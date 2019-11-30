 Франція нагородила командувача ВМС України Воронченка орденом "За заслуги". ФОТОрепортаж

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування ВМС України.
"Національний орден "За заслу́ги", який я мав честь щойно вручити особисто пану адміралу Ігору Воронченку, є другим за значущістю у Франції. Президент Франції Емманюель Макрон особисто нагородив пана адмірала цим орденом і це свідчить про повагу, яку він має до українських Військово-Морських Сил. Наша співпраця триває досить давно, і зокрема про якісний рівень нашої співпраці свідчить стажування українських кадетів на борту французьких кораблів, зупинки французьких кораблів в Одесі. В майбутньому ми будемо розвивати наші відносини між Військово-Морськими Силами Франції та України", – наголосив посол Франції.
орденом "За заслуги".
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Воронченко-Окончил Ташкентское высшее танковое командное училище,
после чего проходил службу в Группе советских войск в Германии,
где командовал танковым взводом.
В 1988 году вернулся в Советский Союз,
служил в Белорусском военном округе
на должностях командира танковой роты
и начальника штаба танкового батальона.
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Танкинст-командует флотом...
Это еще большее недоразумение
чем клоун во главе страны....
этот танкист 13 лет прослужил на флоте..
Ты, если тискаешь википедию, так копируй весь текст
или роскомнадзор ?
У Збройних Сил України з 1992 року. З грудня 2003 року - у Військово-Морських Силах Збройних Сил України, де займав відповідальні посади начальника відділення та начальника відділу - заступника начальника військ берегової оборони Командування Національного флоту. У 1997-му здобув оперативно-тактичний рівень, а у 2007 році - оперативно-стратегічний рівень освіти. З 2007 року по 2011 рік проходив службу на керівних посадах в Об'єднаному оперативному командуванні Збройних Сил України. У 2011 - 2015 роках обіймав посаду заступника командувача Військово-Морських Сил Збройних Сил України з берегової оборони, а з червня 2015 року до квітня 2016 року очолював Головне управління персоналу Генерального штабу Збройних Сил України.
ты понимаешь, что полномочия этого 1
не такие, как у каждого из остальных ?
А 4 триллиона 500 миллиардов - это слегка перебор
мешают кацапам ?
А путлер наградит Зелокала орденом "За услуги".
просто интересно - что Путин сделал с Микроном шо тот так резко воспылал любовью к Скрепоноссии? ведь сначала вепс издевался и унижал жабоеда, тот отгавкивался и было видно что европеец возненавидел азиата, а сейчас только разве шо не целуются(на публике)
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