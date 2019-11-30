 На Русанівці в Києві пограбували банк, введено план перехоплення. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Вартові Еспресо".
На вулиці Ентузиастів, що у Дніпровському районі міста Києва, в ніч з 29 на 30 листопада 2019 року двоє невідомих підірвали відділення Ощадбанку Вибуховою хвилею уламки віднесло метрів за 20. При цьому скляна вітрина вилетіла назовні, а у самому відділенні впала на підлогу стеля. Обійшлося без потерпілих.
У місті введено план "Сирена": розшукується автомобіль Volkswagen універсал темного кольору з двома невідомими.
За попередньою інформацією, зловмисники скористалися не вибухівкою, а балоном з газомом, за допомогою якого ними було виведено з ладу банкомат. Звідти вони забрали касети з грошима. Яка сума, наразі невідомо.
На місці інциденту працюють слідчі та вибухотехніки.
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Хотя сам злочин странный да
А по факту- суддя якийсь дивний, зазвичай вони всі флюгери. Ну нічого, Баришівський суд звільнить цього Радченка. Не вміє він командно грати.
Нічо... суддя киреєв теж рішення приймав... До пори до часу...
В Днепровском районе столицы на улице Энтузиастов двое неизвестных взорвали отделение Сбербанка
Независимые настолько ,что от них ничего не зависит. На цынзоре был случай когда "січовий колегіум" перевели как "мочевой колегиум".Причем это было в тексте президентского указа о награждении женщин-педагогов к 8 Марта.
"..на улице Энтузиастов двое неизвестных энтузиаста взорвали отделение Сбербанка с помощью газового балона.."
эти подонки ограбили державу Украина