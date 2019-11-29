 У навчальному центрі "Десна" відбулися випробування бронеавтомобілів "Козак-2М1" та "Новатор". ФОТОрепортаж

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Командування Сухопутних військ Збройних сил України у Facebook.
Як повідомляється, випробування відбувалися за участю командувача Сухопутних військ Збройних сил України генерал-лейтенанта Олександра Сирського. У випробуваннях також брали участь представники командування РВіА, управління бойової підготовки, розвідувального управління, управління зв'язку та інформаційних систем та армійської авіації Командування Сухопутних військ Збройних сил України.
Командувач Сухопутних військ Збройних сил України генерал-лейтенант Олександр Сирський особисто випробував нові автомобілі за кермом та дав позитивну оцінку технічним можливостям ББКМ "Козак-2М1" та СБА "Новатор".
Окрім того, ввечері першого дня випробувань командувач виконав вправи з бойового автоматичного модуля СБА "Новатор", укомплектованого кулеметом калібру 12,7 мм.
Спеціалізований броньований автомобіль "Новатор" та багатофункціональний бронеавтомобіль "Козак-2М1" на випробуваннях підтвердили заявлені тактико-технічні характеристики і отримали позитивну оцінку від усіх представників робочої групи.
Довідка: "Козак-2М1" – це повноцінний броньовик, призначений для виконання широкого кола бойових завдань. "Козак-2М1" навіть класифікований інакше – як "броньована бойова колісна машина", а не "спеціалізований броньований автомобіль", як попередні бронеавтомобілі, що випускалися. По суті, "Козак-2М1" – це "компактний БТР".
СБА "Новатор" – універсальна платформа, створена на посиленому шасі Ford F-550. Легкий і маневрений СБА "Новатор" ідеально підходить для спецпідрозділів і може бути використаний як:
- броньована колісна машина з бойовим модулем "Іва", оснащеним кулеметом калібру 12,7 мм або 7,62 мм;
- бойова колісна машина з протитанковим ракетним комплексом "Амулет";
- бойова розвідувально-дозорна машина;
- бронетранспортер 4 х 4;
- пікап для перевезення бойового комплекту і озброєння;
- машина медичної евакуації;
- розвідувальна хімічна машина.
Фото: Командування Сухопутних військ Збройних сил України/Facebook
Натомість СБА Новатор це безглузда підйопка, яку навіть близько не можна допускати до виконання військових завдань! Броня слабка, шасі цивільне, місця всередині мало, вибух міни не витримує, централізованої підкачки коліс не має, військових вставок в колеса, або цивільної системи Run Flat, яка б дозволила їхати на пробитих колесах без підкачки - теж немає!
за "Новатор" не знаю..
Зате КрАЗ на Нюрбургрингу отжигав!
https://topgir.com.ua/gonochnyj-kraz-s-tankovym-motorom-na-nyurburgringe-457588/
хорошая машина, со слов военных..
ссыль
ЗЫ. сорри за "амеровскую коробку передач" - она уже китайская..
Це при тому, що КрАЗ виграв осінній тендер, бо КрАЗи дійсно кращі!
Але зелені дискваліфікували переможця тендеру, бо виявили у КрАЗа якусь там заборгованість по сплаті податків. Це блін нормально???