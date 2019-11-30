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 Суспільство, Фоторепортаж
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Все про:Дніпропетровськ (1228) Філатов (239)

 Пропускна система та відеокамери – результати реалізації програми "Безпечна школа" у Дніпрі. ФОТОрепортаж

У Дніпрі вже третій рік з ініціативи міського голови Бориса Філатова діє програма "Безпечна школа".

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Дніпра, головною метою програми є безпека вчителів і учнів в рамках освітнього процесу.

 Однією з перших учасниць програми стала спеціалізована школа № 13, розташована на вулиці Михайла Драгоманова, 50.

Пропускна система та відеокамери – результати реалізації програми Безпечна школа у Дніпрі 01

Пропускна система та відеокамери – результати реалізації програми Безпечна школа у Дніпрі 02


Пропускна система та відеокамери – результати реалізації програми Безпечна школа у Дніпрі 03

Пропускна система та відеокамери – результати реалізації програми Безпечна школа у Дніпрі 04

Пропускна система та відеокамери – результати реалізації програми Безпечна школа у Дніпрі 05


Пропускна система та відеокамери – результати реалізації програми Безпечна школа у Дніпрі 06

"У рамках програми Бориса Філатова "Безпечна школа" у навчальному закладі № 13 встановили систему турнікетів і відеоспостереження, а також охоронну сигналізацію.

Але найголовніше, що школа обладнана ще й автоматичною системою пожежогасіння. Якщо спрацює протипожежна сигналізація, всі двері у закладі відчиняться автоматично, опустяться турнікети, і люди зможуть спокійно евакуюватися", – розповів директор КП "Безпечна інноваційна освіта" Андрій Калашников

Пропускна система та відеокамери – результати реалізації програми Безпечна школа у Дніпрі 07

Чотири автоматичні турнікети, доступ лише за іменними або гостьовими магнітними картками та підключені до міського Ситуаційного центру відеокамери – все це докорінно змінило шкільний уклад.

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Пропускна система та відеокамери – результати реалізації програми Безпечна школа у Дніпрі 08

Пропускна система та відеокамери – результати реалізації програми Безпечна школа у Дніпрі 09
 "Ми дуже вдячні тим, хто вирішив впровадити цю програму в школах, адже зміни на краще відчули одразу. Тепер наш навчальний заклад уже не перехідний двір. Хоча раніше достатньо було сказати "я до вчителя", "мені треба дитину забрати" – і заходь! На жаль, у нас так не раз крали ноутбуки. Тепер все інакше: система обмежує доступ до школи тим, кому тут не місце. Ніхто не зможе пройти всередину, доки не покаже документи, навіть органи перевірки. А батьки завжди можуть отримати гостьовий пропуск після того, як запишуться в реєстраційному журналі у чергового", – сказала директорка комунального закладу освіти "Спеціалізована школа № 13" Дніпровської міської ради Тамара Завгородня.

Пропускна система та відеокамери – результати реалізації програми Безпечна школа у Дніпрі 10

 Система фіксує, скільки відвідувач пробув у школі, а відеокамери стежать, куди він прямує. Якщо все ж таки трапляються пропажі, є можливість повернути речі власнику.

"У нас було таке, що дівчинка залишила телефон на шкільному подвір’ї, а коли повернулася, його на місці не було. Ми разом з її батьком звернулися до Ситуаційного центру. Завдяки записам з відеокамер визначили, хто взяв телефон. Потім його повернули дитині", – зазначила Тамара Завгородня.

Сьогодні вже в 30 школах Дніпра змонтовані системи безпеки, а у 24 – встановлено протипожежну сигналізацію. Усі заплановані на цей рік роботи виконані. У кількох школах монтується охоронна сигналізація, в інших – йдуть пусконалагоджувальні роботи. Пропускні картки для всіх, хто там вчиться і працює, вже готові.

"Магнітні пропуски виготовляє місто безкоштовно. І не тільки для тих шкіл, де вже працює система безпеки. Нові картки отримують всі школярі, тому що вони тепер ще й забезпечують пільговий проїзд у громадському транспорті. Нові картки замість загублених видаватимемо на платній основі, аби ставилися до них відповідально. Але, чесно кажучи, ми ще жодного разу так не робили. Це ж діти, куди ми подінемося!" – зазначив Андрій Калашников.

КП "Безпечна інноваційна освіта" до 2022 року планує встановити такі системи в усіх школах Дніпра. Питання тільки в тому, чи зможе місто продовжити фінансування програми. У середньому на встановлення обладнання в одній школі потрібно близько мільйона гривень.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/p3162695
 
