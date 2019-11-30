 Співробітника Харківського главку поліції затримано за підозрою в продажу наркотиків. ФОТО

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби ДБР.
За попередньою інформацією, правоохоронець вживав наркотичні речовини, а також розповсюджував їх на території Харківської області. У рамках досудового розслідування кримінального провадження задокументовано три факти продажу наркотиків.
За інформацією пресслужби прокуратури Харківської області, в жовтні і листопаді були проведені контрольні закупівлі наркотичних речовин на загальну суму 4 тис. грн та вилучено наркотичну сировину, які були направлені на експертне дослідження. Інспектор був затриманий в порядку ст. 208 КПК України під час чергової контрольної закупівлі.
Зараз вирішується питання про повідомлення затриманому про підозру за ч.2 ст.307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) КК України.
Додатково перевіряється інформація про причетність до злочину інших співробітників поліції.
Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює прокуратура Харківської області. Оперативний супровід — Харківське управління Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції України.
🤣
Про затримання ієромонаха Свято-Андріївського кафедрального собору, що знаходиться у місті Запоріжжі, Євгенія Кугатова Форпост стало відомо з власних джерел у правоохоронних органах.Причиною затримання стала відправлена із міста Черкаси посилка, в якій виявили наркотичні речовини - амфетамін та метиламін у великій кількості. Цінну посилку разом із служителем церкви приїхав забирати і його товариш Євген Квач, його функція була сидіти на "стрьомі", за кермом автомобіля, яким приїхали по наркотики.
Джерела повідомляють, що Квач встиг повідомити про затримання Євгенія Кугатова своєму безпосередньому керівництву Запорізької та Мелітопольської єпархії. Митрополит Лука, для порятунку "святих" отців відправив представників єпархії, вони прибули в межах 20 хвилин. Також приїхав директор охоронної фірми "Вимпел-Фаворит" Олександр Курніков. Він, як відомо, забезпечує охорону для митрополита Луки. Як стало відомо пізніше, розуміючи усю безвихідь ситуації, Лука "відхрестився" від затриманих підлеглих.
До речі, за інформацією Форпост, затриманий священик Кугатов проживає за однією адресою з митрополитом Лукою…
Я не здивуюся, що ******* не лише самі вживають, а і додають у євхаристію прихожанам