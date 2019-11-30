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 Події, Фоторепортаж
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Все про:Буковина (242) СБУ (4967)

 СБУ накрила нелегальних видобувачів піску на Буковині, які завдали збитків державі майже на 90 млн грн. ФОТОрепортаж

Служба безпеки України заблокувала в Чернівецькій області незаконний видобуток корисних копалин у промислових масштабах, завдані державі збитки оцінюються майже в 90 млн грн.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр СБУ.

"Представники приватної будівельної компанії організували незаконний видобуток піску та піщано-гравійної суміші у стихійному кар’єрі неподалік річки Прут у Новоселицькому районі. Жодних спеціальних дозволів та ліцензій на користування надрами ділки не мали. Нелегально видобуті пісок та піщано-гравійну суміш підрядники планували використати, зокрема, під час будівництва за бюджетні гроші об’єктів соціальної сфери", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що за добу фігуранти справи вивозили з кар’єру до 60 вантажівок з копалинами. За попередніми оцінками, вартість завданих державі збитків становить майже дев’яносто мільйонів гривень.

Крім того, незаконний промисел поруч з руслом річки не лише завдавав шкоди довкіллю, а й створював загрозу життю і здоров’ю людей.

У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 2 ст. 240 (порушення правил охорони або використання надр) Кримінального кодексу України, правоохоронці вилучили спецтехніку та вантажні автомобілі, які були задіяні під час нелегальних робіт. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Черкащині знешкоджено хакерське угруповання, яке крало кошти клієнтів електронних платіжних систем Європи та США, - СБУ. ФОТО

Тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до протиправної діяльності. 

СБУ накрила нелегальних видобувачів піску на Буковині, які завдали збитків державі майже на 90 млн грн 01
СБУ накрила нелегальних видобувачів піску на Буковині, які завдали збитків державі майже на 90 млн грн 02
СБУ накрила нелегальних видобувачів піску на Буковині, які завдали збитків державі майже на 90 млн грн 03
СБУ накрила нелегальних видобувачів піску на Буковині, які завдали збитків державі майже на 90 млн грн 04

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3162676
 
 
 Топ коментарі
 
не вірю, що поліція не знала і сбу не бачило.
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хахахаха... бездельники сбу-шные, песок - прямая угроза безопасности Украины... вот мне всё казалось, что подобного рода службы - сплошные тайные агенты, шпионы, шварценеггеры, коммандос...защищают безопасность государства... а оно, вона чего... песок/карьер/карьера... да это ж мусорские дела, ау! Этим Рюкзаков должен заниматься, а не альфы-шмальфы, ау! Или чуркабес сам имеет виды на харьковский песок???
чуваки, передайте своему старому молодому лейтенанту баканзону, чтобы приехал в с. Элитное, проехал дальше по дороге к Ольховке (там сворачивать некуда), и дальше - к Лагуне. Там такой песчаный карьер разрыли, шо мамадорогая. Многотонные самосвалы уже уделали дорогу. Бегают колоннами в обоих направлениях... Причем гребут ежедневно...
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В каждой области таких карьеров тьма,под Полтавой например в с.Яцинева Слобидка уже больше десяти лет разговоров,а песочек продаётся.Меняются губернаторы
,прокуроры,а песочек продаётся..
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не вірю, що поліція не знала і сбу не бачило.
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Практически весь современный Киев построен на бетоне из песка, добытого незаконным способом. Покупая песок через фирмы-однодневки все бетонные заводы просто отмывают деньги, выводят прибыль без уплаты налогов. Все схемы известны, фигуранты, в том числе и с СБУ, ГПУ, МВД тоже. Чего нет? Государства, исполняемых законов, непродажных чиновников, судей, прокуроров. Да, чуть не забыл, - порядочного, мудрого президента страны. Те, кто были - не в счет.
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какие смелые ребята...только чем накрыли: медным тазом или чем похлеще?
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Завтра всех отпустят, как случайно замешанных лиц. Доказательства исчезнут, протоколы окажутся неверно и неграмотно составленными, а потом адвокаты дьявола развалят дела в суде. Чего еще ожидать от морально разложившегося населения?
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и что делать с этим песком, обратно засыпать?
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Никак нет, добытый и арестованный песок завтра будет продан по демпинговым ценам своим фирмам, будут назначены новые смотрящие. Грабеж Украины будет продолжаться. А может ли быть иначе в стране, где перзидент "Членограй Первый", где в СНБО орки и сепары Сивуха с Натахою?
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хахахаха... бездельники сбу-шные, песок - прямая угроза безопасности Украины... вот мне всё казалось, что подобного рода службы - сплошные тайные агенты, шпионы, шварценеггеры, *********...защищают безопасность государства... а оно, вона чего... песок/карьер/карьера... да это ж мусорские дела, ау! Этим Рюкзаков должен заниматься, а не альфы-шмальфы, ау! Или чуркабес сам имеет виды на харьковский песок???
чуваки, передайте своему старому молодому лейтенанту баканзону, чтобы приехал в с. Элитное, проехал дальше по дороге к Ольховке (там сворачивать некуда), и дальше - к Лагуне. Там такой песчаный карьер разрыли, шо мамадорогая. Многотонные самосвалы уже уделали дорогу. Бегают колоннами в обоих направлениях... Причем гребут ежедневно...
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Когда вы,суки,свинарчука посадите,хватит громить нормальный бизнес.
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Нормальный? Кто сказал? "Нормальный бизнес", в котором уплачивается только пятая часть налогов? Где зарплата, в лучшем случае, минималка, а вся остальная часть - в конвертах?
В серьезность намерений зеленой шмаркли и желания выполнить предвыборные обещания можно было бы поверить, если бы фирмы его соратников/подельников (точно также как и все) не конвертировали сотни миллионов (в месяц!) и не выводили деньги на Запад.
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Я сказал - нормальный,это налоговая система придуманная азаровым и потрохом ненормальная,хотя бы только потому что её ввели мрази из партии регионов и бэпэпэшшики.
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В каждой области таких карьеров тьма,под Полтавой например в с.Яцинева Слобидка уже больше десяти лет разговоров,а песочек продаётся.Меняются губернаторы
,прокуроры,а песочек продаётся..
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Уничтожается будущее Украины. Киевский Днепр уже весь выгребли. Те властные скоты, кто разрешает уничтожать экологию страны, даже не представляют себе катастрофических последствий безудержного разграбления природных ресурсов. Эта нация обречена. Дух наживы и потребительства проник во все слои общества.
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Несподіванно, за 20 років в 116- й раз накривають, що ж це буде?
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ущерба составляет почти 90 миллионов гривен, не жлобитесь дайте вывезти еще с десяток самосвалов что бы было ровно 90.
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Аваковський ігрові автомати потерпають. Мужик зайшов до зали і методично спалив заклад з гральними автоматами
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вони посміли видобувати пісок не потурбувавшись про "дах"
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Розмір шкоди рахували так само,як зарплату вчителям? Чим ще СБУ займатися при Зебіла?
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Розмір шкоди рахували так само,як зарплату вчителям? Чим ще СБУ займатися при Зебіла?
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Зелебоба шмаркатая направил все СБУ шные структуры разбираться с бизнесом в Западные регионгы Украины что бы вероятно отжать - вместо того что бы СБУ занималось такими ватными пида_ми как Гепа с Дупой Неля Штепа Медведчуки Ахметовы Рабиновичи и прочая нечисть!
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