 Пропускна система та відеокамери – результати реалізації програми "Безпечна школа" у Дніпрі. ФОТОрепортаж

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Дніпра, головною метою програми є безпека вчителів і учнів в рамках освітнього процесу.
Однією з перших учасниць програми стала спеціалізована школа № 13, розташована на вулиці Михайла Драгоманова, 50.
"У рамках програми Бориса Філатова "Безпечна школа" у навчальному закладі № 13 встановили систему турнікетів і відеоспостереження, а також охоронну сигналізацію.
Але найголовніше, що школа обладнана ще й автоматичною системою пожежогасіння. Якщо спрацює протипожежна сигналізація, всі двері у закладі відчиняться автоматично, опустяться турнікети, і люди зможуть спокійно евакуюватися", – розповів директор КП "Безпечна інноваційна освіта" Андрій Калашников
"Ми дуже вдячні тим, хто вирішив впровадити цю програму в школах, адже зміни на краще відчули одразу. Тепер наш навчальний заклад уже не перехідний двір. Хоча раніше достатньо було сказати "я до вчителя", "мені треба дитину забрати" – і заходь! На жаль, у нас так не раз крали ноутбуки. Тепер все інакше: система обмежує доступ до школи тим, кому тут не місце. Ніхто не зможе пройти всередину, доки не покаже документи, навіть органи перевірки. А батьки завжди можуть отримати гостьовий пропуск після того, як запишуться в реєстраційному журналі у чергового", – сказала директорка комунального закладу освіти "Спеціалізована школа № 13" Дніпровської міської ради Тамара Завгородня.
Система фіксує, скільки відвідувач пробув у школі, а відеокамери стежать, куди він прямує. Якщо все ж таки трапляються пропажі, є можливість повернути речі власнику.
"У нас було таке, що дівчинка залишила телефон на шкільному подвір’ї, а коли повернулася, його на місці не було. Ми разом з її батьком звернулися до Ситуаційного центру. Завдяки записам з відеокамер визначили, хто взяв телефон. Потім його повернули дитині", – зазначила Тамара Завгородня.
Сьогодні вже в 30 школах Дніпра змонтовані системи безпеки, а у 24 – встановлено протипожежну сигналізацію. Усі заплановані на цей рік роботи виконані. У кількох школах монтується охоронна сигналізація, в інших – йдуть пусконалагоджувальні роботи. Пропускні картки для всіх, хто там вчиться і працює, вже готові.
"Магнітні пропуски виготовляє місто безкоштовно. І не тільки для тих шкіл, де вже працює система безпеки. Нові картки отримують всі школярі, тому що вони тепер ще й забезпечують пільговий проїзд у громадському транспорті. Нові картки замість загублених видаватимемо на платній основі, аби ставилися до них відповідально. Але, чесно кажучи, ми ще жодного разу так не робили. Це ж діти, куди ми подінемося!" – зазначив Андрій Калашников.
КП "Безпечна інноваційна освіта" до 2022 року планує встановити такі системи в усіх школах Дніпра. Питання тільки в тому, чи зможе місто продовжити фінансування програми. У середньому на встановлення обладнання в одній школі потрібно близько мільйона гривень.
"Хорошая" смена растет.
Для ЧВК.
На фото відеофіксація та турникет, чогось зкріпного а-ля шмон учнів (причому охоронцем-мужиком, що особливо ретельно обмацує старшокласниць) я не побачив.
Позвоню Илону Маску - зачем куда то летать, если можно плевать в небесную твердь и лузгать семки.
Тут бачимо просто відеофіксацію, турникет та доступ по документах.
Цілком нормальний ненав'язливий режим безпеки. Бо пам'ятаю ексцеси, коли я вчився (у 80-90-х) - бувало, так... простий приклад - коли у школі відбуваються епізоди міждворових розборок (а вони ж бувають страшніші, ніж пацанське "помахались-разошлись", може й поножовщина трапитись і навіть гірше). Або неадекватні батьки з фізичними претензіями до вчителів... Та багато чого буває.
"Неладно что-то в датском государстве..."
А відеофіксація та турникет - цілком нормальна security system.
мерзко
Хорошая идея, одобряю.
Зараз з термінологією та тонкощами реалій треба бути уважним.
Нещодавно один проксі-"українець" спалився, написавши про ЕГЭ в Україні
До того ж нічого "концтаборного" не побачив - ані ретельного шмону учнів охоронцем (особливо прискіпливим до симпатичних старшокласниць), ані "стоять-повернулся-пошел-глаза вниз-по сторонам не смотреть", ані наглядачів з дубіналами та собацюрами...
Відеофіксація та турнікет - просто пздць який "концлагерь".