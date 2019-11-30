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 Двоє дорослих і дитина загинули у ДТП під Чернівцями, - поліція. ФОТОрепортаж

На об'їзній дорозі біля Чернівців легковий автомобіль зіткнувся з мікроавтобусом. Від удару легковик загорівся. Загинули три людини, серед яких дитина.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомили у відділі комунікації поліції Чернівецької області, передає Цензор.НЕТ.

"Увечері 30 листопада в поліцію надійшло повідомлення про те, що на об'їзній дорозі біля комплексу "Алеанда" зіткнулися легковий автомобіль із мікроавтобусом. Один з автомобілів загорівся. За попередньою інформацією, унаслідок аварії три людини загинули. Двоє дорослих і дитина", - повідомили у поліції.

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Там зазначили, що всі загиблі - з легкового автомобіля, що загорівся від зіткнення.

Вік загиблої дитини уточнюється.

Чи є інші постраждалі унаслідок цієї аварії, наразі невідомо.

Двоє дорослих і дитина загинули у ДТП під Чернівцями, - поліція 01

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Двоє дорослих і дитина загинули у ДТП під Чернівцями, - поліція 02
Двоє дорослих і дитина загинули у ДТП під Чернівцями, - поліція 03
Двоє дорослих і дитина загинули у ДТП під Чернівцями, - поліція 04
Фото: ukrinform.ru

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Источник: https://censor.net.ua/ua/p3162720
 
 
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Очень жаль всех, дитё малое и родителей не доживших до внуков.
Люди будьте осторожны в двойне, в тройке когда с вами в машине ваши дети, им жить, а вам в старости при них радоваться внукам, кому повезет правнукам.
Люди будьте людьми, жизнь так коротка.
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жах...вогняний жах..
Царство Небесне загиблим...
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