 Разом із Закревською заради розслідування справ Майдану голодують ще 15 українців. ФОТО

Вони разом із Закревською вимагають від депутатів зібратися на позачергове засідання Верховної Ради та прийняти поправку до закону, яка дозволить перевести слідчих із Генеральної прокуратури до Державного Бюро розслідувань. Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Insider.

Любомира Кеплер

"Я прекрасно знаю Женю (Евгению Закревскую. - Ред.), Полностью ей доверяю и очень переживаю за его здоровье. Мы обязательно должны поддержать ее. Как можно говорить о важности дел Майдана? В нашей "группе 30-го ноября" уже есть потери (потерпевшие, которые умерли после Революции Достоинства. - Ред.). А пока мы живы, должны доводить дела до конца ", - говорит Любомира.

Називає себе "студенткою 30 листопада". Вона - потерпіла у справі про розгін "студентського Майдану" 30 листопада 2013 року. Почала голодування 25 листопада.

Відповідаючи на запитання журналістів, не стримує сліз. Говорить, справи Майдану їй дуже болять, а тому осторонь залишатися не може. На питання про стан здоров’я після початку голодування сміється і відповідає: "усе чудово".

"Я чудово знаю Женю (Євгенію Закревську, - ред.). Повністю їй довіряю і дуже переживаю за її здоров’я. Ми обов’язково маємо підтримати її. Як можна говорити про важливість справ Майдану? У нашій "групі 30го листопада" уже є втрати (потерпілі, які померли після Революції Гідності, - ред.). А поки ми живі, повинні доводити справи до кінця", - сказала Любомира.

Микола Виговський

Громадський діяч та координатор волонтерських програм. Оголосив про голодування 25 листопада.

"Більше не маю сил та морального права стояти осторонь, тому відсьогодні голодуватиму до виконання однієї простої вимоги - скликання позачергового засідання Верховної Ради та прийняття закону про ДБР з урахуванням правки, яка розблокує розслідування справ Майдану", - зазначив Виговський.

Максим Музика

Працівник Дніпровської міської ради, доброволець, волонтер. Оголосив голодування 25 листопада.

"Не знаю як вам, але мені соромно їсти, доки Євгенія Закревська голодує з вимогами щодо розблокування розслідування справ Майдану. І хоч я розумію, що в моєму випадку приєднання до голодування, коли в мене жирових запасів на пару місяців, виглядає досить смішно, але я теж поки утримаюсь від їжі. Бо якось шмат в горло не лізе", - написав у соцмережі Максим.

Олексій Цимбалюк

Ветеран, активіст, відомий як учасник спецоперації СБУ "вбивство Бабченка". Почав голодування 26 листопада.

"Непокаране зло народжує нове зло. Тому важливо не допустити, щоб уникли відповідальності всі причетні до вбивства і тортур громадян України, які вийшли на Майдан відстояти свій цивілізований вибір", - сказав Цимбалюк.

Марія Квятковська

Дружина Героя Небесної сотні Володимира Мельничука. Оголосила голодування 26 листопада.

Володимир загинув 20 лютого на вулиці Інститутській. Був на Майдані із самого початку Революції Гідності.

"Не можу спокійно на це дивитись. Приєднуюсь до голодування", - написала Марія Квятковська.

Марина Ліліченко

Адвокатка, представляє інтереси постраждалих під час Революції Гідності активістів та родини Героїв Небесної сотні. Почала голодування 26 листопада.

"Я собі дала строк - 5 днів голодування Жені (Євгенії Закревської, - ред.) 5-ий день голодування є критичним для людини, що голодує. Я чекала реакції суспільства, яке не живе справами Майдану, політиків, нардепів. Марно", - зазначила Марина Лілліченко.

Вона обурюється ситуацією, яка змусила людей голодувати, щоб добитися розслідування у справах Майдану.

"Це відчуття абсолютного безсилля в океані людей, які тебе не чують, на тебе їм просто байдуже. І розумієш, що людське життя не стало цінністю в нашій країні, навіть після Небесної Сотні, після тисяч вбитих на Донбасі. Просто люди мають коротку пам’ять. Від них це все дуже далеко. І від того страшно", - сказала Марина.

Олександр Ябчанка

Активіст Майдану, колишній речник міністерства охорони здоров’я. Оголосив про голодування 27 листопада.

Також говорить, що залишатися осторонь під час голодування Закревської не може.

"Я не юрист, але як учасник Революції Гідності абсолютно не прийнятною вважаю ситуацію, коли ті, хто спричинив насильство і розстріли на Майдані, можуть уникнути покарання. Зараз є високий ризик, що справи Майдану так і не будуть адекватно розслідувані. Така ситуація мене як громадянина категорично не влаштовує", - сказав Олександр Ябчанка.

Він вважає таку форму протесту найбільш доцільною у цій ситуації.

