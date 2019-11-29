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 Політика України, Фоторепортаж
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Все про:Пашинський (303) суд (5726) Турчинов (888) Булатов (9) Тетерук (94)

 Сюмар, Турчинов, Тетерук і інші політики заявили про готовність взяти Пашинського на поруки. ФОТОрепортаж

Близько десяти людей хочуть взяти Сергія Пашинського на поруки.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ із залу суду.

Прокуратура вимагає продовження арешту, бо вважає, що Сергій Пашинський може тиснути на свідків, якщо буде на свободі.

Разом з тим, адвокат Сергія Пашинського Федур просить випустити Пашинського з клітки і дозволити сидіти біля його захисників, бо жоден закон України не передбачає, щоб підозрюваного тримали в клітці. Просить, щоб він зайняв місце поруч з адвокатом. Суд задовольнив це клопотання.

Близько десяти людей, які бажають взяти Пашинського на поруки, зокрема нардеп від ЄС Вікторія Сюмар, екснардеп від НФ Андрій Тетерук, Дмитро Булатов, екссекретар РНБО Олександр Турчинов, нардеп від ЄС Микола Величкович. Суд долучив до матеріалів ці прохання.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Суд розглядає клопотання слідчого про продовження на 2 місяці арешту Пашинського. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ

Далі сторони перейшли до суперечки про протокол допиту свідка, з яким не знайома сторона захисту.

Сюмар, Турчинов, Тетерук і інші політики заявили про готовність взяти Пашинського на поруки 01
Сюмар, Турчинов, Тетерук і інші політики заявили про готовність взяти Пашинського на поруки 02
Сюмар, Турчинов, Тетерук і інші політики заявили про готовність взяти Пашинського на поруки 03
Сюмар, Турчинов, Тетерук і інші політики заявили про готовність взяти Пашинського на поруки 04
Сюмар, Турчинов, Тетерук і інші політики заявили про готовність взяти Пашинського на поруки 05
Сюмар, Турчинов, Тетерук і інші політики заявили про готовність взяти Пашинського на поруки 06
Сюмар, Турчинов, Тетерук і інші політики заявили про готовність взяти Пашинського на поруки 07

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Нагадаємо, що ввечері 31 грудня 2016 року на дорозі під Києвом виник інцидент між нардепом Пашинським і В'ячеславом Хімікусом, який образив дружину нардепа і завдав йому удару пляшкою по голові. За словами Пашинського, він намагався зупинити нападника, здійснивши попереджувальний постріл у повітря, коли це не подіяло, застосував зброю, поранивши нападника в ногу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Турчинов, Парубій, Сюмар та деякі інші колишні і чинні нардепи хочуть взяти Пашинського на поруки

Водночас, другий учасник інциденту В'ячеслав Хімікус, який раніше неодноразово притягувався до відповідальності за хуліганство та побиття, стверджує, що Пашинський не робив попереджувального пострілу перед тим, як застосувати зброю, як заявляє, а відразу вистрілив йому в ногу. У той же час в Нацполіції повідомляють, що із місця подій було вилучено дві гільзи.

Постанову про закриття кримінального провадження у зв'язку з відсутністю в діях Сергія Пашинського і В'ячеслава Хімікуса складу кримінальних правопорушень було прийнято Генпрокуратурою 26 липня 2017 року.

7 жовтня Пашинського заарештували на два місяці без можливості застави.

18 жовтня судді Апеляційного суду Києва залишили без змін рішення Печерського суду щодо Пашинського.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3162500
 
