EN|RU|UK
Теми дня: Газова війна Скандали в Слузі народу Ринок землі Записи Труби Справи проти чиновників НБУ Формула Штайнмаєра Затримання Мазура (Тополі) в Польщі Справа Ярослава Дубневича Убивство Гандзюк Корупційний скандал у Слузі народу Обирай свідомо
 Фоторепортаж
  2303  54
Матеріали за темою:
Все про:ВМС (461) нагорода (560) Франція (803) Воронченко (65)

 Франція нагородила командувача ВМС України Воронченка орденом "За заслуги". ФОТОрепортаж

Сьогодні, 30 листопада, в Одесі командувач ВМС ЗС України адмірал Ігор Воронченко нагороджений національним орденом Французької Республіки "За заслуги". Нагородження відбулося на борту корабля ВМС Франції "Commandant Birot". Орден в урочистій обстановці вручив посол Франції в Україні Етьєн де Понсен.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування ВМС України.

Франція нагородила командувача ВМС України Воронченка орденом За заслуги 01

"Національний орден "За заслу́ги", який я мав честь щойно вручити особисто пану адміралу Ігору Воронченку, є другим за значущістю у Франції. Президент Франції Емманюель Макрон особисто нагородив пана адмірала цим орденом і це свідчить про повагу, яку він має до українських Військово-Морських Сил. Наша співпраця триває досить давно, і зокрема про якісний рівень нашої співпраці свідчить стажування українських кадетів на борту французьких кораблів, зупинки французьких кораблів в Одесі. В майбутньому ми будемо розвивати наші відносини між Військово-Морськими Силами Франції та України", – наголосив посол Франції.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Харкові відбувається нагородження орденом "Народний герой України". ФОТОрепортаж

Франція нагородила командувача ВМС України Воронченка орденом За заслуги 02

Франція нагородила командувача ВМС України Воронченка орденом За заслуги 03

Франція нагородила командувача ВМС України Воронченка орденом За заслуги 04
Франція нагородила командувача ВМС України Воронченка орденом За заслуги 05

"Це нагорода не мені, як особистості, це оцінка діяльності всіх Військово-Морських Сил ЗС України. Між нашими флотам підтримується плідна співпраця, – відмітив командувач національного флоту. – Кожен захід корабля, це ще один крок для безпеки, яка має бути в цьому регіоні. Спільна участь в проведенні міжнародних навчань є одним з кроків, для того щоб Військово-Морські Сили як найшвидше набували сумісності зі стандартами Альянсу для спільного застосування і виконання завдань, – зазначив адмірал Ігор Воронченко.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3162702
 
   
 Топ коментарі
 
а Труба уголовным делом наградил за отправку Яны Капу в Мариуполь ?
 показати весь коментар
 
Епть. За какие "заслуги"? Франция наградила командующего ВМС Украины Воронченко орденом "За заслуги" - Цензор.НЕТ 7716
 показати весь коментар
 
Какие нужны гарантии 73 % населению Украины если они сами голосуют по приколу ? Кто вам клоуна выбирал ? На себя в зеркало не смотрите ? Почему ?
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
а Труба уголовным делом наградил за отправку Яны Капу в Мариуполь ?
 показати весь коментар
 
 
скільки ти податків заплатив, такий флот і побудували
 показати весь коментар
 
 
Франция наградила командующего ВМС Украины Воронченко
орденом "За заслуги".
------------------------------------------------

Воронченко-Окончил Ташкентское высшее танковое командное училище,

после чего проходил службу в Группе советских войск в Германии,
где командовал танковым взводом.
В 1988 году вернулся в Советский Союз,
служил в Белорусском военном округе
на должностях командира танковой роты
и начальника штаба танкового батальона.
--------------------------------------

Танкинст-командует флотом...
Это еще большее недоразумение
чем клоун во главе страны....
 показати весь коментар
 
Перед тем, как стать командующим ВМС,

этот танкист 13 лет прослужил на флоте..

Ты, если тискаешь википедию, так копируй весь текст
 показати весь коментар
 
 
а украинскую страницу об украинских военначальниках тебе религия не позволяет открыть

или роскомнадзор ?

У Збройних Сил України з 1992 року. З грудня 2003 року - у Військово-Морських Силах Збройних Сил України, де займав відповідальні посади начальника відділення та начальника відділу - заступника начальника військ берегової оборони Командування Національного флоту. У 1997-му здобув оперативно-тактичний рівень, а у 2007 році - оперативно-стратегічний рівень освіти. З 2007 року по 2011 рік проходив службу на керівних посадах в Об'єднаному оперативному командуванні Збройних Сил України. У 2011 - 2015 роках обіймав посаду заступника командувача Військово-Морських Сил Збройних Сил України з берегової оборони, а з червня 2015 року до квітня 2016 року очолював Головне управління персоналу Генерального штабу Збройних Сил України.
 показати весь коментар
 
