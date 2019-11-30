EN|RU|UK
Теми дня: Газова війна Скандали в Слузі народу Ринок землі Записи Труби Справи проти чиновників НБУ Формула Штайнмаєра Затримання Мазура (Тополі) в Польщі Справа Ярослава Дубневича Убивство Гандзюк Корупційний скандал у Слузі народу Обирай свідомо
 Події, Фоторепортаж
  4234  46
Все про:вибух (1828) Київ (6865) Ощадбанк (43) банкомат (45) Пишний (4)

 Підрив банкомата "Ощадбанку" в Києві: вкрали 250 тис. грн, руйнування у відділенні оцінюють у мільйони. ФОТОрепортаж

Зловмисники, які підірвали вночі на Русанівці в Києві банкомат, вкрали 250 тис. грн. Вибухом значно пошкоджено відділення "Ощадбанку".

Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомив голова правління "Ощадбанку" Андрій Пишний, інформує Цензор.НЕТ.

Підрив банкомата Ощадбанку в Києві: вкрали 250 тис. грн, руйнування у відділенні оцінюють у мільйони 01

"Відділення "Ощадбанку" в столиці на вулиці Ентузіастів практично повністю зруйновано. Вибух пролунав о четвертій ранку. Сила вибуху винесла вікна й зруйнувала приміщення практично повністю. Ціна вкраденого - близько 250 тис. гривень. Ціна зруйнованого - мільйони. Ще підраховуємо", - написав Пишний.

Підрив банкомата Ощадбанку в Києві: вкрали 250 тис. грн, руйнування у відділенні оцінюють у мільйони 02

Дивіться також: На Русанівці в Києві пограбували банк, введено план перехоплення. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Підрив банкомата Ощадбанку в Києві: вкрали 250 тис. грн, руйнування у відділенні оцінюють у мільйони 03

За інформацією глави "Ощадбанку", бандити закачали в банкомат велику кількість газу і підірвали його, а з ним - і відділення.

Підрив банкомата Ощадбанку в Києві: вкрали 250 тис. грн, руйнування у відділенні оцінюють у мільйони 04

"Головне - без людських жертв. Адже відділення розташоване в житловому будинку на першому поверсі", - зазначив банкір.

Дивіться також: На Харківщині вночі підірвали банкомат, викрадено понад 2 млн грн, - Нацполіція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Підрив банкомата Ощадбанку в Києві: вкрали 250 тис. грн, руйнування у відділенні оцінюють у мільйони 05

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3162708
 
 
 Топ коментарі
 
Жители ОРДЛО откликнулись на призыв Сивохо и приехали "за пенсиями".
 показати весь коментар
 
почерк даунєцкіх шахтьоров
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Жители ОРДЛО откликнулись на призыв Сивохо и приехали "за пенсиями".
 показати весь коментар
 
 
пишний робить говноремонти у відділеннях Ощадбанку і списує на це мільйони гривень, а насправді якість цього ремонту гавняна, він не коштує заплачених грошей! Вікна зроблені ногами з пластику навіть без металу, це взагалі не по технології виробництва вікон! Мали вилетіти тільки склопакети, а рами мали лишитись на місці. А виявилось що рами зроблені з гівна і повипадали самі від маленького хлопка, навіть там де вікна були цілими! По стінам відділення видно що не було ніякого вибуху, був хлопок якогось газового балону, який невідомо хто заніс в приміщення, ще зараз виявиться що це вибухнув звичайний вогнегасник, і зруйнував все відділення, а гроші покрали правоохоронці, які приїхали на виклик!
 показати весь коментар
 
 
Так ты хочешь Пышному свои окна продавать?
 показати весь коментар
 
В Первомайську Харківської обл . , - наканунє , їм подфартіло більше ... . Підрив банкомата "Ощадбанку" в Києві: вкрали 250 тис. грн, руйнування у відділенні оцінюють у мільйони - Цензор.НЕТ 9155
 показати весь коментар
 
нічого їм не підфартило - при несанкціонованому доступі всі банкноти автоматично заливаються краскою
 показати весь коментар
 
якщо краску заправити... а якщо ні? у Первомайську гупнуло так, що банкноти по всьму відділенню розлетілися!
 показати весь коментар
 
Грабители ограбили других грабителей, умора просто.
 показати весь коментар
 
 
Ну разрушений на миллионы нет, сумма ущерба - 250к+ ремонт с амортизацией. Ну банкомат денег тоже стоит...
 показати весь коментар
 
