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Все про:NASA (23) космос (158) наука (166)

 "Юнона" зафіксувала південну півкулю Юпітера, - NASA. ФОТО

Космічний корабель NASA "Юнона" 3 листопада пролетів поблизу від Юпітера.

Напередодні пресслужба NASA оприлюднила фото, зроблене апаратом, передає Цензор.НЕТ.

Камера "Юнони" зафіксувала південну півкулю Юпітера.

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Вчені відтворили зображення, використовуючи дані космічного апарату JunoCam.

Юнона зафіксувала південну півкулю Юпітера, - NASA 01

Нагадаємо, в 2016 році космічний апарат "Юнона" завершив свою п'ятирічну подорож до орбіти Юпітера. Відтоді почалося вивчення найбільшої планети в Сонячній системі з її орбіти.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3162728
 
 
 Топ коментарі
 
Это давно не новость; Юнона уже много раз летала над южным полюсом Юпитера.
Собственно, эта миссия имеет несколько целей. Одна из них - проверить что солнечные батареи на таком расстоянии от Солнца могут снабжать аппарат достаточно приличным количеством энергии (для примера: солнечные панели Юноны дают около 340 вт на таком расстоянии; у Земли же они давали 10 квт). Предыдущие миссии имели на борту термогенераторы на плутонии; но сейчас запасы плутония-238 банально истощились, что сделало невозможным миссии в дальний космос. Однако, сейчас планируется миссия на Европу (хотя, пожалуй, Каллисто куда более интересен - он находится вне радиационного пояса Юпитера).
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Заходи, не стесняйся. Тебе здесь помогут.

"Юнона" зафиксировала южное полушарие Юпитера, - NASA - Цензор.НЕТ 372
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ЗЕбил ты ж сам визжал про всего 8%?? не ты ли всё время повизгивал про 8%? да и тех уже в тюрьмы посадили ещё в мае месяце, забыл что ли?? А помнишь как ЗЕбилы выгнали Порошенко на Ростов ещё аж 21 апреля?? так какие такие порохоботы 1 декабря??
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Люди садите космонавтов в тюрьмы и забрасывайте их камнями, они лезут на небо, а это неугодно Богу!!
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а он за зеленского голосовал - ему видать голоса в голове это сказали сделать...
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Приїожанин Секти Однотурового, версії 2015 року?
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Бог это вымешленый персонаж созданый в давние времена для управления стадом, сейчас это уже не актуально, сейчас бог это - телевизор
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Тебе сюда, в Общество Последователей Доктрины, что Земля Плоская (широко известными на просторах интернета ка "флэт ёрс-овцы" (от flat earth))
http://www.theflatearthsociety.org/home/index.php/about-the-society/joining-the-society
(на английском, но тебя все равно примут)

Плати 12 баксов пожертвования сообществу - и общайся на доброе здоровье с такими же на всю голову больными.

