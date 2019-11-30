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 Події, Київські новини, Фоторепортаж
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 На Русанівці в Києві пограбували банк, введено план перехоплення. ФОТОрепортаж

Двоє грабіжників у ніч на суботу, 30 листопада, підірвали відділення "Ощадбанку", розташоване в Дніпровському районі Києва, заволоділи грошима з банкомату і зникли на автомобілі Volkswagen, поліція оголосила план перехоплення.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Вартові Еспресо".

На вулиці Ентузиастів, що у Дніпровському районі міста Києва, в ніч з 29 на 30 листопада 2019 року двоє невідомих підірвали відділення Ощадбанку Вибуховою хвилею уламки віднесло метрів за 20. При цьому скляна вітрина вилетіла назовні, а у самому відділенні впала на підлогу стеля. Обійшлося без потерпілих.

У місті введено план "Сирена": розшукується автомобіль Volkswagen універсал темного кольору з двома невідомими.

За попередньою інформацією, зловмисники скористалися не вибухівкою, а балоном з газомом, за допомогою якого ними було виведено з ладу банкомат. Звідти вони забрали касети з грошима. Яка сума, наразі невідомо.

На місці інциденту працюють слідчі та вибухотехніки.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": На Харківщині вночі підірвали банкомат, викрадено понад 2 млн грн, - Нацполіція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

На Русанівці в Києві пограбували банк, введено план перехоплення 01
На Русанівці в Києві пограбували банк, введено план перехоплення 02
На Русанівці в Києві пограбували банк, введено план перехоплення 03
На Русанівці в Києві пограбували банк, введено план перехоплення 04
На Русанівці в Києві пограбували банк, введено план перехоплення 05
На Русанівці в Києві пограбували банк, введено план перехоплення 06

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3162669
 
 
 Топ коментарі
 
Інтєрєснєйшая новость. Тим часом суд зобов'язав СБУ відкрити справу за статтею "Державна зрада" проти Коломойського.(за те саме інтерв'ю).
На Русанівці в Києві пограбували банк, введено план перехоплення - Цензор.НЕТ 9907
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Потрібно до цього звикати,бо "наші люді" розповзуться із діри по всій Україні...
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Зараз портнов напише судді "ішшо раз на бєню залупньошся, я тебя в рот і так і едак".

А по факту- суддя якийсь дивний, зазвичай вони всі флюгери. Ну нічого, Баришівський суд звільнить цього Радченка. Не вміє він командно грати.
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А я писав, не оприлюднюйте викрадені суми. Бо це як реклама промислу іде.
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Скільки там може бути в банкоматі, смішні суми! Пограбувати банк це винести кілька мільйонів доларів, а підірвати банкомат, ну це кілька тисяч доларів - це пограбування для ідіотів! Спишуть на них в 10 разів більше грошей, навіть яких вони не брали!
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А де ще за кілька тижнів можна рубанути таку суму?
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Так потім потрібно буде переховуватись решту свого життя! Ці кілька тисяч доларів не вартують таких ризиків, хоча в ідіотів своя логіка!
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Так це вчитись треба. А тут ************ лише знання за 5 клас.
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Вскрыть сейф взрывом газового баллона в жилом доме без жертв?

Хотя сам злочин странный да
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Потрібно до цього звикати,бо "наші люді" розповзуться із діри по всій Україні...
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Інтєрєснєйшая новость. Тим часом суд зобов'язав СБУ відкрити справу за статтею "Державна зрада" проти Коломойського.(за те саме інтерв'ю).
На Русанівці в Києві пограбували банк, введено план перехоплення - Цензор.НЕТ 9907
 показати весь коментар
 
 
Зараз портнов напише судді "ішшо раз на бєню ***********, я тебя в рот і так і едак".

А по факту- суддя якийсь дивний, зазвичай вони всі флюгери. Ну нічого, Баришівський суд звільнить цього Радченка. Не вміє він командно грати.
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Двое грабителей в ночь на субботу, 30 ноября, взорвали отделение "Ощадбанка"

В Днепровском районе столицы на улице Энтузиастов двое неизвестных взорвали отделение Сбербанка
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Потихеньку готують народ до нового вектору руху.
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Ну а что, Робингуды, епта. Каждая новая власть уже лет 25 обещает забрать у богатых и отдать бедным но как только дорывается к власти начинает давить ФОПов. Можно ввести налог на такой промысл. Когда чиновника ловят за руку на взятке в 1 млн. ему обычно в суде дают не срок а штраф в 10 раз меньше! Так и тут - от украденного верни 10% в бюджет и спи спокойно!
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Епта? Ни когда не понимал людей, которые осознано деградируют применяя в своем общении язык кацапского люмпен-быдла. Зачем?
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Главное чтобы то что я написал было понятно чиновникам, это их уровень. А впечатлительным тут вообще делать нечего )))
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Хоть один пример когда "новая власть уже лет 25 обещает забрать у богатых и отдать бедным" ? Я, что-то ни разу не замечал от властей РЭврлюционных порывов накшталт 1917 года, типа фабрики рабочим, землю крестьянам. Все 25 лет одна риторика- приватизация, т.е. отобрать у рабочих и крестьян и отдать буржуям.
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В стране жуткая безработица,люди сами себе находят работу в жирных банках.
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пожалейте беднога банкира... это были последние денжатки на хлеб...
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Наверное поклонники свиночолого. Хряк наверное хуже платить стал, а честным трудом зарабатывать они не умеют
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****. Русанівка - це острів, тобто ідеальна ловушка для того щоб спіймати грабіжників. Просто треба поліції мати клепку в голові, щоб додуматись перекрити мости з Русанівки і все - бери їх теплими. Через 2 хв приїхали охорона банку і був чам щоб поліція змогла перекрити мости. Але в 4 годині ранку видно великє начальство було не в стані тверезо думати.
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как романтично началось утро...
"..на улице Энтузиастов двое неизвестных энтузиаста взорвали отделение Сбербанка с помощью газового балона.."
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ДОВЕЛИ ЛЮДЕЙ ДО НИЩЕБРОДСТВА, А ПО ТВ ПОКАЗЫВАЮТ КАК САМИ ЖИРУЮТ, ВОТ ВАМ И РЕЗУЛЬТАТ !!! СКОРО К ВАМ В ДОМА ДОБЕРУТСЯ, ХОТЬ В ИТАЛИИ, ФРАНЦИИ, ИСПАНИИ... !!!
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В цивілізованому світі завжди борються з бідністю, а нащадки нквдістів завжди борються з богатством, причому грабуючи для себе . А банк-то державний,значить що вкрали--це вкрали в нас..
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Если взрывали с гимном - значит активисты или ветераны АТО. Понять и простить.
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Веселится народ в нищете - хотя Зебилы сказали что уже окончена эра "здыдней" На Русанівці в Києві пограбували банк, введено план перехоплення - Цензор.НЕТ 3336
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