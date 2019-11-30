 Поліцейський на смерть збив чоловіка, який переходив дорогу в невстановленому місці на Одещині, - Нацполіція. ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Одеської області.
За попередньою інформацією, аварія сталася на неосвітленій ділянці дороги: автомобіль рухався у напрямку Одеси, а чоловік переходив дорогу у невстановленому місці з велосипедом у руках. Внаслідок аварії пішохід, особа якого наразі встановлюється, зазнав тілесних ушкоджень та помер у кареті "швидкої".
За кермом автомобіля був працівник поліції, який перебував поза службою. Зараз на місці події працюють правоохоронці. Обставини та механізм ДТП встановлюються. Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Інформацію про ДТП передано співробітникам Державного бюро розслідувань.
Поліцейський, який керував автомобілем, пройшов медичний огляд. Відповідно до його висновку, ознак сп'яніння не виявлено.
Но пешеход с велосипедом, ведь, не лось?
Как думаешь - был ли велосипедист в светоотражающем жилете. Оч.вряд ли.
Это трасса и там все едут как минимум разрешённые 90 км\ч.
Вывод: велосипедист сам себе дятел. А водителя жаль, имхо, он не виноват.
Видно ты ни разу не ездил, сразу видно.
Проте пішоходи, які бродять в темряві і не бувають за кермом, думають, що потужні фари, які висвітлюють дорогу далеко-далеко, на сотні метрів, висвітять і його. Це помилка, яка часто стає трагічною і непоправною.
Кожний пішоход, який рухається обочиною дороги в темний час доби, повинен мати світловідбиваючі елементи на одежі. Вдесятеро це стосується дітей і підлітків, які більш рухливі і малопередбачувані. І батьки повинні подбати про такі світловідбивні елементи негайно. Інакше поряд з дітьми буде йти смерть смерть. І водій в ній не буде винен - він вночі часто не бачить пішохода до останніх метрів і навіть на швидкості 50 км/год загальмувати може не встигнути.
В Польщі, якщо пішоход не має таких елементів одежі і рухається поза населеним пунктом обочиною, перший же поліцейський зупинить його і оштрафує, не зважаючи ні на що - на вік, стан здоров'я, обставини тощо.