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 Події, Фоторепортаж
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Все про:маршрутки (173) наркотики (873) патрульна поліція (952)

 Водій маршрутки під наркотиками перевозив пасажирів у Миколаєві, - поліція. ФОТОрепортаж

Миколаївські патрульні зупинили маршрутку, водій якої був з явними ознаками наркотичного сп'яніння.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на свій сторінці в мережі Facebook повідомляє патрульна поліція Миколаївській області.

Вночі, близько 24 годин, на Херсонському шосе біля будинку № 17 патрульні помітили і зупинили маршрутне транспортний засіб, який рухався з порушенням правил дорожнього руху.

Під час спілкування з водієм охоронці порядку помітили у нього явні ознаки наркотичного сп’яніння. Водій відмовився пройти огляд на стан сп’яніння у встановленому законом порядку у медичній установі в присутності двох свідків.

Слід зауважити, що під час зупинки водій рухався по маршруту та перевозив пасажирів.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Водій маршрутки з ознаками сп'яніння на Житомирщині намагався "відкупитися" за 300 грн, - поліція. ФОТО

Патрульні відсторонили водія від керування та склали відносно нього адміністративні матеріали за ч.1 ст.130 КУпАП (керування транспортним засобом у стані наркотичного сп’яніння). Маршрутку патрульні передали відповідальній особі перевізника.

Водій маршрутки під наркотиками перевозив пасажирів у Миколаєві, - поліція 01
Водій маршрутки під наркотиками перевозив пасажирів у Миколаєві, - поліція 02
Водій маршрутки під наркотиками перевозив пасажирів у Миколаєві, - поліція 03
Водій маршрутки під наркотиками перевозив пасажирів у Миколаєві, - поліція 04

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3162521
 
 
 Топ коментарі
 
То фігня, під наркотиками можна керувати державою. Водитель маршрутки под наркотиками перевозил пассажиров в Николаеве, - полиция - Цензор.НЕТ 4077
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Водитель маршрутки под наркотиками перевозил пассажиров в Николаеве, - а за кого він голосував?
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То фігня, під наркотиками можна керувати державою. Водитель маршрутки под наркотиками перевозил пассажиров в Николаеве, - полиция - Цензор.НЕТ 4077
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ну других у нас уже нет .. все дружащие с головой уже свалили .. довольствуемся тем что есть ..
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Водитель маршрутки под наркотиками перевозил пассажиров в Николаеве, - а за кого він голосував?
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Він буквально все зрозумів: стадіон - так стадіон, аналізи - так аналізи, маршрутка - так маршрутка. Водитель маршрутки под наркотиками перевозил пассажиров в Николаеве, - полиция - Цензор.НЕТ 5193
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У него маршрутка зелёная . Этого достаточно .
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зато с детскими креслами все в порядке было!)))
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А что тут такого? ********** под наркотой везет страну х.. поймешь куда, и ничего особенного...
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Вдтль мршртки пд нркткми првзл пссжрв в Нклеаве, - плоиция.

Збс првзл.
Водитель маршрутки под наркотиками перевозил пассажиров в Николаеве, - полиция - Цензор.НЕТ 9660
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Щоб вбити чахлика невмирущого, потрібно розбити яйце і переламати голку, в нашому випадку потрібно зе розбити яйце і переламати шпріц.😉😉😉😉😉😉😉😉
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Тут один водила страну под воздействием перевозит. А вы про маршрутку...
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із цими маршрутками треба щось міняти бо це якийсь бомжатник а не транспорт
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Что могу сказать?
Какие Слуги, такие и водилы.
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Здається в Іпонії є безпілотні автомобілі які їздять по заданому маршруту, а у нас керують накармани. Водій маршрутки під наркотиками перевозив пасажирів у Миколаєві, - поліція - Цензор.НЕТ 2680
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Бєспілотнік васька, ваші координати! Пих, пих, пих слєва.
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а пассажиров полиция проверяла?!.. может они тоже обдолбанные ехали?!
а может это вообще "патибусик" с пенной вечеринкой на окружной Николаева..
я прямо представил: "Сквозь густые заросли Конопляного Леса, маршрутка пробирается в Николаев"))) Водитель маршрутки под наркотиками перевозил пассажиров в Николаеве, - полиция - Цензор.НЕТ 9233
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Страна сошла с ума. Но сначала из нее ушла совесть. Еще в 90-е...
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- Доброго дня, поліція України, будь ласка ваше посвідчення водія та докуме...
- А-А-ААА!!! КРОКОДИЛЫ!!! Водій маршрутки під наркотиками перевозив пасажирів у Миколаєві, - поліція - Цензор.НЕТ 8606
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Хорошо шо фотографии есть, верх информативности.)
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На таком драндулете только под кайфом можно ездить.
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Я - нормальный абсолютно пассажир, и мы едем в одном поезде... (с)
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