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 Українки Найда і Куркудим завоювали "срібло" та "бронзу" на турнірі з фігурного катання в Стамбулі. ФОТО

15-річна українка Ніколь Найда стала срібним призером в одиночному катанні юніорок міжнародного турніру з фігурного катання Bosphorus Cup 2019, який відбувається у Стамбулі (Туреччина).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Федерацію фігурного катання на ковзанах.

Українки Найда і Куркудим завоювали срібло та бронзу на турнірі з фігурного катання в Стамбулі 01

Вагому заявку на нагороду Ніколь зробила уже в короткій програмі, де вона посіла друге місце після росіянки Софії Баранової. Високу позицію фігуристка зберегла і в довільній програмі, хоча відкатати її на 100 відсотків завадило надмірне хвилювання. Ніколь "підвів" каскад подвійний фліп+подвійний ріттбергер, під час виконання якого вона впала. Водночас в інших елементах вона була на висоті і отримала за свій виступ 77.63 бала. Підсумкова сума за дві програми - 122.07 бала. Перемогу в змаганнях юніорок здобула Софія Баранова - 142.80.

А відкрила рахунок медалям українських фігуристів 11-річна Дар’я Куркудим. У категорії Advanced Novice вона здобула бронзову нагороду, набравши підсумкові 83.83 бала. Після короткої програми юна фігуристка посідала сьоме місце, але в довільній боролася до кінця і стала третьою з результатом 56.01. У Дар’ї цікава і складна для її віку довільна програма, з якою вона чудово впоралася, отримавши від суддів плюсові оцінки на всіх елементах. Виграла турнір у цій віковій категорії Луція Яцкова зі Словаччини - 109.94.

Українки Найда і Куркудим завоювали срібло та бронзу на турнірі з фігурного катання в Стамбулі 02

Зазначимо, що обидві українські призерки – вихованці одеської СДЮШОР "Крижинка". Тренер Ніколь Найди - Наталя Малкуш є мамою Дар’ї Куркудим, а тренує юну талановиту спортсменку її батько – Віталій Куркудим.

Сьогодні завершили змагання одиночники-юніори. Наш Михайло Рудковський став четвертим як у довільній програмі – 96.79, так і у підсумку – 147.20. Перемогу здобув російський фігурист Григорій Федоров – 183.28.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/p3162535
 
   
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Вітаємо! Ніколь і Даринка - молодчинки!
Щасти вам, дівчатка!
Українки Найда і Куркудим завоювали "срібло" та "бронзу" на турнірі з фігурного катання в Стамбулі - Цензор.НЕТ 4564
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М-да, двойной риттбергер это вчерашний день. Увы, россиянки уже четверные прыгают в этом возрасте.
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Лучше всего россиянки прыгают на кавказцах.
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