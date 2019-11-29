 Сюмар, Турчинов, Тетерук й інші політики заявили про готовність взяти Пашинського на поруки. ФОТОрепортаж (оновлено)

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ із залу суду.

Прокуратура вимагає продовження арешту, бо вважає, що Сергій Пашинський може тиснути на свідків, якщо буде на свободі.

Разом з тим, адвокат Сергія Пашинського Федур просить випустити Пашинського з клітки і дозволити сидіти біля його захисників, бо жоден закон України не передбачає, щоб підозрюваного тримали в клітці. Просить, щоб він зайняв місце поруч з адвокатом. Суд задовольнив це клопотання.

Близько десяти людей, які бажають взяти Пашинського на поруки, зокрема нардеп від ЄС Вікторія Сюмар, екснардеп від НФ Андрій Тетерук, Дмитро Булатов, екссекретар РНБО Олександр Турчинов, нардеп від ЄС Микола Величкович, екс-нардеп від НФ Олександр Сочка та Сергій Висоцький. Суд долучив до матеріалів ці прохання.

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Далі сторони перейшли до суперечки про протокол допиту свідка, з яким не знайома сторона захисту.

Пізніше заявники виступили перед судом і підтвердили свою готовність взяти Пашинського на поруки, висловивши впевненість, що він не буде ховатися від слідства. Зокрема в суді виступили: екснардеп від Народного фронту Сергій Висоцький, екснардеп від НФ Андрій Тетерук, ексміністр молоді та спорту Дмитро Булатов, нардепка від ЄС Вікторія Сюмар, нардеп про ЄС Микола Величкович, нардеп від ЄС Михайло Бондар, екссекретар РНБО Олександр Турчинов та ін.

"Я абсолютно переконаний, що це фейкова справа, щодо якої соромно має бути цим людям, які сидять навпроти мене (прокурорам. – Ред.). Вона розсиплеться, я не винен в скоєнні злочину, і я це доведу в українських судах", - сказав Пашинський після виступу людей, які готові взяти його на поруки.

Микола Величкович





Михайло Бондар





Олександр Турчинов





Вікторія Сюмар





Сергій Висоцький

Дмитро Булатов







Андрій Тетерук



















Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Нагадаємо, що ввечері 31 грудня 2016 року на дорозі під Києвом виник інцидент між нардепом Пашинським і В'ячеславом Хімікусом, який образив дружину нардепа і завдав йому удару пляшкою по голові. За словами Пашинського, він намагався зупинити нападника, здійснивши попереджувальний постріл у повітря, коли це не подіяло, застосував зброю, поранивши нападника в ногу.

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Водночас, другий учасник інциденту В'ячеслав Хімікус, який раніше неодноразово притягувався до відповідальності за хуліганство та побиття, стверджує, що Пашинський не робив попереджувального пострілу перед тим, як застосувати зброю, як заявляє, а відразу вистрілив йому в ногу. У той же час в Нацполіції повідомляють, що із місця подій було вилучено дві гільзи.

Постанову про закриття кримінального провадження у зв'язку з відсутністю в діях Сергія Пашинського і В'ячеслава Хімікуса складу кримінальних правопорушень було прийнято Генпрокуратурою 26 липня 2017 року.

7 жовтня Пашинського заарештували на два місяці без можливості застави.

18 жовтня судді Апеляційного суду Києва залишили без змін рішення Печерського суду щодо Пашинського.