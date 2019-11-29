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 Події, Фоторепортаж
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Все про:альпініст (12) гори (30) Словаччина (127) смерть (3660)

 Українські альпіністи Володимир Михалко та Ірина Скрильова загинули в горах Словаччини. ФОТО

У горах Словаччини внаслідок нещасного випадку під час спуску загинули двоє українських альпіністів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні київського альпіністського клубу "Вертикаль" у Facebook.

"Сьогодні (28.11.19. - Ред.) сталася трагедія, в результаті нещасного випадку під час спуску загинули інструктор альпінізму Володимир Михалко та Ірина Скрильова", - йдеться в повідомленні.

Українські альпіністи Володимир Михалко та Ірина Скрильова загинули в горах Словаччини 01

Як наголошується, обставини трагедії наразі невідомі, але факт підтверджений, в тому числі словацькими рятувальниками.

Українські альпіністи Володимир Михалко та Ірина Скрильова загинули в горах Словаччини 02
Фото: "Вертикаль"/Facebook

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"Співчуваємо близьким і намагаємось зміритися з цією втратою", - йдеться в повідомленні.

Українські альпіністи Володимир Михалко та Ірина Скрильова загинули в горах Словаччини 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3162493
 
 
 Топ коментарі
 
Сочувствую родным!..
ЗЫ. знаю одного альпиниста, он как фанатик ИГИЛ.. только фанатично предан горам..
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R.I.P.

(лучше гор могут быть только горы... на которых еще не бывал... и никогда уже не будет)
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Никогда не понимал альпинистов. Неделю бесплатно карабкаться вгору, чтобы оттуда прокукарекать и спуститься обратно. Бессмысленное занятие и очень опасное.
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Сочувствую родным!..
ЗЫ. знаю одного альпиниста, он как фанатик ИГИЛ.. только фанатично предан горам..
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Це хвороба. Вони вже без цього не можуть.
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потрібні спеціальні реабілітаційні програми, замітання вулиць наприклад
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R.I.P.

(лучше гор могут быть только горы... на которых еще не бывал... и никогда уже не будет)
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Умный в гору не пайдьот...
Співчуття..
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Никогда не понимал альпинистов. Неделю бесплатно карабкаться вгору, чтобы оттуда прокукарекать и спуститься обратно. Бессмысленное занятие и очень опасное.
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Не бесплатно, они еще деньги за это платят
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Ты возможно будешь удивлен, но в мире целая куча бессмысленных занятий, кроме "поспать и поесть".
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Для меня это странный вид спорта, рисковать своей жизнью ради чего ???
Каждый выбирает свою судьбу сам ...
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"... Так лучше чем от водки и от простуд..."
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У альпінітів немає права на помилку, це як мінер... Співчуття близьким(((
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А могли бы в шашки играть на лавочке и прожить долгую счастливую жизнь...
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Кладбище на Эвересте (не рекомендуется просмотр впечатлительным)
https://masterok.livejournal.com/846557.html
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Пасть заткни . Чем тебе насолили евреи ?
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єврей - релегійна ознака... а не національна... а релігія не формує характер а лише шліфує Українські альпіністи Володимир Михалко та Ірина Скрильова загинули в горах Словаччини - Цензор.НЕТ 6999
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якраз національна, а релігійна... за неї банять на цьому сайті попри рішення суду
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да, чем тебе насолили зеленский, порошенко, коломойский и прочая сволочь? А ?
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