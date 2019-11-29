 Сюмар, Турчинов, Тетерук і інші політики заявили про готовність взяти Пашинського на поруки. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ із залу суду.
Прокуратура вимагає продовження арешту, бо вважає, що Сергій Пашинський може тиснути на свідків, якщо буде на свободі.
Разом з тим, адвокат Сергія Пашинського Федур просить випустити Пашинського з клітки і дозволити сидіти біля його захисників, бо жоден закон України не передбачає, щоб підозрюваного тримали в клітці. Просить, щоб він зайняв місце поруч з адвокатом. Суд задовольнив це клопотання.
Близько десяти людей, які бажають взяти Пашинського на поруки, зокрема нардеп від ЄС Вікторія Сюмар, екснардеп від НФ Андрій Тетерук, Дмитро Булатов, екссекретар РНБО Олександр Турчинов, нардеп від ЄС Микола Величкович. Суд долучив до матеріалів ці прохання.
Далі сторони перейшли до суперечки про протокол допиту свідка, з яким не знайома сторона захисту.
Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
Нагадаємо, що ввечері 31 грудня 2016 року на дорозі під Києвом виник інцидент між нардепом Пашинським і В'ячеславом Хімікусом, який образив дружину нардепа і завдав йому удару пляшкою по голові. За словами Пашинського, він намагався зупинити нападника, здійснивши попереджувальний постріл у повітря, коли це не подіяло, застосував зброю, поранивши нападника в ногу.
Водночас, другий учасник інциденту В'ячеслав Хімікус, який раніше неодноразово притягувався до відповідальності за хуліганство та побиття, стверджує, що Пашинський не робив попереджувального пострілу перед тим, як застосувати зброю, як заявляє, а відразу вистрілив йому в ногу. У той же час в Нацполіції повідомляють, що із місця подій було вилучено дві гільзи.
Постанову про закриття кримінального провадження у зв'язку з відсутністю в діях Сергія Пашинського і В'ячеслава Хімікуса складу кримінальних правопорушень було прийнято Генпрокуратурою 26 липня 2017 року.
7 жовтня Пашинського заарештували на два місяці без можливості застави.
18 жовтня судді Апеляційного суду Києва залишили без змін рішення Печерського суду щодо Пашинського.
🤔
🤔
😁
Офигеть - бандит напал со стволом на мужика и это называется "зебилы пабисприделу", да? По-понятиям живешь шоле?
То цей недороблений Джеймс Бонд - Євген Шевченко вважає, що зараз судять голограму Пашинського? ))
В Вашій баяді написано "Сергій Пашинський разом із сином поспіхом ВИЇХАЛИ за межі України".
потом, увидев что обосралось, высрало - ой, ну не лежал я а стоял, ну немножко позабыл
т.е., это говно тупо солгало всей стране = держит всех за быдло. "мужыг" чо.
я бы несколько сотен таких упырьков казнил, шоб никто не лгал так нагло.
Сьогодні о 10:22•Прямий
В Україну навесні після п'ятьох років відсутності повернувся одіозний чиновник часів президента Віктора Януковича.
Журналісти нового проекту розслідувань "Watchdogs.Розслідування" з'ясовували, чому жодне з проваджень, в яких фігурував Андрій Портнов, так і не було доведене до логічного завершення, чому ж він повернувся в Україну і з ким із оточення чинного глави держави підтримує тісні зв'язки.
Так, повернувся Портнов 19 травня - акурат перед інавгурацією президента Володимира Зеленського. Пройшло вже півроку, а він встиг зробити чимало справ. Журналісти, після вивчення десятків томів кримінальних справ, назбирали цілу колекцію вишуканих погроз авторства Портнова. Але це не головне. В ході розслідування вдалося вийти на ціле "кубло" взаємопов'язаних між собою осіб, які не те що пов'язані з "зеленою владою". Це й олігархи, чинні можновладці, а деякі прямо працюють в Офісі Президента.
