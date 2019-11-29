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 Зе!свобода слова, естонські каверзи Порошенка, дивна любов Трампа до Росії. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"

Підбірка ФОТОжаб від "Цензор.НЕТ"

Зе!свобода слова, естонські каверзи Порошенка, дивна любов Трампа до Росії. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 01

Зе!команда зі свободи слова

Дивіться також: "У нас в країні настільки сильна свобода слова, що її пора б трошки приглушити", - нардеп "СН" Василевська-Смаглюк. ВIДЕО

Зе!свобода слова, естонські каверзи Порошенка, дивна любов Трампа до Росії. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 02

Чи ні?

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Зе!свобода слова, естонські каверзи Порошенка, дивна любов Трампа до Росії. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 03

Не переплутайте!

Читайте на "Цензор.НЕТ":"Це виключно політичне переслідування", - Звіробій про обшук. ВIДЕО

Зе!свобода слова, естонські каверзи Порошенка, дивна любов Трампа до Росії. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 04

Назад, у майбутнє

Зе!свобода слова, естонські каверзи Порошенка, дивна любов Трампа до Росії. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 05

Вони Вас нехорошими словами називають!

Зе!свобода слова, естонські каверзи Порошенка, дивна любов Трампа до Росії. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 06

Недобре...

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Зе!свобода слова, естонські каверзи Порошенка, дивна любов Трампа до Росії. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 07

Правильним шляхом ідете, товариші!

Зе!свобода слова, естонські каверзи Порошенка, дивна любов Трампа до Росії. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 08

Паралелі історії 

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Зе!свобода слова, естонські каверзи Порошенка, дивна любов Трампа до Росії. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 09

Добувач

Зе!свобода слова, естонські каверзи Порошенка, дивна любов Трампа до Росії. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 10

У всьому винен  Порошенко!

Зе!свобода слова, естонські каверзи Порошенка, дивна любов Трампа до Росії. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 11

Логічно...

Зе!свобода слова, естонські каверзи Порошенка, дивна любов Трампа до Росії. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 12

Дивна любов Трампа до Росії

Більше фотошопів дивіться  тут

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3162589
 
   
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В зелєбобів як завжди від жаб знатно припікає
Хі, хі... Зе!свобода слова, естонські каверзи Порошенка, дивна любов Трампа до Росії. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 5764
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А в інші дні (від жаби до жаби) зелебоби кричать "Порохоботи зас**али наш форум!"
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Наш ЗЕ - *****, говнюк и мелкон *****. Крупное ***** в москве.
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Беня на постаменте и рука призыващая на поклон к кремлю-Классно !
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