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 Вантажівка і мікроавтобус зіткнулися на Рівненщині: один водій загинув, інший у реанімації, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Вночі на ділянці трасі "Київ-Чоп" на Рівненщині зіткнулися вантажний автомобіль та мікроавтобус. Одна людина загинула, ще одну із серйозними травмами доставлено в лікарню, вона в реанімації.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Рівненської області.

ДТП сталася 29 листопада близько 2 ночі.

Поліцейські на місці події встановили, що водій вантажного автомобіля "Iveco", 22-річний житель села Вишеньки Київської області, рухаючись у напрямку Львова, у селі Підлужжя виїхав на смугу зустрічного руху, де допустив зіткнення із автомобілем "Mercedes-Benz Sprinter", під керуванням 24-річного жителя селища Савинці Балаклійського району Харківської області.

Внаслідок ДТП водій вантажівки постраждав та був доставлений до лікарні. Медики у нього діагностували політравму, відкриту черепно-мозкову травму, відкритий перелом передпліччя та закриту травму грудної клітки. Нині він перебуває у реанімаційному відділенні Дубенської центральної районної лікарні.

Керманич мікроавтобуса від отриманих травм загинув на місці події. Його тіло із понівеченого авто деблокували рятувальники.

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За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілого, слідчим слідчого управління розпочато досудове розслідування за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України.

Зараз транспортні засоби перебувають на місці події і перекривають одну смугу руху. Дорожній рух іншою смугою відновлено, його регулює екіпаж патрульної поліції.

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Вантажівка і мікроавтобус зіткнулися на Рівненщині: один водій загинув, інший у реанімації, - Нацполіція 01
Вантажівка і мікроавтобус зіткнулися на Рівненщині: один водій загинув, інший у реанімації, - Нацполіція 02
Вантажівка і мікроавтобус зіткнулися на Рівненщині: один водій загинув, інший у реанімації, - Нацполіція 03
Вантажівка і мікроавтобус зіткнулися на Рівненщині: один водій загинув, інший у реанімації, - Нацполіція 04
Вантажівка і мікроавтобус зіткнулися на Рівненщині: один водій загинув, інший у реанімації, - Нацполіція 05
Вантажівка і мікроавтобус зіткнулися на Рівненщині: один водій загинув, інший у реанімації, - Нацполіція 06

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3162506
 
 
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Одному 22, другому 24 года...
Оба, наверняка, без опыта, и один у другого жизнь отнял.
В руках таких пацанов мощная техника это орудие убийства...
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