 
 Топ коментарі
 
Их самих садит надо, особенно гниду турчинова, а они еще кого-то на поруки собрались брать))) Вот мерзость.
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А сісти в камеру разом з сірожою ці потужні політики - не хочуть? Прогріли б нари для петі..
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Ну не как земанкруты, которые в кодле с уличным неоднократно судимым отморозком -вот это ваш уровень)
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Сегодня у вас особенный повод, или вы постоянно так бредите?
🤔
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Кодло это ты и твои родственники которых надо департировать на историческую родину парашостан
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Ага, твоя хфамілія про тебе все сказала, цапчику!
😁
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конечно одно. только в списке не хватает подружки плешивого стрелка - безумной таньюхи черноволки. А так все мыролюбцы в сборе.
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Та не,не все.Главного рехформатора не хватает
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мыролюбного реформиста в клетке не должно быть. его сразу на гилляку мыролюбно отправить.
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Действительно кодлы! действующие по законам банд.Внешнее сходство поражает!
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Когда такие гниды как ты передохнут??? **** с вами надо как кацапы в 32-33, на Быковню и прикопать по тихому!
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Если Пашинский начнет рассказывать о случае с винтовкой на Майдане ... мало не покажется никому из бывших "патриотов"
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Ничего он не расскажет. Очень хотелось бы, чтоб ему было нечего рассказывать. Но , тем не менее, мы заслужили знать правду. Я не верю в то, что Пашинский совершил преступление такого рода против украинцев. Не верю. Он коррупционер, это да. Что тоже омерзительно. Но то, о чем вы говорите, надеюсь не есть его грех. Иначе тогда - это вообще переворот сознания. Цели не оправдывают средства в отличие от устоявшихся правил, придуманных критинами и безбожниками.
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Хотелось бы , чтобы Вы оказались правы . Но то ,как этот случай замалчивается ... становится страшно быть обманутым в который раз.
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"Цели не оправдывают средства в отличие от устоявшихся правил, придуманных критинами и безбожниками."- для негодяев рвущихся к ВЛАСТИ ?! , помните ,как Порошенко лез на трактор , а его стягивали и освистывали ? Мне стыдно , но я голосовал в 14-м за него .Но ему не стыдно обмануть своих избирателей. Бизнес ,- и ничего личного.
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Сюмар, Турчинов, Тетерук и другие политики из ОПГ Порошенко заявили о готовности взять Пашинского на поруки.
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Зеленский, Коломойский, Портнов и другие бандиты из ОПГ путина делают все что бы Украины не стало!
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Симон Петлюра: "Гірше ніж москальські воші можуть бути тільки українські гниди"
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Их самих садит надо, особенно гниду турчинова, а они еще кого-то на поруки собрались брать))) Вот мерзость.
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А может это ты гнида и тебя надо посадить за сепаратизм и предательство ты что судья???
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а может действительно привлечь к ответственности гниду пластера шланга за мыролюбную сдачу крыма русне?
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а может тебя гниду расстрелять как уклониста что не пошел крым отвоевывать у руссни???
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А я и не прятался ни от кого в 14 году.
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ага, это с твоих слов... там разберутся, посмертно!
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это все? слабо у тебя получается, по мыролюбному.
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Лахта, и за что Турчинова садить? Расскажи по второму кругу сказки про него, а то зебы начали сомневаться в той "правде" которую лили на "киевскую хунту" те, кто сейчас пришел к власти.
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за сдачу крыма. и не только его а и наливайнера, клычка и тягнибыка с дибильным палубием.
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За то что есть законы,есть Уставы а он приказывал не стрелять в оккупантов т.е нарушил эти законы!
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Лахта, ещё расскажи, что ты назначил ВСУ в Крыму смертниками.
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І за що ж це ти, пліснявіла вата, садить їх зібралось? За нездачу України пуйлу?
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А сісти в камеру разом з сірожою ці потужні політики - не хочуть? Прогріли б нари для петі..
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Их потом клычко на поруки возьмет
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Сколько маргиналов Зедебильных повылазило на сайте
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То їх треба до однієї з ним камери посадити.
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Вот она ОПГ коррупционеров подельников и вырисовывается. Охренели чучела...они уже НИКТО!