Портнов зараз дуже активний і юридично, і медійно. Але питання залишаються відкритими - на кого він, власне, працює та чому силові відомства реагують на його заяви, наче дресировані вівчарки на команду "фас"?
Без сумніву, чинна влада дуже лояльно до нього ставиться. Про ниточки і зрештою про вуха олігарха Ігоря Коломойського більш детально далеко ходити не треба. Всі вони тягнуться до Офісу президента.
До речі на прямі зв'язки П і К впродовж цього розслідування вдалося наштовхнутися неодноразово. Експерт Сергій Висоцкий розклав усе по поличках: "те, що він був навіть близьким до Коломойського підтверджує його політична біографія. Він був членом та неформальним керівником так званого дніпропетровського юридичного кластеру, який включав до себе Святослава Олійника, Писаренка, там був Портнов і вони вважалися, не дивлячись, що вони були в Батьківщині, в БЮТі тоді, вважалися людьми близькими до пана Коломойського. Як сам власне Богдан був адвокатом пана Коломойського".
А тепер про з'язки Портнова і Офісу Президента більш детально. 18 листопада, Портнов знову трубить в своєму Телеграмі - зустрівся з заступником голови офісу президента - ходив, аби поскаржитись на журналістів Радіо Свобода. А кількома днями раніше у телефонній розмові журналістам "Прямого" Портнов наголосив: "у меня нет никаких механизмов ни на кого тиснути, потому что я часное лицо, не обремененное властью".
Та навіть якщо заплющити очі на те, з якого дива "лицо не обремененное властью" ходить про щось домовлятись з топовими посадовцями, то тут важливо саме з ким він зустрічався. Знайомтесь, Кирило Тимошенко. Людина, яка фактично зробила майбутньому президенту Зеленському медійну кампанію. Ось ті всі передвиборчі ролики - його робота. Утім, співпраця з зеленою командою розпочалась задовго до того. у 2015-му, Тимошенко брав участь у передвиборній кампанії глави УКРОПу Геннадія Корбана. Тоді ж від цієї партії Тимошенко балотувався у Київраду. Його батько, Владлен Тимошенко, голова дніпровської обласної організації партії і депутат облради від УКРОПу. До цього він керував торговим центром "Пасаж", який належав Корбану і Філатову. А тепер найцікавіше, у той час інтереси Корбана юридично відстоював Андрій Смирнов.
Неймовірно, але в той самий день, коли Портнов зустрічався із Тимошенком в Офісі Президента, пізно ввечері в мережу злили плівки записів з кабінету Романа Труби. Їхня оригінальність не підтверджена, але схожість голосів та окремі деталі розмов більше свідчать на користь того, що записи справжні. Особливо у них зацікавила розмова, що ймовірно відбулась 19 вересня з заступником глави Офісу Президента Андрієм Смирновим. Йдеться про те, що Андрій просить Романа пришвидшити розслідування по справах Порошенка.
У голови Офісу президента Андрія Богдана, який у минулому, по-перше був помічником тоді ще нардепа Андрія Портнова, а по-друге пізніше - адвокатом Коломойського, нині є 2 заступники: Кирило Тимошенко і Андрій Смирнов. І те, що вони знайомі далеко не через спільне теперішнє місце, журналісти довели у своєму розслідувані.
Таким чином виходить, що Андрій Портнов, ходить на розмови до Тимошенка прямо в Офіс Президента, колега якого Смирнов ходить до Труби "рішати" справи Порошенка, на якого накатав заяви і постійно пише в соцмережі Портнов. Коло замкнулося.
Чи правда, що деякі справи ДБР з Офісу президента ведуть руками Портнова? Адже це він писав усі ті заяви, за якими реєструвались провадження. Може це і є відповідь на питання - чому він у травні повернувся в Україну, погрожує своїм опонентам і не переймається кримінальним переслідуванням?