   
 Топ коментарі
 
Раньше ЛДНР по соседству не было, с уголовниками из запоребрика.
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Чтобы уголовников из ЛДНР отметелить, если появятся?
Хорошая идея, одобряю.
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Все, кто ерничают в комментариях, вспоминайте керченского стрелка и не забывайте, что запоребриком таких много.
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...если бы не украинские флаг и герб, то подумал бы, что фото из эрэфии Пропускная система и видеокамеры - результаты реализации программы "Безопасная школа" в Днепре - Цензор.НЕТ 1113
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Нет, запоребриком ученики учителей бьют (так пишут российские СМИ).
"Хорошая" смена растет.
Для ЧВК.
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Чому б це? Якраз все нормально.
На фото відеофіксація та турникет, чогось зкріпного а-ля шмон учнів (причому охоронцем-мужиком, що особливо ретельно обмацує старшокласниць) я не побачив.
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Скрепно. Как же мы раньше без всего этого обходились? Не хватает забора со спиралью Бруно по периметру.
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Раньше ЛДНР по соседству не было, с уголовниками из запоребрика.
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Правильно - зачем слезать с деревьев, или строить мельницу, если можно как питекантропы бодро бегать с дубинками от саблехвостых игуанодонов Пропускна система та відеокамери – результати реалізації програми "Безпечна школа" у Дніпрі - Цензор.НЕТ 5419
Позвоню Илону Маску - зачем куда то летать, если можно плевать в небесную твердь и лузгать семки.
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Місяців зо 2 на території школи номер 3 м.Васильків затримали голого чоловіка. Він був у стані наркотичного сп'яніння. Як вважаєте, варто дітям таке бачити? А якби він був агресивним? Шизофреників та збоченців вистачає.
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Ось тут з вами не погоджусь. Зкріпно - це коли "стоять! рюкзак к досмотру!", потім ретельний шмон (причому привабливих старшокласниць чувак-охоронець шмонає особливо прискіпливо), потім по червоній лінії - "вперед! пошел! по сторонам не смотреть! в класс! не разговаривать! на место встать!" І охоронці, що можуть і електрошокером за недозволений крок або погляд.
Тут бачимо просто відеофіксацію, турникет та доступ по документах.
Цілком нормальний ненав'язливий режим безпеки. Бо пам'ятаю ексцеси, коли я вчився (у 80-90-х) - бувало, так... простий приклад - коли у школі відбуваються епізоди міждворових розборок (а вони ж бувають страшніші, ніж пацанське "помахались-разошлись", може й поножовщина трапитись і навіть гірше). Або неадекватні батьки з фізичними претензіями до вчителів... Та багато чого буває.
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Ну если 1 млн грн на школу, то это копейки и нужно обязательно для защиты детей . Но взрослым дядям снова захочется перед выборами что то сделать монументальное - арку или площадь перед горисполкомом пафосно отремонтировать.
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Грустно. Ошибка думать, что от количества видеокамер станет порядочнее общество, честнее чиновники, судьи, прокуроры. В обществе, где размыты или напрочь отсутствуют критерии нравственности, где сын министра может вести бизнес на рюкзаках; близкий помощник президента вести бизнес на крови со страной агрессором; где продажные депутаны получают доплаты в конвертах, а учителя, врачи, пенсионеры живут/выживают; где законодатели в рабочее время думают о проститутках... И все же, раз нет нравственности, культуры поведения в обществе, быть может, видеокамеры хоть как-то защитят наших детей?
"Неладно что-то в датском государстве..."
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Концентраційний табір суворого режиму, не вістачає поліціцаїв та собак.
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Не перебільшуйте. Собак, тотального шмону, "идти по красной линии, по сторонам не смотреть, встал-повернулся-пошел" - нічого такого не побачив.
А відеофіксація та турникет - цілком нормальна security system.
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Вот зашел бы чувак и перестрелял к херам 50 школьников, то ты бы визжал: "зебилыгдеохранныесистемызрада!!!1111"
мерзко
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в Германии библиотеки на такой системе. тоже с кацапов пример взяли?
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Чтобы уголовников из ЛДНР отметелить, если появятся?
Хорошая идея, одобряю.
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Якщо ви дійсно з України, то... який в дідька ОМОН?
Зараз з термінологією та тонкощами реалій треба бути уважним.
Нещодавно один проксі-"українець" спалився, написавши про ЕГЭ в Україні Пропускна система та відеокамери – результати реалізації програми "Безпечна школа" у Дніпрі - Цензор.НЕТ 965
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Все, кто ерничают в комментариях, вспоминайте керченского стрелка и не забывайте, что запоребриком таких много.
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современньіе технологии повзволяю, чего б не использовать. только у нас одна большая проблема - с поддерживанием нововведений. сейчас все работает, а потом придет новьій керманьіч и все заглохнет.
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Це все від місцевих влад залежить. У нас також у трьох школах встановлюють таку систему.
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в Україні не це є досягненням (установка), а те, скільки років воно буде підтримуватись у діючому стані. У нас же строять=роблять, і поки на молекули не розкладеться.
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++++++++++++++
До того ж нічого "концтаборного" не побачив - ані ретельного шмону учнів охоронцем (особливо прискіпливим до симпатичних старшокласниць), ані "стоять-повернулся-пошел-глаза вниз-по сторонам не смотреть", ані наглядачів з дубіналами та собацюрами...
Відеофіксація та турнікет - просто пздць який "концлагерь".
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Керченский стрілок сам був учнем, тому мав би карту.
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Батьки першокласників кожен день у директора?
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