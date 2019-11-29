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 Київське підприємство відкачувало ропу на завод в окупованому Криму, завдано збитків у 30 млн грн, - Нацполіція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Окупаційна влада Криму незаконно використовувала насосну станцію, розташовану на території Херсонської області, що завдало збитків державі в розмірі 30 млн грн.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

Встановлено, що окупаційна влада півострова через посадових осіб одного з київських підприємств використовувала насосну станцію, розташовану на території Херсонської області. Відтак станція забезпечувала сировиною завод, розташований на тимчасово окупованій території Криму. Сума завданих державі збитків становить приблизно 30 мільйонів гривень.

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Начальник Головного управління Нацполіції в АР Крим та м.Севастополі Віталій Стрижак повідомив:"Під час досудового розслідування отримано інформацію щодо незаконного використання окупаційною владою півострову Крим через посадових осіб одного з київських підприємств насосної станції, розташованої на території Новотроїцького району Херсонської області. Всупереч діючому законодавству станція забезпечувала сировиною у вигляді кондиційної ропи з озера Сиваш "Кримський содовий завод". Це підприємство здійснює свою діяльність на окупованій території Криму".

Під час проведення слідчих дій було встановлено, що на території насосної станції міститься шість промислових насосів, за допомогою яких сировина подається до содового заводу. Також правоохоронці виявили електролінію, яка незаконно подавала електроенергію з окупованого Криму до зазначеної насосної станції.

Разом з тим проведено санкціоновані обшуки за місцем фактичного знаходження київського підприємства. В ході слідчих дій вилучено значну кількість документації, створеної представниками Російської Федерації на тимчасово окупованій території.

Правоохоронці розслідують за фактом кримінальне провадження за чотирма статтями Кримінального кодексу України: ст. 441 (Екоцид), ч. 1 ст. 241 (Забруднення атмосферного повітря), ч. 2 ст. 240 (Порушення правил охорони або використання надр) та ч. 2 ст. 364 (Зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу України. Підозрюваним може загрожувати до 15-ти років позбавлення волі.

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Київське підприємство відкачувало ропу на завод в окупованому Криму, завдано збитків у 30 млн грн, - Нацполіція 01

Київське підприємство відкачувало ропу на завод в окупованому Криму, завдано збитків у 30 млн грн, - Нацполіція 02
Київське підприємство відкачувало ропу на завод в окупованому Криму, завдано збитків у 30 млн грн, - Нацполіція 03
Київське підприємство відкачувало ропу на завод в окупованому Криму, завдано збитків у 30 млн грн, - Нацполіція 04
Київське підприємство відкачувало ропу на завод в окупованому Криму, завдано збитків у 30 млн грн, - Нацполіція 05

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3162502
 
   
 Топ коментарі
 
Це ж не Федина, не Маруська, не Пашинський і на Гримчак. Цим нічого не загрожує.
До речі, насоси вимкнули? Киевское предприятие откачивало рапу на завод в оккупированном Крыму, нанесен ущерб в 30 млн грн, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 204
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Ты хоть статью осилил? В ней говорится, что махинаторам грозит до 15 лет, это во-первых, а во-вторых, происходило это с 17-го года, твой хряк свыночолый знал об этом и ему регулярно отстегивали, ты рад? И да, у Федыны, Мухобойки с Пашинским и Грымчаком другие криминальные статьи.
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А почему никто не поинтересуется с какого времени это длится, а порохатые? Так вот с 17-го! Только не визжите, что свыночол ничего не знал...Это будет не смешно.
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Це ж не Федина, не Маруська, не Пашинський і на Гримчак. Цим нічого не загрожує.
До речі, насоси вимкнули? Киевское предприятие откачивало рапу на завод в оккупированном Крыму, нанесен ущерб в 30 млн грн, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 204
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Ты хоть статью осилил? В ней говорится, что махинаторам грозит до 15 лет, это во-первых, а во-вторых, происходило это с 17-го года, твой хряк свыночолый знал об этом и ему регулярно отстегивали, ты рад? И да, у Федыны, Мухобойки с Пашинским и Грымчаком другие криминальные статьи.
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Йому за читання не платять, лише за псування повітря.
Чукча не читач, чукча- дописувач!
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Станція знаходиться мабуть у прикордонній зоні, доступ туби обмежений. Все це могли зробити таємно, під кришею прикордонної служби та НГ, якою рулить Аваков.
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"таємно", бл@дь. Та йди вже НХ, брехло пропагандонське.
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А що, у газетах оголошення було? Чи може по ТБ показали, чи хтось у фісбуку написав? Київське підприємство відкачувало ропу на завод в окупованому Криму, завдано збитків у 30 млн грн, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 3105
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То що- ти пропонуєш йому з пляшки злізти?)))
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И как это они без местных полицаев и сбу работали?????????????????(((((((((((((((((((
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*******-колотиииить, так это ведь уже было в 2016 году вроде как и они опять качают???))))
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"Насосная станция под Херсоном гнала воду и сырье на завод в Крыму" - а у даній статті слово вода відсутнє.
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ТОВ "ГЕОМОНІТОРИНГ" - статутний капітал 1000 грн.

ЦАКУН ІГОР АНАТОЛІЙОВИЧ - керівник
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ЦАКУН ІГОР АНАТОЛІЙОВИЧ займав посаду директора у підприємствах: "КОМПАНІЯ ЗЛАТА", "ҐРАТЬЄ УКРАЇНА", "ДАНІ ГРУП", "НАУКОВО-ВИРОБНИЧА ФІРМА "ГЕО-ЕКО-ГРУП", "ЄВРО-ЕКОЦЕНТР"
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01133, м.Київ, БУЛЬВАР ЛЕСІ УКРАЇНКИ, будинок 26 Телефон: +380503539305
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Ну і що далі? Буде накладено арешт на майно керівництва та їх родичів? Пройдуть обшуки? По звинуваченям вже арештували підозрюваних?
Ні? То навіщо приходили? Тут зупинили,не покарали - вони завтра в іншому місці красти будуть.
Тут жінка в маркеті майже вкрала товар на 1.500гр. - 5 років. Вже в СІЗО. А тут 30.000.000гр і.... НІЧОГО!!!!
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Киевское предприятие на Херсонщине откачивало рапу на завод в оккупированном Крыму, нанесен ущерб в 30 млн грн, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 7096

А як же потужні реформи й безальтернативні перемоги???
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Шел 5 год войны....)))
Это какой то е...й стыд шоле?)))
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А почему никто не поинтересуется с какого времени это длится, а порохатые? Так вот с 17-го! Только не визжите, что свыночол ничего не знал...Это будет не смешно.
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Бо на хазяїна не можна діжку котити!)))
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ПрЫлестно !!! Скоро Зедебилы и воду в Крым дадут !!!
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Особенно прикольно про линию электропередачи. Из Крыма.
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рапа якась шняга не ведома Київське підприємство відкачувало ропу на завод в окупованому Криму, завдано збитків у 30 млн грн, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 7905 где заград отряды погранвойск взяточных дивизий на подступах к родине видно не каких батальонов нет Київське підприємство відкачувало ропу на завод в окупованому Криму, завдано збитків у 30 млн грн, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 7905
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