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 У навчальному центрі "Десна" відбулися випробування бронеавтомобілів "Козак-2М1" та "Новатор". ФОТОрепортаж

У 169-му навчальному центрі підготовки підрозділів Збройних Сил України ("Десна") відбулися випробування дослідного зразка багатофункціонального бронеавтомобіля "Козак-2М1" та спеціалізованого броньованого автомобіля "Новатор".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Командування Сухопутних військ Збройних сил України у Facebook.

Як повідомляється, випробування відбувалися за участю командувача Сухопутних військ Збройних сил України генерал-лейтенанта Олександра Сирського. У випробуваннях також брали участь представники командування РВіА, управління бойової підготовки, розвідувального управління, управління зв'язку та інформаційних систем та армійської авіації Командування Сухопутних військ Збройних сил України.

У навчальному центрі Десна відбулися випробування бронеавтомобілів Козак-2М1 та Новатор 01

Командувач Сухопутних військ Збройних сил України генерал-лейтенант Олександр Сирський особисто випробував нові автомобілі за кермом та дав позитивну оцінку технічним можливостям ББКМ "Козак-2М1" та СБА "Новатор".

У навчальному центрі Десна відбулися випробування бронеавтомобілів Козак-2М1 та Новатор 02

Окрім того, ввечері першого дня випробувань командувач виконав вправи з бойового автоматичного модуля СБА "Новатор", укомплектованого кулеметом калібру 12,7 мм.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Крилата ракета "Нептун" успішно пройшла випробування, пролетівши понад 250 км. ВIДЕО

У навчальному центрі Десна відбулися випробування бронеавтомобілів Козак-2М1 та Новатор 03

Спеціалізований броньований автомобіль "Новатор" та багатофункціональний бронеавтомобіль "Козак-2М1" на випробуваннях підтвердили заявлені тактико-технічні характеристики і отримали позитивну оцінку від усіх представників робочої групи.

У навчальному центрі Десна відбулися випробування бронеавтомобілів Козак-2М1 та Новатор 04

Довідка: "Козак-2М1" – це повноцінний броньовик, призначений для виконання широкого кола бойових завдань. "Козак-2М1" навіть класифікований інакше – як "броньована бойова колісна машина", а не "спеціалізований броньований автомобіль", як попередні бронеавтомобілі, що випускалися. По суті, "Козак-2М1" – це "компактний БТР".

У навчальному центрі Десна відбулися випробування бронеавтомобілів Козак-2М1 та Новатор 05

СБА "Новатор" – універсальна платформа, створена на посиленому шасі Ford F-550. Легкий і маневрений СБА "Новатор" ідеально підходить для спецпідрозділів і може бути використаний як:

- броньована колісна машина з бойовим модулем "Іва", оснащеним кулеметом калібру 12,7 мм або 7,62 мм;
- бойова колісна машина з протитанковим ракетним комплексом "Амулет";
- бойова розвідувально-дозорна машина;
- бронетранспортер 4 х 4;
- пікап для перевезення бойового комплекту і озброєння;
- машина медичної евакуації;
- розвідувальна хімічна машина.

У навчальному центрі Десна відбулися випробування бронеавтомобілів Козак-2М1 та Новатор 06
У навчальному центрі Десна відбулися випробування бронеавтомобілів Козак-2М1 та Новатор 07
У навчальному центрі Десна відбулися випробування бронеавтомобілів Козак-2М1 та Новатор 08
У навчальному центрі Десна відбулися випробування бронеавтомобілів Козак-2М1 та Новатор 09
Фото: Командування Сухопутних військ Збройних сил України/Facebook

У навчальному центрі Десна відбулися випробування бронеавтомобілів Козак-2М1 та Новатор 10

