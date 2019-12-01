 "Юнона" зафіксувала південну півкулю Юпітера, - NASA. ФОТО

Напередодні пресслужба NASA оприлюднила фото, зроблене апаратом, передає Цензор.НЕТ.

Камера "Юнони" зафіксувала південну півкулю Юпітера.

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Вчені відтворили зображення, використовуючи дані космічного апарату JunoCam.

Нагадаємо, в 2016 році космічний апарат "Юнона" завершив свою п'ятирічну подорож до орбіти Юпітера. Відтоді почалося вивчення найбільшої планети в Сонячній системі з її орбіти.