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А где притрушенная Танька Чорновол со справкой?
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В камере его они возьмут на поруки
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Глаза типичного бессовестного беспредельщика.Что-то замышляющий.Ужасное.
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Напомни ,за что осудили Аль Капомне ,вумный как качка.
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трИ подонка и негодяя хотят четвертого. Всплыло грязное иудино тело Трупчинова. Эта падаль должна сесть на цугундер рядом с паскудой Плешинским!!!
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Зебіли йдуть по бєспрєдєлу, думають шо вони тут навіки. Що їх х_йло врятує. Як один попередник з Ростова.
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Вот тебе бы ногу раздробила такая обезьяна, че бы запел?
Офигеть - бандит напал со стволом на мужика и это называется "зебилы пабисприделу", да? По-понятиям живешь шоле?
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Зебіл, якщо б бухарь на дорозі недобуханою пляшкою тобі вліпив по голові ти б куди стріляло. Лише в ногу.
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Виїхав із України разом із сином?
То цей недороблений Джеймс Бонд - Євген Шевченко вважає, що зараз судять голограму Пашинського? ))
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Не тупи .Його і прикрили щоб не втік ! Сюмар, Турчинов, Тетерук і інші політики заявили про готовність взяти Пашинського на поруки - Цензор.НЕТ 8863
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Не тупіть. Читайте що викладаєте.
В Вашій баяді написано "Сергій Пашинський разом із сином поспіхом ВИЇХАЛИ за межі України".
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..Сироже может и есть за что сесть, но только не за самозащиту....был бы на его месте, завалил бы этого местного дебильного алкаша-"крутышку" не задумываясь... Сюмар, Турчинов, Тетерук і інші політики заявили про готовність взяти Пашинського на поруки - Цензор.НЕТ 7631...
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Тв откуда такой храбрец вылез? Из сортира Борова Пети?
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...брысь под лавку, школота прыщавая... Сюмар, Турчинов, Тетерук і інші політики заявили про готовність взяти Пашинського на поруки - Цензор.НЕТ 3923 Сюмар, Турчинов, Тетерук і інші політики заявили про готовність взяти Пашинського на поруки - Цензор.НЕТ 7258...
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Предупредил- за всех "мазу" тянуть не намерен. Сюмар, Турчинов, Тетерук і інші політики заявили про готовність взяти Пашинського на поруки - Цензор.НЕТ 3328.Не отпускайте-в окно вылетит,как "дирижер"
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Нужен Закон! Срочно нужен Закон, позволяющий сразу же сажать в СИЗО вот таких поручителей...
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А Дмитрия Марченко эти девицы легкого поведения на поруки взять не хотят?
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Такому мерзкому существу место только на нарах.
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Да у Хімікуса шлеф негарний. А тут ще напад на державного діяча.
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Казламордых ублюдков паприколу понавылазило...
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Поцілуй алкаша і розбійника Хімікуса сам знаєш куди. Твій брат по розуму і виборець преЗЕдента.
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Розслідування цього кейсу вже було і вердикт суду був - самооборона. Претензій у підстреленого бандита не було. І раптом. Зараз основна проблема чи був попереджувальний постріл? коли п'яний відморозок на темній дорозі б'є тебе по голові пляшкою чи це найважливіше? ще питання: чому не порушена справа проти Хімікуса за напад на державного діяча?
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плешивый не виноват? онжыдети шыкаладного глаза?
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Як ти набрид із своїми "онжыдети шыкаладного". Ну чому ти такий тупий? тому що смердючий кацап чи ще є причини?
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Судя по комментам, против Турчинова и Порошенко прут лишнехромосомных Лаптеногие мышебратья, маргиналы, которым вакуум в черепную коробку затянуло зелёного дерьма и прочая шушера любителей руцького мира и любителей любителей руцького мира.
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не останавливайся. не сдерживай себя. продолжай дальше про мыролюбность и потужный реформизм вальцманата.
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какие жалкие ряженые поручители от банды песа
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Ляшко уже взяли на поруки юлькины орлы и где он? Сдрыснул)) То же самое будет и сейчас, если отпустят..Сюмарша согласна сесть вместо него?
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щас. сюмарашка все бросит и пойдет за мыролюбный реформизм плешивого стрелка отвечать.
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это говно высрало в Пейсбуке шо получило бутылкой по плешине, превознемогая боль вытащило ствол и лежа, ранило вооруженного до зубов бутылками бандита, который ВНЕЗАПНО на него напал.
потом, увидев что обосралось, высрало - ой, ну не лежал я а стоял, ну немножко позабыл Сюмар, Турчинов, Тетерук і інші політики заявили про готовність взяти Пашинського на поруки - Цензор.НЕТ 8944