 
Когда этих дебилов поймают, то навешают все растраты банка
 показати весь коментар
 
 
Лучше бы они банкомат "Сбербанка рашки" подорали бы.
 показати весь коментар
 
 
а на выгляд там "ущерба" на мильярды... мало нащыталы процентщыкы.
 показати весь коментар
 
 
V takix slucax nado stob bankomaty imeli zacytu,to jest cernyla v nix.Kogda bobaxniat cernylo vylevajetsia na banknoti i tex mozno vybrosit v musorni jacyk.Eto otpugyvajet vorov toze,tut nicego novogo mnogyje banki imejet takuju zacytu
 показати весь коментар
 
 
Так , є така практика в деяких країнах Європи . Гадаю , що в Україні давно потрібно зробити так само . Думаю , що такий захід може зупинити задуми грабіжників і зберегти не тільки гроші , а й здоров"я і майно випадкових громадян .
 показати весь коментар
 
 
І це в Києві? І не зловили? Що тоді говорити якщо вони почнуть такі речі робити в якомусь залолусті.
 показати весь коментар
 
 
Ну про миллионы ущерба это похоже гон для страховой компании но ремонтик делать придется.))
 показати весь коментар
 
А скло не просте, не розлетілось на шматки. Чим ближче до Нормандського самміту, тим стає веселіше. Совпадєніє?
 показати весь коментар
 
 
Ну, якщо ремонт оцінено в мільйони, тоді треба шукати серед своїх
 показати весь коментар
 
 
Закачати газ і потім підірвати🤔 Це нова технологія для підриву банкоматів, яка змінить усю систему виробництва і захисту банківського обладнання.
 показати весь коментар
 
 
Лайфхак для банкиров ( если додумаетесь - то с вас процентик) этот простой баг разработчиков банкомата - фиксится установкой детектора газа внутри - єто не дорого!
 показати весь коментар
 
 
С подключенным к нему миникомпрессором, чтоб воздухом выганял газ..
 показати весь коментар
 
Только неделю назад вышла российская подделка сериала Во все тяжкие. Там как раз детально описывалось как закачать в банкомат газ и взорвать. Совпадение?
 показати весь коментар
 
Відомо, що найменше гошей в банкоматах Ощадбанку. Чому обрали для підриву саме їхній банкомат?
 показати весь коментар
 
 
Поставь себе дома денежный автомат, Али... ...и калаша под подушку положи... -- иного выхода не вижу... -- богатый человек, должен быть вооружён! *)
 показати весь коментар
 
Що цікаво - банкоматі сбербанка ********* не грабують...............доречі, колись, ще на початку війни з росією, коли каломойський був нібито патріотом та зникали десь гроші - банкомати рвалися частенько привату
 показати весь коментар
 
1)квартира сразу выше от банка - сильно подешевеет, а жильцы пролечатся от энуреза и заикания.
2) надо вставлять туда датчик газа - начинают закачивать и оно сразу мусорам, ой, полицейским сообщает.
 показати весь коментар
 
 
Щас на ремонт нарисуют сумму как на строительство жилкомлекса. Обидно ,что за наш счёт
 показати весь коментар
 
Тренируются,явно.Представляю как стрельнет мальДИВА когда ОНО в жоп газу надуют! Підрив банкомата "Ощадбанку" в Києві: вкрали 250 тис. грн, руйнування у відділенні оцінюють у мільйони - Цензор.НЕТ 820
 показати весь коментар
 
По фото похоже что целью подрыва были не деньги в банкомате, а миллионы, которые уйдут на ремонт.
 показати весь коментар
 
жить при зеле становица лучшше, жить становится веселее
 показати весь коментар
 
 
Ці хто краде,ніколи працювати не буде.Навіть якщо,в нас заробітна плата буде вища.
 показати весь коментар
 
Не вижу повреждений на миллионы. Видно готовятся столько хапануть на ремонте.
 показати весь коментар
 
 
и где ж там на фото разрушения на миллионы ещё считаем...надо бы весь этот ошад и Пишного на детектор брехни...зашкаливать будет
 показати весь коментар
 
молодці пацани.. дали пєндяля цьому бидлобанку, який за кожну квитанцію за комуналку дере до 10 гривень.. мало взяли шкода
 показати весь коментар
 
Из ремонта на лимоны: поменять окна, подвесной "байкал" и двери....
 показати весь коментар
Цензор.НЕТФотоПодії
 
 
 
 
 
 вгору