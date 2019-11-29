 Зе!свобода слова, естонські каверзи Порошенка, дивна любов Трампа до Росії. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"

Зе!команда зі свободи слова
Чи ні?
Не переплутайте!
Читайте на "Цензор.НЕТ":"Це виключно політичне переслідування", - Звіробій про обшук. ВIДЕО
Назад, у майбутнє
Вони Вас нехорошими словами називають!
Недобре...
Правильним шляхом ідете, товариші!
Паралелі історії
Читайте на "Цензор.НЕТ": У Раду внесли законопроєкт, який поверне людям похилого віку в ОРДЛО чесно зароблені пенсії, - Сивохо. ІНФОГРАФІКА
Добувач
У всьому винен Порошенко!
Логічно...
Дивна любов Трампа до Росії
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Хі, хі...