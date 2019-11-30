 Служба безпеки аеропорту "Бориспіль" вилучила у пасажира гранату, - Нацполіція. ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Київської області.

На місці події працювала слідчо-оперативна група відділення поліції в аеропорту "Бориспіль" та фахівці-вибухотехніки. Поліцейські вилучили гранату Ф-1 та запал до неї.

Також встановили, що власником багажу, де розташовувався вибуховий пристрій, є 36-річний житель Донецька. Чоловіка затримано у порядку ст. 208 КПК України і поміщено до ізолятора тимчасового тримання.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України. Працівники поліції встановлюють шляхи походження та мету зберігання гранати.

Читайте на "Цензор.НЕТ": До 10 років в'язниці засуджено мешканця Сум, який кинув гранату у відвідувачів нічного клубу