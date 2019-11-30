 СБУ накрила нелегальних видобувачів піску на Буковині, які завдали збитків державі майже на 90 млн грн. ФОТОрепортаж

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр СБУ.
"Представники приватної будівельної компанії організували незаконний видобуток піску та піщано-гравійної суміші у стихійному кар’єрі неподалік річки Прут у Новоселицькому районі. Жодних спеціальних дозволів та ліцензій на користування надрами ділки не мали. Нелегально видобуті пісок та піщано-гравійну суміш підрядники планували використати, зокрема, під час будівництва за бюджетні гроші об’єктів соціальної сфери", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що за добу фігуранти справи вивозили з кар’єру до 60 вантажівок з копалинами. За попередніми оцінками, вартість завданих державі збитків становить майже дев’яносто мільйонів гривень.
Крім того, незаконний промисел поруч з руслом річки не лише завдавав шкоди довкіллю, а й створював загрозу життю і здоров’ю людей.
У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 2 ст. 240 (порушення правил охорони або використання надр) Кримінального кодексу України, правоохоронці вилучили спецтехніку та вантажні автомобілі, які були задіяні під час нелегальних робіт.
Тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до протиправної діяльності.
чуваки, передайте своему старому молодому лейтенанту баканзону, чтобы приехал в с. Элитное, проехал дальше по дороге к Ольховке (там сворачивать некуда), и дальше - к Лагуне. Там такой песчаный карьер разрыли, шо мамадорогая. Многотонные самосвалы уже уделали дорогу. Бегают колоннами в обоих направлениях... Причем гребут ежедневно...
В серьезность намерений зеленой шмаркли и желания выполнить предвыборные обещания можно было бы поверить, если бы фирмы его соратников/подельников (точно также как и все) не конвертировали сотни миллионов (в месяц!) и не выводили деньги на Запад.
,прокуроры,а песочек продаётся..