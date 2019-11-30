 На Русанівці в Києві пограбували банк, введено план перехоплення. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Вартові Еспресо".
На вулиці Ентузиастів, що у Дніпровському районі міста Києва, в ніч з 29 на 30 листопада 2019 року двоє невідомих підірвали відділення Ощадбанку Вибуховою хвилею уламки віднесло метрів за 20. При цьому скляна вітрина вилетіла назовні, а у самому відділенні впала на підлогу стеля. Обійшлося без потерпілих.
У місті введено план "Сирена": розшукується автомобіль Volkswagen універсал темного кольору з двома невідомими.
За попередньою інформацією, зловмисники скористалися не вибухівкою, а балоном з газомом, за допомогою якого ними було виведено з ладу банкомат. Звідти вони забрали касети з грошима. Яка сума, наразі невідомо.
На місці інциденту працюють слідчі та вибухотехніки.
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Хотя сам злочин странный да
А по факту- суддя якийсь дивний, зазвичай вони всі флюгери. Ну нічого, Баришівський суд звільнить цього Радченка. Не вміє він командно грати.
В Днепровском районе столицы на улице Энтузиастов двое неизвестных взорвали отделение Сбербанка
"..на улице Энтузиастов двое неизвестных энтузиаста взорвали отделение Сбербанка с помощью газового балона.."