 Франція нагородила командувача ВМС України Воронченка орденом "За заслуги". ФОТОрепортаж

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування ВМС України.

"Національний орден "За заслу́ги", який я мав честь щойно вручити особисто пану адміралу Ігору Воронченку, є другим за значущістю у Франції. Президент Франції Емманюель Макрон особисто нагородив пана адмірала цим орденом і це свідчить про повагу, яку він має до українських Військово-Морських Сил. Наша співпраця триває досить давно, і зокрема про якісний рівень нашої співпраці свідчить стажування українських кадетів на борту французьких кораблів, зупинки французьких кораблів в Одесі. В майбутньому ми будемо розвивати наші відносини між Військово-Морськими Силами Франції та України", – наголосив посол Франції.

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"Це нагорода не мені, як особистості, це оцінка діяльності всіх Військово-Морських Сил ЗС України. Між нашими флотам підтримується плідна співпраця, – відмітив командувач національного флоту. – Кожен захід корабля, це ще один крок для безпеки, яка має бути в цьому регіоні. Спільна участь в проведенні міжнародних навчань є одним з кроків, для того щоб Військово-Морські Сили як найшвидше набували сумісності зі стандартами Альянсу для спільного застосування і виконання завдань, – зазначив адмірал Ігор Воронченко.