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Оскорблять тех,кто не верит в бездоказательные лженаучные факты,основанные на предположениях,тоже как бы не комильфо.Вот вы верите,что на шаре живёте и уверены,что здоровы на всю голову, "Юнона" зафиксировала южное полушарие Юпитера, - NASA - Цензор.НЕТ 9469но вот в суде США, в штате Джорджия,был рассмотрен вопрос о форме Земли и не оказалось достаточно доказательств подтверждающих,что она не плоская "Юнона" зафиксировала южное полушарие Юпитера, - NASA - Цензор.НЕТ 6519
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Сказочный, просто сказочный идиотизм. Трудно поверить что такие люди существуют.
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Олег Тихонов 055f40a1 Ти хворий виродок.Цікаво,як таких Земля витримує?
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А чого це ви всі на нього накинулись? Ви має право не вірити в яхве і публічно це демонструвати. Він має право не проголошувати збірник древньоєврейських народних казок (т.зв. "біблія") правилами свого життя. Інакше це буле дискримінація за ознакою відсутності віри у т.зв. "бога"
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На Марсе жизни нет, потому что в почве высока концентрация перхлоратов.
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ЗЕбил ты ж сам визжал про всего 8%?? не ты ли всё время повизгивал про 8%? да и тех уже в тюрьмы посадили ещё в мае месяце, забыл что ли?? А помнишь как ЗЕбилы выгнали Порошенко на Ростов ещё аж 21 апреля?? так какие такие порохоботы 1 декабря??
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Ринат Амедов , тобі стрінги моск натерли .
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А ты сейчас в стрингах.
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Это давно не новость; Юнона уже много раз летала над южным полюсом Юпитера.
Собственно, эта миссия имеет несколько целей. Одна из них - проверить что солнечные батареи на таком расстоянии от Солнца могут снабжать аппарат достаточно приличным количеством энергии (для примера: солнечные панели Юноны дают около 340 вт на таком расстоянии; у Земли же они давали 10 квт). Предыдущие миссии имели на борту термогенераторы на плутонии; но сейчас запасы плутония-238 банально истощились, что сделало невозможным миссии в дальний космос. Однако, сейчас планируется миссия на Европу (хотя, пожалуй, Каллисто куда более интересен - он находится вне радиационного пояса Юпитера).
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Ну что ты несёшь?? Не стыдно?? Нет там никаких Юнон и Калисто и прочей чуши. Бог создал Землю и всё. Деньги просто пилят дуря людей.
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Слышь а почему тогда нет ни единого подтверждения что есть жизнь где то кроме Земли? Потому что Бог создал жизнь только на Земле, а всё остальное сказочки для выдуривания бабла!! Покажи где есть жизнь кроме как на Земле?? Что нету? то то же!!
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Мне пришлось бы прочесть тебе целую лекцию по биохимии, чтобы ты понял. Но, здесь для этого слишком мало места.
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хаха биохимия, не смеши. Никто не может обьяснить как зародилась жизнь. Вообще никто не понимает!! Ану попробуй искуственно создай жизнь в лаборатории? А хрен там!!! что то твоя биохимия сразу сливаеца.
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создвали. есть опыт - брали кучу аминокислот и пробивали разрядом. имитируя землю мнорго лет назад
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Не ври дай ссылку? ЧТо создали? Я знаю что только синтезировали аминокислоты, но между аминокислотой и даже простейшей живой клеткой огромная пропасть!! Не смогли даже простейшую клетку создать!!
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вон ниже акварийу ответил. Все гуглится спокойно
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На тебе ссылку: следующий этап после синтеза аминокислот:

