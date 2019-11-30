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 Події, Фоторепортаж
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Все про:наркотики (875) Харків (1571) ДБР (678)

 Співробітника Харківського главку поліції затримано за підозрою в продажу наркотиків. ФОТО

Слідчі територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого в Полтаві, затримали інспектора тренінгового центру ГУ Національної поліції в Харківській області, за підозрою у продажу наркотиків.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби ДБР.

За попередньою інформацією, правоохоронець вживав наркотичні речовини, а також розповсюджував їх на території Харківської області. У рамках досудового розслідування кримінального провадження задокументовано три факти продажу наркотиків.

За інформацією пресслужби прокуратури Харківської області, в жовтні і листопаді були проведені контрольні закупівлі наркотичних речовин на загальну суму 4 тис. грн та вилучено наркотичну сировину, які були направлені на експертне дослідження. Інспектор був затриманий в порядку ст. 208 КПК України під час чергової контрольної закупівлі.

Зараз вирішується питання про повідомлення затриманому про підозру за ч.2 ст.307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) КК України.

Додатково перевіряється інформація про причетність до злочину інших співробітників поліції.

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Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює прокуратура Харківської області. Оперативний супровід — Харківське управління Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції України.

Співробітника Харківського главку поліції затримано за підозрою в продажу наркотиків 01

Співробітника Харківського главку поліції затримано за підозрою в продажу наркотиків 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3162667
 
 
 Топ коментарі
 
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Фуфєльна новина .В мене убойніша.Цілий детектив.У Запоріжжі затримали отців-наркодилерів митрополита Луки
Про затримання ієромонаха Свято-Андріївського кафедрального собору, що знаходиться у місті Запоріжжі, Євгенія Кугатова Форпост стало відомо з власних джерел у правоохоронних органах.Причиною затримання стала відправлена із міста Черкаси посилка, в якій виявили наркотичні речовини - амфетамін та метиламін у великій кількості. Цінну посилку разом із служителем церкви приїхав забирати і його товариш Євген Квач, його функція була сидіти на "стрьомі", за кермом автомобіля, яким приїхали по наркотики.

Джерела повідомляють, що Квач встиг повідомити про затримання Євгенія Кугатова своєму безпосередньому керівництву Запорізької та Мелітопольської єпархії. Митрополит Лука, для порятунку "святих" отців відправив представників єпархії, вони прибули в межах 20 хвилин. Також приїхав директор охоронної фірми "Вимпел-Фаворит" Олександр Курніков. Він, як відомо, забезпечує охорону для митрополита Луки. Як стало відомо пізніше, розуміючи усю безвихідь ситуації, Лука "відхрестився" від затриманих підлеглих.
До речі, за інформацією Форпост, затриманий священик Кугатов проживає за однією адресою з митрополитом Лукою…
Сотрудник Харьковского главка полиции задержан по подозрению в продаже наркотиков - Цензор.НЕТ 7938

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Чорна п'ятниця! Налітай! 73%- = 52%! Скидки на зє!
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ясен пень , как и с залов игровых автоматов , под вывеской "Национальной лотареи ".
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Ну если главк полиции таким промышляет,то что уж говорить про районные отделения.
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Нічого дивного, аваківськи реХформовані подонки. Такого лайна там майже 90 %.якій міністр такі підлеглі.
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исходя из ассортимента изятого это торчёк в пагонах со стажем......
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И они вам в носу ковырять запрещают..
🤣
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Ну, понятно -- коррупция на самом высоком верху поборена! ...осталось токо внизу -- простой народ побороть...
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Фуфєльна новина .В мене убойніша.Цілий детектив.У Запоріжжі затримали отців-наркодилерів митрополита Луки
Про затримання ієромонаха Свято-Андріївського кафедрального собору, що знаходиться у місті Запоріжжі, Євгенія Кугатова Форпост стало відомо з власних джерел у правоохоронних органах.Причиною затримання стала відправлена із міста Черкаси посилка, в якій виявили наркотичні речовини - амфетамін та метиламін у великій кількості. Цінну посилку разом із служителем церкви приїхав забирати і його товариш Євген Квач, його функція була сидіти на "стрьомі", за кермом автомобіля, яким приїхали по наркотики.

Джерела повідомляють, що Квач встиг повідомити про затримання Євгенія Кугатова своєму безпосередньому керівництву Запорізької та Мелітопольської єпархії. Митрополит Лука, для порятунку "святих" отців відправив представників єпархії, вони прибули в межах 20 хвилин. Також приїхав директор охоронної фірми "Вимпел-Фаворит" Олександр Курніков. Він, як відомо, забезпечує охорону для митрополита Луки. Як стало відомо пізніше, розуміючи усю безвихідь ситуації, Лука "відхрестився" від затриманих підлеглих.
До речі, за інформацією Форпост, затриманий священик Кугатов проживає за однією адресою з митрополитом Лукою…
Сотрудник Харьковского главка полиции задержан по подозрению в продаже наркотиков - Цензор.НЕТ 7938

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То попи ініціювали "сходження божественної благодаті" на них... Не вони перші... Шамани, у народів Півночі (і жерці Скандінавії дохристиянської пори - теж), для спілкування з "духами", жерли мухомори. Ацтеки - їли лофофору і пили "пульке" з текілою... Відьми Середньовіччя - блекоту з дурманом... Ну а попи - амфетаміни...
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Середньовічні "відьми" варили пиво і продавали його, а для того щоби було здалеку видно де саме є наливайка вивішували мітла над дверима. Тодішні попи вирішивши прибрати вигідний бізнес під себе визнали рецепти приготування популярного напою, а для усунення конкуренції об'явили варювальниць відьмами з їх обов'язковим атрибутом мітлою.
Я не здивуюся, що ******* не лише самі вживають, а і додають у євхаристію прихожанам
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давно известно, религия - опиум для народа. Если опиум можно, почему амфетамін з метиламіном нельзя, подумали святые отцы.
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Попи-гєї під мєтом. Десь так і уявляю собі РПЦ.
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Його затримали бо в нього не було касового апарата.
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То были не наркотики, а "стимуляторы физической и умственной активности"... Сказано же - "инспектор тренингового центра"...
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