 
Вже був морской- адмірал Бєрєзовский. Здриснув за длінним руппльом на Рассєю.
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
Епть. За какие "заслуги"? Франция наградила командующего ВМС Украины Воронченко орденом "За заслуги" - Цензор.НЕТ 7716
 показати весь коментар
 
 
А потролить мєстних **********, тих шо «Барижная власть послала дєтєй на вєрную смєрьть, і только удівітєльная любовь ***** к наукраінє спасла іх !!!!»»
 показати весь коментар
 
 
Крым сожрала раша - Европа молчит , Донбасс сожрала вата - Европа молчит . До этого раша жрала Грузию и Молдавию - тоже молчит . В Сирии -вялая реакция . Гаранты ... Франция наградила командующего ВМС Украины Воронченко орденом "За заслуги" - Цензор.НЕТ 3521
 показати весь коментар
 
 
Какие нужны гарантии 73 % населению Украины если они сами голосуют по приколу ? Кто вам клоуна выбирал ? На себя в зеркало не смотрите ? Почему ?
 показати весь коментар
 
 
До "клоуна" был петя . Президент - это 1 : 45000000000-я часть Украины (надеюсь) . Я так думаю .
 показати весь коментар
 
"мы все преЗЕденты" ?

ты понимаешь, что полномочия этого 1

не такие, как у каждого из остальных ?

А 4 триллиона 500 миллиардов - это слегка перебор
 показати весь коментар
 
 
Он должен превратить твою мечту в реальность . Франція нагородила командувача ВМС України Воронченка орденом "За заслуги" - Цензор.НЕТ 5047
 показати весь коментар
 
моя мечта - чтобы ты в школу второй раз пошел и отучился так, как надо
 показати весь коментар
 
 
вы на сегодня зеленой отравой питаетесь, при том добровольно, так при чем здесь Европа.
 показати весь коментар
 
 
За заслуги - За покупки. Теперь как катера французские покупаешь то орден получаешь!
 показати весь коментар
 
 
А кто есть украинские ? Ах да , ты же хочешь в России покупать ? Как электроэнергию?
 показати весь коментар
 
 
Я лишь хотел бы чтобы украинцы были умнее. А вкладывать в катера и переносить противостояние на море и запускать еще и в этом сегменте гонку вооружений это глупо, и даже больше выгодно россии.
 показати весь коментар
 
надо расчистить прибрежные воды Украины от украинских катеров ?

мешают кацапам ?
 показати весь коментар
 
А Зеленского велосипедом в Эстонии наградили. Наверно за то, что он для украинской армии даже ржавый самокат за свои деньги не купил.
 показати весь коментар
 
 
А чого Пэтруху не пригласили, ему бы кашкет подошел бы к лицу... Поднял с колен ВМФ и никто не вспоминает.
 показати весь коментар
 
 
Вообще это сюр ставить танкиста командовать флотом. Ай-да Пётр Алексеич и как это он разглядел на танке адмирала флота.
 показати весь коментар
 
 
А у зебилов снова во всем виноват Порошенко Франція нагородила командувача ВМС України Воронченка орденом "За заслуги" - Цензор.НЕТ 7585
 показати весь коментар
 
 
он 13 лет прослужил на флоте перед тем, как назначили командующим
 показати весь коментар
 
Ну ***** твоего вообще никто и никуда не приглашает, западло
 показати весь коментар
 
 
Франция наградила командующего ВМС Украины Воронченко орденом "За заслуги".

А путлер наградит Зелокала орденом "За услуги".
 показати весь коментар
 
 
При Трафальгарской битве французы хорошо себя показали.Если бы тогда у них были бронированные катера то и разбили бы англичан.
 показати весь коментар
 
Да и при Бородино были совсем не плохи. Только забыли что столица русни уж 100 лет как в Питере.
 показати весь коментар
 
Наверное ошиблись. Аваков же покупает у французов катера и вертолёты.
 показати весь коментар
 
 
Ну все.Залишайте корвет.Назад полетите самолётом Франція нагородила командувача ВМС України Воронченка орденом "За заслуги" - Цензор.НЕТ 553
 показати весь коментар
 
Франция и Европа просрали Украину вже всее ( точка отчсета пошла) через 5 лет мы будем полностью капитулированы перед Рашей (процес пошол) через 10 лет с ней в военно-политич.союзе, и европа будет "плакать" и ныть.
 показати весь коментар
 
франция всегда любила совок/совков, вот и этого совка порадовала цацкой.
просто интересно - что Путин сделал с Микроном шо тот так резко воспылал любовью к Скрепоноссии? ведь сначала вепс издевался и унижал жабоеда, тот отгавкивался и было видно что европеец возненавидел азиата, а сейчас только разве шо не целуются(на публике)
()_() Франція нагородила командувача ВМС України Воронченка орденом "За заслуги" - Цензор.НЕТ 1773
 показати весь коментар
 
сдай ышо пару-тройку катеров - ваще героя отрымаешь...
 показати весь коментар
Цензор.НЕТФотоФоторепортаж
 
 
 
 
 
 вгору