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3162468
 
   
 Топ коментарі
 
Сподіваюсь що вони тренувались на мішенях з пикою Хуйла.
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В 2014 році всякі т.з. "машинобудівельні" фірмочки які спеціалізувались на прикручуванні коліс до "Волг" , "Жугулів" та МАЗів , одного дня стали крутими підприємствами по випуску бронетехніки та санавто , при цьому не маючи ні найменшого уявлення що то є . Але оборонний пиріг був такий жирний , що зажеливість затьмарила здоровий глузд . І понеслась жадоба грошей прикручувати на коліні колеса до МАЗів та ліпити т.з. санавто на базі китайських "Запорожців" . При цьому свинарчук лишив КРАЗ без держзамовлення впаривши ЗСУ напівкацапські МАЗи . Грошезалежність то жахлива річ , а носії її небезпечні для соціуму і підлягають відповідним обмеженням .
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"Козака" подрывали... норм!
за "Новатор" не знаю..
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Сподіваюсь що вони тренувались на мішенях з пикою *****.
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Козак 2М1 повністю військова MRAP машина, з незалежною військовою підвіскою всіх коліс, з централізованою підкачкою всіх коліс, з потужним бронюванням яке витримує вибух протитанкової міни під колесом та під корпусом! Потрібно масово закуповувати Козак 2М1 для ЗСУ та НГУ і будувати цілий завод з виробництва цих бронемашин!

Натомість СБА Новатор це безглузда підйопка, яку навіть близько не можна допускати до виконання військових завдань! Броня слабка, шасі цивільне, місця всередині мало, вибух міни не витримує, централізованої підкачки коліс не має, військових вставок в колеса, або цивільної системи Run Flat, яка б дозволила їхати на пробитих колесах без підкачки - теж немає!
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Продовжуємо робити поліцейські машини, а танки Оплот то таке - для лузерів В учебном центре "Десна" прошли испытания бронеавтомобилей "Козак-2М1" и "Новатор" - Цензор.НЕТ 1404
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А кто-же защитит ЗЕлену шмарклю, когда его ЗЕбилы прийдут благодарить за все обещанное. Он своим ЗЕбилам поводил писей по губам и все, пусть теперь радуются.

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Хоча б з одною машиною провели на іспитах обстріли та підриви??? що військові на це скажуть?
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"Козака" подрывали... норм!
за "Новатор" не знаю..
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коментар відмічено як спам  
 
В 2014 році всякі т.з. "машинобудівельні" фірмочки які спеціалізувались на прикручуванні коліс до "Волг" , "Жугулів" та МАЗів , одного дня стали крутими підприємствами по випуску бронетехніки та санавто , при цьому не маючи ні найменшого уявлення що то є . Але оборонний пиріг був такий жирний , що зажеливість затьмарила здоровий глузд . І понеслась жадоба грошей прикручувати на коліні колеса до МАЗів та ліпити т.з. санавто на базі китайських "Запорожців" . При цьому свинарчук лишив КРАЗ без держзамовлення впаривши ЗСУ напівкацапські МАЗи . Грошезалежність то жахлива річ , а носії її небезпечні для соціуму і підлягають відповідним обмеженням .
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МАЗы, суперская техника , на Даккарах чудеса творит, а КРАЗов там и не видать.
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Да, в далекой древности неплохая машина была.
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Чого сюди прешся ? Ти в Луки дозволу запитав ? Ви там ще строєм не ходите і на "прохання трудящих" ГУЛАГи не ремонтуєте ?
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у МАЗов китайский движок и амеровская коробка передач, остальное белоруское..
хорошая машина, со слов военных..
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"Богдан-6317" - використовуються 9,7-літрові дизелі Weichai Power і коробки передач Fast Gear з Китаю і турецьке зчеплення Hummer Kupplungen.

ссыль

ЗЫ. сорри за "амеровскую коробку передач" - она уже китайская..
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Парадокс, але навіть при Зе і відсутності свинарчуків знову вирішили закупати МАЗи...
Це при тому, що КрАЗ виграв осінній тендер, бо КрАЗи дійсно кращі!

Але зелені дискваліфікували переможця тендеру, бо виявили у КрАЗа якусь там заборгованість по сплаті податків. Це блін нормально???
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сєпарам з рнбо (як і члєнограю) - це не цікаво!
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Що таке "протитанковий ракетний комплекс "Амулет"?
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І де штатні холуї, які нам розкжуть про "бариг" Порошенка та Пастора, які 5 років "нищили" армію, і "перемогу" бубочки з узеленськими, які за пів року стільки всього створили
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а что Дозор уже вообще похоронили, в Польше они на вооружении стоят, а это НАТО на минуточку!!!! Свирчуки Пашинский и Практика так старались его похоронить)))
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