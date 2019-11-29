 Українські альпіністи Володимир Михалко та Ірина Скрильова загинули в горах Словаччини. ФОТО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні київського альпіністського клубу "Вертикаль" у Facebook.
"Сьогодні (28.11.19. - Ред.) сталася трагедія, в результаті нещасного випадку під час спуску загинули інструктор альпінізму Володимир Михалко та Ірина Скрильова", - йдеться в повідомленні.
Як наголошується, обставини трагедії наразі невідомі, але факт підтверджений, в тому числі словацькими рятувальниками.
"Співчуваємо близьким і намагаємось зміритися з цією втратою", - йдеться в повідомленні.
ЗЫ. знаю одного альпиниста, он как фанатик ИГИЛ.. только фанатично предан горам..
(лучше гор могут быть только горы... на которых еще не бывал... и никогда уже не будет)
Співчуття..
Каждый выбирает свою судьбу сам ...
https://masterok.livejournal.com/846557.html