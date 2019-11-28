 У Львові протестували проти переслідування волонтерки Звіробій. ФОТО

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Радіо Свобода".

Учасники акції вивісили біля входу в будівлю ДБР плакати зі словами "Ні політичним репресіям", "Ні ДБР – НКВД", "Державне бюро переслідувань" та інші.

"Кого ми притягуємо до відповідальності – патріотів? Ті, хто закликав до референдуму і "русского мира", – ті зараз герої, а ті, хто все віддав Україні, – підозрювані? Це політичні репресії, як на мене. І тут, на протесті, мають бути тисячі людей", – заявив волонтер Андрій Салюк.

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Учасники протесту також вимагали звільнення керівника ДБР Романа Труби.

"Ми не можемо негайно їхати до Києва, тому прийшли сюди, у Львові, на акцію, щоб працівники ДБР передали інформацію керівникам. Ми розуміємо, коли ДБР все робить у межах закону, але мене турбує, що вони вибивають двері і не чекають адвоката, вилучають телефон до початку слідчих дій. Ми стоїмо проти порушення наших прав. Якщо так зі Звіробій вчиняють, то завтра зі мною, моїми друзями", – сказала Ірина Клейменова, представник організації "Справа громад".

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Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, у вівторок, 26 листопада слідчі ДБР направили в Генпрокуратуру проєкт повідомлення про підозру в погрозі вбивством щодо президента України народному депутату і громадянці.

Йдеться про висловлювання нардепки Софії Федини та волонтерки Марусі Звіробій.

27 жовтня вони під час спільної трансляції у соцмережах, присвяченій візиту президента Володимира Зеленського в Золоте Луганської області, висловили припущення, що під час однієї з поїздок на Донбас президент може потрапити під обстріл або стати жертвою замаху. "Хтось думає, що він безсмертний", - сказала тоді Федина про Зеленського.

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков після цього заявив, що такі висловлювання "не наближають нас до єднання в суспільстві і завершення війни". А заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко після цього пообіцяв, що політсила звернеться до правоохоронних органів.

Сама Федина каже, що критики звернули увагу тільки на форму, але не на зміст її слів. "І так, я підкреслю ще раз, я дуже хочу, щоб президент Зеленський на власній шкурі відчув усі прильоти", - заявила вона.

Генеральний прокурор України Руслан Рябошапка підтвердив відкриття провадження через висловлювання нардепки Федини на адресу Зеленського.