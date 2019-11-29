 Водій маршрутки під наркотиками перевозив пасажирів у Миколаєві, - поліція. ФОТОрепортаж

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на свій сторінці в мережі Facebook повідомляє патрульна поліція Миколаївській області.

Вночі, близько 24 годин, на Херсонському шосе біля будинку № 17 патрульні помітили і зупинили маршрутне транспортний засіб, який рухався з порушенням правил дорожнього руху.

Під час спілкування з водієм охоронці порядку помітили у нього явні ознаки наркотичного сп’яніння. Водій відмовився пройти огляд на стан сп’яніння у встановленому законом порядку у медичній установі в присутності двох свідків.

Слід зауважити, що під час зупинки водій рухався по маршруту та перевозив пасажирів.

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Патрульні відсторонили водія від керування та склали відносно нього адміністративні матеріали за ч.1 ст.130 КУпАП (керування транспортним засобом у стані наркотичного сп’яніння). Маршрутку патрульні передали відповідальній особі перевізника.







