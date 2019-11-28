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 Суспільство
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Все про:Львів (1142) протест (1039) ДБР (672) Звіробій Маруся (1)

 У Львові протестували проти переслідування волонтерки Звіробій. ФОТО

Кілька десятків львівян протестували біля територіального управління ДБР. Вони вимагали припинити "політичні репресії" проти волонтерки Марусі Звіробій.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Радіо Свобода".

Учасники акції вивісили біля входу в будівлю ДБР плакати зі словами  "Ні політичним репресіям", "Ні ДБР – НКВД", "Державне бюро переслідувань" та інші.

"Кого ми притягуємо до відповідальності – патріотів? Ті, хто закликав до референдуму і "русского мира", – ті зараз герої, а ті, хто все віддав Україні, – підозрювані? Це політичні репресії, як на мене. І тут, на протесті, мають бути тисячі людей", – заявив волонтер Андрій Салюк.

У Львові протестували проти переслідування волонтерки Звіробій 01

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Учасники протесту також вимагали звільнення керівника ДБР Романа Труби.

"Ми не можемо негайно їхати до Києва, тому прийшли сюди, у Львові, на акцію, щоб працівники ДБР передали інформацію керівникам. Ми розуміємо, коли ДБР все робить у межах закону, але мене турбує, що вони вибивають двері і не чекають адвоката, вилучають телефон до початку слідчих дій. Ми стоїмо проти порушення наших прав. Якщо так зі Звіробій вчиняють, то завтра зі мною, моїми друзями", – сказала Ірина Клейменова, представник організації "Справа громад".

У Львові протестували проти переслідування волонтерки Звіробій 02У Львові протестували проти переслідування волонтерки Звіробій 03

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Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, у вівторок, 26 листопада слідчі ДБР направили в Генпрокуратуру проєкт повідомлення про підозру в погрозі вбивством щодо президента України народному депутату і громадянці.

Йдеться про висловлювання нардепки Софії Федини та волонтерки Марусі Звіробій.

27 жовтня вони під час спільної трансляції у соцмережах, присвяченій візиту президента Володимира Зеленського в Золоте Луганської області, висловили припущення, що під час однієї з поїздок на Донбас президент може потрапити під обстріл або стати жертвою замаху. "Хтось думає, що він безсмертний", - сказала тоді Федина про Зеленського.

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков після цього заявив, що такі висловлювання "не наближають нас до єднання в суспільстві і завершення війни". А заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко після цього пообіцяв, що політсила звернеться до правоохоронних органів.

Сама Федина каже, що критики звернули увагу тільки на форму, але не на зміст її слів. "І так, я підкреслю ще раз, я дуже хочу, щоб президент Зеленський на власній шкурі відчув усі прильоти", - заявила вона.

Генеральний прокурор України Руслан Рябошапка підтвердив відкриття провадження через висловлювання нардепки Федини на адресу Зеленського.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3162452
 
   
 Топ коментарі
 
Dana Yarovaya з Даною Яровою.3 год
День ещё
не окончен, но можно подытожить ( хотя от молодой команды, я могу ещё ожидать
до 24.00 много).

6.30 обыск у Маруся Звіробій.
Изъяли в том числе детский пистолет. Во время обыска были задействовано ДБР,
СБУ, 3 автобуса с Альфой.

В 11.00 Дмитрий Марченко (Dmitry
Marchenko) меняют сумму залога 76 на 20 миллионов и оставляют в
СИЗО. Во время слушания к суду стянули тяжёлую технику. Параллельно выпускают
беркутовца под домашний арест по делу Майдана.

Уже потерялась во сколько Лана Зеркаль пишет заявление на увольнение.

В 15 ( может не точно) в суде по Пуме нахождение в АТО объявляют « отягощающим
обстоятельством»

И где- то между этими событиями Наташу Королевскую назначают заместителем главы
комитета ВР по правам ветеранов.

А в это время в ОП решают как снять с Порошенко депутатскую неприкосновенность,
которая итак снимется с 1.01.2020, чтобы ВНИМАНИЕ - поднять себе падающий
рейтинг.

Забыла отметить, что все это веселье за наши с вами деньги в то время как
декретные, и зарплаты начали задерживать.

Да с такими темпами, ребята, елка может быть уже и в этом году. Ещё больше ада.

А, забыла, Владимир Зеленский вы умрете, как и все мы. И вспомните притчу про
царя Соломона « и это пройдёт».
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Зеленский уже начал травлю и преследование ветеранов АТО и волонтеров.

Дайте ему время...
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Вы себе льстите насчет своей стойкости.

Когда ты увидишь, как твоему соседу отрубают пальцы, ты очень быстро перестанешь быть симпатиком Зеленского.

Больше того. Даже если ты только подумаешь, что за это могут отрубить пальцы, ты уже станешь симпатиком кого угодно, но не Зеленского. Потому, что ты чмошник.
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Бред сивой кобылы, ты Дебил, че с тобой говорить. Чтоб соседу а вообще отрубать пальцы это не каждому дано....и плохое это дело!!!
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А сколько там во Львове процентов за Зелоха проголосовало?
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если не ошибаюсь, Львовская область единственная, в которой Порох взял больше голосов
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За кордоном оказалось больше вменяемых Украинцев, чем в Украине.

Что, кстати, говорит о том, что наплыв проксевых ватных зебилоидов под разными флажками типа Лалала - это Лахта или местная зеленая ботоферма в чистом виде.

С одним у всех кацапов проблемы. Не могут удержаться и с полоборота начинают бороться с фошыздами, если их спровоцировать.
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Симпатики Зеленского - пособники России.
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Так после августа и встречи в Золотом Моника Зеленски ненавидит и боится АТОшников и волонтеров, как огня.
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Плохо, что Порох потратил 5 лет на договорянки и патриотическую бутафорию.

Надо было все 5 лет планомерно выявлять и высылать совков и ватников. Тогда Зеленский и 10% не набрал бы, президентом точно стал бы проукраинский кандидат и всего этого позорного зеленого говнища не было бы.
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Да. Осатаневший сталинский выкормыш.)) При этом думает, что сажать и высылать будет он, а не его. Истории не знает, чучело малообразованное. Зачем такому выбор, свобода, достоинство...
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Don't cry out load.В Америке не у каждого 4-и ствола,но за такую угрозу Президенту публично им бы обеим впаяли 10-ть лет минимум,а Герасимову 15-ть.
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Уклонист Бубочка-зеленський всрався! У Львові протестували проти переслідування волонтерки Звіробій - Цензор.НЕТ 7862 Член безяичный ,икона зедебилов,маланский лишенец У Львові протестували проти переслідування волонтерки Звіробій - Цензор.НЕТ 7862 Скоро йолка готовь билет в Ростов У Львові протестували проти переслідування волонтерки Звіробій - Цензор.НЕТ 7862
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Це ті дикарі протестують, які хочуть в Европу? Чи вони не в курсі, що в Европі би за такі висловлювання з погрозами президенту її би вже давно затримали за екстемізм?
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Почти по Брехту.Идут бараны бьют в барабаны.А шкуры на барабаны делают из таких как ты баранов! У Львові протестували проти переслідування волонтерки Звіробій - Цензор.НЕТ 9972
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"епоха огидності" маде ін кагебе: ніхто не піде нескомпрометованим

Hattifattener (25%)‏ @hatifnatowie 14 ч.14 часов назад

Что замазали альфу - показательно. Значит дилжитализаторы сделали ставку на российский косплей - будут раскручивать тему "ветераны - террористы". Должно последовать создание подразделения по борьбе с экстремизмом отдельно от существующих
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