Михайло Шекета та Микола Королович

Активісти із Мукачева, оголосили голодування на наступний день після Євгенії Закревської – 22 листопада.

Михайло Шекета розповів журналісту, що голодують удвох заради продовження розслідування у справах Майдану.

"Ці справи, які прогриміли на весь світ, просто затихають і зливаються. У 2014 році неможливо було таке уявити. Добре, що є люди, як Євгенія Закревська, які підтримують інтерес до них", - сказав Михайло.

Микола Королович є ветераном війни з Росією. Розповів, що на п’ятий день голодування відчуває головокружіння і нудоту. Однак, загальний стан задовільний.

Андрій Соколенко

Ще один постраждалий від розгону протестувальників 30 листопада. Оголосив голодування 26 листопада. Про це повідомила Євгенія Закревська. Сам Андрій публічно про свою позицію не заявляє.

Сергій Нужненко

Фотожурналіст, постраждалий від "беркутівців" 1 грудня 2013 року. Приєднався до голодування 28 листопада.

"Я вже мало вірю що тут щось можна змінити, але інакше не можу. Приєднався до голодування", - зазначив Нужненко.

Констянтин Реуцький

Журналіст, виконавчий директор фонду "Донбас-SOS". Оголосив голодування 28 листопада у Парижі. Там він взяв участь у конференції: "Розв’язання збройного конфлікту в Україні: політичні та гуманітарні виклики".

"Свій виступ на заході FIDH у Парижі закінчив оголошенням про приєднання до голодування Євгенії Закревської. Відсьогодні і до прийняття правки 318 до законопроекту 2116, яка дасть нам шанс на відновлення справедливості у справах Майдану, перехожу на Женін раціон - тільки вода", - написав Реуцький у соцмережі.

Він додав: "Ми не маємо права залишити їх непокараними".

Тетяна Гаценко

Учасниця обох Майданів, волонтерка АТО та блокади Криму, голодує з 27 листопада. Про її голодування повідомила Євгенія Закревська.

"Пані Тетяна хоче продемонструвати, що Запорізький край теж підтримує справи Майдану", - написала Закревська.

Сергій Бистров

Ветеран війни із Харкова. 26 листопада повідомив, що теж починає голодування задля продовження розслідувань у справах Майдану.

Леране Хайбуллаєва

Переселенка з Криму. Оголосила одноденне голодування 28 листопада.

"Знаю, що зможу підтримати голодування Євгенії Закревської тільки добу, а не 8 діб. Вибач, Женю", - звернулася вона до Закревської.

Також Леране подякувала адвокатці "за посильну участь у справі вбитого російськими окупантами Героя України Рєшата Амєтова".

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Також Євгенія Закревська почала власний флешмоб. Вона зазначила, що є донором і періодично здає кров. Люди, що важать менше 50 кг, здавати кров не можуть. Вага Закревської під час голодування вже на межі цього показника.

Вона закликала тих, хто хоче її підтримати, здати кров, замість голодування.

Від редакції: Коли матеріал верстався, стало відомо про те, що після підтримки комітетом правки в середу, Закревська звернулася до двох людей з проханням про завершення голодування. З приводу цих двох осіб було більше підстав турбуватися, говорить вона. Одна людина все ж погодилася завершити голодування. Її ім'я не називається.

Нагадаємо, повне голодування на знак протесту проти зупинки слідства у справах Майдану 22 листопада оголосила адвокат сімей Небесної Сотні Євгенія Закревська. Вона обіцяє голодувати доти, доки слідчі у справах Майдану не отримають право перейти в ДБР і відновити розслідування.

З 20 листопада 2019 року Генеральна прокуратура втратила функцію слідства. У зв'язку з цим Управління спеціальних розслідувань підлягає розформуванню. Його співробітникам запропонували вибір: продовжити слідство у складі Державного бюро розслідувань або здійснювати процесуальне керівництво у цих справах у ГПУ після переатестації. Горбатюк відмовився писати заяву на переатестацію за встановленим керівництвом Генпрокуратури зразком, оскільки, на його думку, воно не відповідає чинному законодавству.

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21 жовтня генпрокурор Рябошапка підписав наказ про створення департаменту процесуального керівництва (не плутати з досудовим розслідуванням) в провадженнях про злочини, вчинені у зв'язку з протестами 2013-2014 років, а через два дні колишнього начальника управління спеціальних розслідувань ГПУ, яке вело справи Майдану, Сергія Горбатюка звільнили з Генпрокуратури. Департамент ГПУ з розслідування справ Майдану очолив колишній заступник начальника іншого підрозділу Віктор Мисяк, його заступником став Олексій Донський з управління Горбатюка.

Слідство у справах Майдану зупинено щонайменше до 3 грудня через те, що у Верховній Раді не встигли проголосувати за зміни до закону про ДБР.