https://www.youtube.com/watch?v=K1xnYFCZ9Yg
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Давно всё известно; ты просто отстал от времени. Синтез аминокислот делали в лаборатории, воспроизводя процессы на ранней Земле (электрические разряды плюс жидкость с растворами различных минеральных солей); есть вполне убедительная теория возникновения жизни на основе репликации РНК.
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Ой не ври. Не ври..синтезировали всего 12 аминокислот, а их 21 нужна в живой клетке!! И повторюсь между аминокислотой и простейшей клеткой огромная пропасть!! Аминокислота это никакая не жизнь даже близко!
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РНК как создалась? Никто не знает. Обьясни механизм с какого такого чуда вдруг возникла сама РНК? Репликация только после создания РНК, а как сама РНК возникла??
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Я их миллион смотрел. Унылая болтология и ничего более. Никакого внятного обьяснения зарождения жизни нет и в помине. Его не существует. Никто на данный момент не может обьяснить по пунктам как из неживых химических элементов зародилась жизнь. Как она получила возможность размножения и усложнения. Никто не знает точно - это факт. Всё остальное жалкая болтовня.
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Ты повторяешься. Не хочешь смотреть кино - проходи мимо.
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Там болтовня. ничего не обьясняют. И обьяснить не могут. Откуда взялась РНК? Как создалась ДНК. Как тупорылая клетка вдруг придумала размножаца и зачем вообще? как тупые клетки начали создавать сложнейшие структуры? как они догадались сделать серце, мозг, пищеварение, зрение, слух?? Этого никто не понимает. Всё что делают болтуны просто констатируют факты очевидные и первокласснику. Но именно обьяснить сам процесс никто не может. Тем более повторить искусственно.
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Ничем помочь тебе не могу. Попробуй купить учебники биологии.
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Купил читал, ничего не обьсняют. Нет никакого обяснения, одна тупая констатация очевидных фактов. На Земле зародилась жизнь и почесали дальше обьснять какая жизнь зародилась? А как зародилась? Процесс по пунктам? А нет такого обьяснения. А то что жизнь зародилась я и без этих даунов сам вижу.
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Для того чтобы рассуждать о жизни, возникновении или не возникновении оной, нужно для начала определить что такое жизнь.
Вирусы это жизнь или еще не жизнь?
А, прионы?
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Люди тоже сразу тупые были, а сейчас вон на Юпитер летают, в будущем тайны мироздания будут раскрывать всё больше.
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Надоели вы, лапота деревенская.
Ведь вас же учили в советской (или российской) школе на уроках биологии опыту (скоммунизженному у ученых Запада) академика Опарина?
Ведь вас же - учили?
Иди в школу, для пациентов дурки из ЛДНР объявили повторный набор
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я бы попутно с аквариусом (не люблю его честно) прочел ьы тебе и курс химии, и курс физики, познакомил бы с анаэробными формами жизни, обхяснил про свойства силициума 9то бишь кремний)
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Во, давно у тебя спросить хотел. гамильтон в вашей юрисдикции?
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у меня друг уехал на ПМЖ в Hamilton/ НЗ. НЗ - это Австралия? законы теже?
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Нет, NZ - это не Австралия. "Юнона" зафиксировала южное полушарие Юпитера, - NASA - Цензор.НЕТ 2462
От нас до NZ две тысячи км Тасманийского моря, которое кишит акулами. "Юнона" зафиксировала южное полушарие Юпитера, - NASA - Цензор.НЕТ 2462
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Ага, понял. Спс что ответил. Ладно, продолжим дальше с тобой воевать на политическом форуме "Юнона" зафиксировала южное полушарие Юпитера, - NASA - Цензор.НЕТ 4027
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если вкратце - я невъездной и в Британию и в парашу. Вот ниппы принимают, часто туда летаю.
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погоди, еще вопрос. я в Британию невъездной. на Содружество королевства распространяется.?
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Не знаю; у нас независимые визовые системы. Если отказали в Британию по "character grounds" (нехороший человек, редиска), то скорее всего завернут и у нас.
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((( а кореш зовет горы посмотреть где Властелин колец снимался. (( Ладно, спс что ответил еще раз
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А ты только оттуда, ну как там рассказывай, Наполеона видел.
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Там спрашивали: где Ринах Амедов, почему опаздывает на лечение ? Какой-то здоровый бугай спрашивал; в руке держал шприц и ампулу аминазина.
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Ты там видать не долго лежал, не долечили, по блату раньше выпустили.
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Не, я ходил узнать - есть ли для тебя свободная койка.
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не ображай заслуженого космонавта, який вдарився лобом об небесну твердь
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О, на цензорі член секти "плоскоземельників" - навіть сюди скотиняки добралися "Юнона" зафиксировала южное полушарие Юпитера, - NASA - Цензор.НЕТ 9863
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А "Юнона" случайно не зафиксировала на видео на южном полушарии Юпитера запуски гиперзвуковых ракет "Кинжал" космовойском РФ ибо видео доказательств про "запуски" последних в Арктике русобесы так и предоставили.
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Да нет там никаких пятен это графика, Бог создал Землю и жизнь только на Земле..
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Уважаемый, ты либо жирный тролль либо упоротый верующий.
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Это тролль из страны парнокопытных, давно здесь пасется.
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Предлагаю туда отправить любителей срусскава Мира...!!!
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любителям срусского мира нужно объяснять, что они не правы. С аргументами, фактами, с непоколебимой позицией.
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Ну здрасте! Чтоб эти "любители" засрали и уничтожили Юпитер? Не-не-не...
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Блин, люблю астрономию с детства. побольше фоток!!!!
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Был я Центре NASA недавно -- ...там не поймёшь, где прошлое, где будущее?
Я понимаю, шо Совок и Россия, космичекие державы... -- но это явно на полном подсосе у стыцов!
Работал кадысь в Киеве, в НПО им. Королёва -- там на космос были заготовки... -- но токо на японских станках, шо стояли под чехлами в отдельных кабинетах, под замком... ...и, когда они дырку сверлили, весь цех вокруг обсточивали -- шо б ничего и не вздрогнуло!
Шо помню точно -- "волноводы" -- сам видел -- классные штуки! ...как их делают не видел... -- но одну детальку слямзил и на гитару свою приклеил! До сих пор висит -- с 1974 года! *)
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Кому нужны эти фотки полюса Юпитера? Дятлам озабоченным Томосом? Дуракам верующим в второй приход Мародера? А между тем, США потратили на эти фотки больше 1 000 000 000 баксов. Всем этим желающим повоевать мозги достались по ошибке, им хватило бы и спинного мозга. Войну надо заканчивать даже если того,чтобы на следующем аппарате был хоть один маленький приборчик изготовленный в Украине. Хотя дебилам это не понять,им главное "Армія,мова,віра".
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Нет, им главное обосрать действующего Президента (неважно, кто он, ведь он не порошенко), а это тоже самое , что обосрать Украину!
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А зачем "Блазня" "обсирать"? Он и сам "обсирается" знатно... Как ни поедет куда-то, или ляпнет что-то - так и "обсёр"...
"Некоторых идиотов не нужно специально выставлять "дураками"... Им просто не нужно мешать... Всё остальное они сделают сами...".
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