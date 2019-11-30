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Все про:ДТП (2649) Одеська область (1113) Нацполіція (8582)

 Поліцейський на смерть збив чоловіка, який переходив дорогу в невстановленому місці на Одещині, - Нацполіція. ФОТО

Вчора ввечері на Одещині поліцейський на смерть збив чоловіка, який переходив дорогу в невстановленому місці. Потерпілий помер дорогою в лікарню.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Одеської області.

За попередньою інформацією, аварія сталася на неосвітленій ділянці дороги: автомобіль рухався у напрямку Одеси, а чоловік переходив дорогу у невстановленому місці з велосипедом у руках. Внаслідок аварії пішохід, особа якого наразі встановлюється, зазнав тілесних ушкоджень та помер у кареті "швидкої". 

За кермом автомобіля був працівник поліції, який перебував поза службою. Зараз на місці події працюють правоохоронці. Обставини та механізм ДТП встановлюються. Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Інформацію про ДТП передано співробітникам Державного бюро розслідувань. 

Поліцейський, який керував автомобілем, пройшов медичний огляд. Відповідно до його висновку, ознак сп'яніння не виявлено.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На перехресті в Чабанах, де дитячий омбудсмен Кулеба потрапив у ДТП, встановлять додаткові світлофори і знаки, - глава "Укравтодору" Кубраков

Поліцейський на смерть збив чоловіка, який переходив дорогу в невстановленому місці на Одещині, - Нацполіція 01
Поліцейський на смерть збив чоловіка, який переходив дорогу в невстановленому місці на Одещині, - Нацполіція 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3162687
 
 
 Топ коментарі
 
Штрафы не поьогают, и полицейский это понял.
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Ты на велике на колёсах (боковые) катафоты видишь? Нет.
Как думаешь - был ли велосипедист в светоотражающем жилете. Оч.вряд ли.
Это трасса и там все едут как минимум разрешённые 90 км\ч.
Вывод: велосипедист сам себе дятел. А водителя жаль, имхо, он не виноват.
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Полицай меньше 140 сверлить не мог,не по пацански меньше ну а покойник проявил неосторожность
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Штрафы не поьогают, и полицейский это понял.
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Ось тут потрібно встановити додаткові дорожні знаки о втілення і можливо світлофор а не там, де здійснив аварію Кулеба. І ще- робити акцент на тому, що за кермом був поліцейський, мабудь не варто. Бо при схожих обставинах її могли здійснити і ми з вами. Не дай Боже.
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А в Європі зроблено тонелі для велосипедистів, щоби при перетині автодороги не думати за машини.
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Как они там в полицию мед комисию проходят? Он слепой ? Или двигался с боьшой скорост ью и не успел среагировать?
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Лось может внезапно выскочить в любом месте.
Но пешеход с велосипедом, ведь, не лось?
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Ты на велике на колёсах (боковые) катафоты видишь? Нет.
Как думаешь - был ли велосипедист в светоотражающем жилете. Оч.вряд ли.
Это трасса и там все едут как минимум разрешённые 90 км\ч.
Вывод: велосипедист сам себе дятел. А водителя жаль, имхо, он не виноват.
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А в чому різниця: на перехрестях зі світлофорами літають неадекватні куліби, а на трасах швендяють поліцейські?
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Правильно, надо шоб все ездили 30км./ч., вдруг бросится какой-то идиот? Или упадет метеорит, или вертолет, или стадо антилоп, или слон из цирка убежал.
Видно ты ни разу не ездил, сразу видно.
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то був ніде не працюючий громадянин без певного місця проживання?
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а яка швидкість була у поліцая, що людина не змогла вирохувати швидкість авто?
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Полицай меньше 140 сверлить не мог,не по пацански меньше ну а покойник проявил неосторожность
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Перемалывать на корм для собак таких кретинов, хоть чуть чуть пользы - ну вот как можно быть таким быдлом? И себе плохо сделал, и человеку, и наверное своей семье тоже горя уделил.
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Назва статті передбіхана, вона повинна звучати, мабуть, так: " пішохід, який порушував ПДР, був збитий на смерть".
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Всі, хто їздить за кермом, сотні раз спостерігали, що пішохода, одягнутого в темну одежу, який йде обочиною, водій не бачить до останніх секунд, до останніх метрів. А якщо йде зустрічна машина, яка завжди трохи осліплює, навіть при відрегульованих фарах - то пішохода не видно і у досить світлому одязі. І кожен водій багато раз в такі моменти думав: якщо б пішоход йшов проїжджою частиною дороги - я б загальмувати точно не встиг.
Проте пішоходи, які бродять в темряві і не бувають за кермом, думають, що потужні фари, які висвітлюють дорогу далеко-далеко, на сотні метрів, висвітять і його. Це помилка, яка часто стає трагічною і непоправною.
Кожний пішоход, який рухається обочиною дороги в темний час доби, повинен мати світловідбиваючі елементи на одежі. Вдесятеро це стосується дітей і підлітків, які більш рухливі і малопередбачувані. І батьки повинні подбати про такі світловідбивні елементи негайно. Інакше поряд з дітьми буде йти смерть смерть. І водій в ній не буде винен - він вночі часто не бачить пішохода до останніх метрів і навіть на швидкості 50 км/год загальмувати може не встигнути.
В Польщі, якщо пішоход не має таких елементів одежі і рухається поза населеним пунктом обочиною, перший же поліцейський зупинить його і оштрафує, не зважаючи ні на що - на вік, стан здоров'я, обставини тощо.
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