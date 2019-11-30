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Все про:Бориспіль (280) граната (496) Нацполіція (8582)

 Служба безпеки аеропорту "Бориспіль" вилучила у пасажира гранату, - Нацполіція. ФОТО

Працівники служби безпеки аеропорту "Бориспіль" в одному з багажів на літак рейсу "Київ - Хургада" виявили предмет, схожий на гранату. Про небезпечну знахідку одразу повідомили в поліцію.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Київської області.

На місці події працювала слідчо-оперативна група відділення поліції в аеропорту "Бориспіль" та фахівці-вибухотехніки. Поліцейські вилучили гранату Ф-1 та запал до неї.

Також встановили, що власником багажу, де розташовувався вибуховий пристрій, є 36-річний житель Донецька. Чоловіка затримано у порядку ст. 208 КПК України і поміщено до ізолятора тимчасового тримання.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України. Працівники поліції встановлюють шляхи походження та мету зберігання гранати.

Читайте на "Цензор.НЕТ": До 10 років в'язниці засуджено мешканця Сум, який кинув гранату у відвідувачів нічного клубу

Служба безпеки аеропорту Бориспіль вилучила у пасажира гранату, - Нацполіція 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3162692
 
 
 Топ коментарі
 
Знов думбасяни. Розповзлись по країні як таргани.
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Премию Дарвина ему, посмертно!
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похоже, что фраза "я с Донецка" это диагноз, а не принадлежность к региону..
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Знов думбасяни. Розповзлись по країні як таргани.
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Как это мило Если бы вместо него задержали бывшего атошника из луцка с гранатой и киллограмом героина то здешние лицемеры языки в жопе держали
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Люди совсем отупели - уже в самолетах летают с гранатами - пздц (где досмотр такой шо мама не горюй) Служба безопасности аэропорта "Борисполь" изъяла у пассажира гранату, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 8263
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_Пусть лучше преступники будут тупорезами и попадаются до того, как наделают делов и трупов.


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Может на базаре перепутали ? Когда просил хурмы с гранатами ..
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ТРЕБА б було проковтнути йому..
🤣🤣🤣
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похоже, что фраза "я с Донецка" это диагноз, а не принадлежность к региону..
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а на яух вы луганду закордон выпускаете? на яух им паспорта биометрические даете? у них заграница это - осетия, дальний восток рашки бурятия калмыкия якутия и другие чудесные места.... а если зеля так хочет нашихлюдей привечать, пусть он их в хургаду и в кемер вместе с гранатами на своем самолете возит!
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"владельцем багажа, где находилось взрывное устройство, является 36-летний житель города Донецк"

Отпустите его и попросите прощения, как сказал Сивоха.
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Попередили теракт. За підготовку теракту його і потрібно судити.
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