто не нужно мешать... Всё остальное они сделают сами...".