т.е., это говно тупо солгало всей стране = держит всех за быдло. "мужыг" чо.
я бы несколько сотен таких упырьков казнил, шоб никто не лгал так нагло.
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Для вас, казлов, є російські сайти. Чого ти зі своїми кацапськими висерами лізиш на українські сайти?
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жинка 3 го тысячелиття перелогинься и пойди посмотри чем там генитальный алкаш занимается.
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Ти дурень чи хворий? у дурці інтернет провели? диджиталізація добралася до виборців ВАЗеленського.
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Вуха Коломойського і дресирований Труба: журналісти дізнались, як саме Портнов здійснює "правосуддя" через "рішал" з Офісу президента
Сьогодні о 10:22•Прямий

В Україну навесні після п'ятьох років відсутності повернувся одіозний чиновник часів президента Віктора Януковича.

Журналісти нового проекту розслідувань "Watchdogs.Розслідування" з'ясовували, чому жодне з проваджень, в яких фігурував Андрій Портнов, так і не було доведене до логічного завершення, чому ж він повернувся в Україну і з ким із оточення чинного глави держави підтримує тісні зв'язки.

Так, повернувся Портнов 19 травня - акурат перед інавгурацією президента Володимира Зеленського. Пройшло вже півроку, а він встиг зробити чимало справ. Журналісти, після вивчення десятків томів кримінальних справ, назбирали цілу колекцію вишуканих погроз авторства Портнова. Але це не головне. В ході розслідування вдалося вийти на ціле "кубло" взаємопов'язаних між собою осіб, які не те що пов'язані з "зеленою владою". Це й олігархи, чинні можновладці, а деякі прямо працюють в Офісі Президента.

Портнов зараз дуже активний і юридично, і медійно. Але питання залишаються відкритими - на кого він, власне, працює та чому силові відомства реагують на його заяви, наче дресировані вівчарки на команду "фас"?

Без сумніву, чинна влада дуже лояльно до нього ставиться. Про ниточки і зрештою про вуха олігарха Ігоря Коломойського більш детально далеко ходити не треба. Всі вони тягнуться до Офісу президента.

До речі на прямі зв'язки П і К впродовж цього розслідування вдалося наштовхнутися неодноразово. Експерт Сергій Висоцкий розклав усе по поличках: "те, що він був навіть близьким до Коломойського підтверджує його політична біографія. Він був членом та неформальним керівником так званого дніпропетровського юридичного кластеру, який включав до себе Святослава Олійника, Писаренка, там був Портнов і вони вважалися, не дивлячись, що вони були в Батьківщині, в БЮТі тоді, вважалися людьми близькими до пана Коломойського. Як сам власне Богдан був адвокатом пана Коломойського".

А тепер про з'язки Портнова і Офісу Президента більш детально. 18 листопада, Портнов знову трубить в своєму Телеграмі - зустрівся з заступником голови офісу президента - ходив, аби поскаржитись на журналістів Радіо Свобода. А кількома днями раніше у телефонній розмові журналістам "Прямого" Портнов наголосив: "у меня нет никаких механизмов ни на кого тиснути, потому что я часное лицо, не обремененное властью".

Та навіть якщо заплющити очі на те, з якого дива "лицо не обремененное властью" ходить про щось домовлятись з топовими посадовцями, то тут важливо саме з ким він зустрічався. Знайомтесь, Кирило Тимошенко. Людина, яка фактично зробила майбутньому президенту Зеленському медійну кампанію. Ось ті всі передвиборчі ролики - його робота. Утім, співпраця з зеленою командою розпочалась задовго до того. у 2015-му, Тимошенко брав участь у передвиборній кампанії глави УКРОПу Геннадія Корбана. Тоді ж від цієї партії Тимошенко балотувався у Київраду. Його батько, Владлен Тимошенко, голова дніпровської обласної організації партії і депутат облради від УКРОПу. До цього він керував торговим центром "Пасаж", який належав Корбану і Філатову. А тепер найцікавіше, у той час інтереси Корбана юридично відстоював Андрій Смирнов.

Неймовірно, але в той самий день, коли Портнов зустрічався із Тимошенком в Офісі Президента, пізно ввечері в мережу злили плівки записів з кабінету Романа Труби. Їхня оригінальність не підтверджена, але схожість голосів та окремі деталі розмов більше свідчать на користь того, що записи справжні. Особливо у них зацікавила розмова, що ймовірно відбулась 19 вересня з заступником глави Офісу Президента Андрієм Смирновим. Йдеться про те, що Андрій просить Романа пришвидшити розслідування по справах Порошенка.

У голови Офісу президента Андрія Богдана, який у минулому, по-перше був помічником тоді ще нардепа Андрія Портнова, а по-друге пізніше - адвокатом Коломойського, нині є 2 заступники: Кирило Тимошенко і Андрій Смирнов. І те, що вони знайомі далеко не через спільне теперішнє місце, журналісти довели у своєму розслідувані.

Таким чином виходить, що Андрій Портнов, ходить на розмови до Тимошенка прямо в Офіс Президента, колега якого Смирнов ходить до Труби "рішати" справи Порошенка, на якого накатав заяви і постійно пише в соцмережі Портнов. Коло замкнулося.

Чи правда, що деякі справи ДБР з Офісу президента ведуть руками Портнова? Адже це він писав усі ті заяви, за якими реєструвались провадження. Може це і є відповідь на питання - чому він у травні повернувся в Україну, погрожує своїм опонентам і не переймається кримінальним переслідуванням?
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