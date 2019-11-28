 У Львові протестували проти переслідування учасниці бойових дій Звіробій. ФОТО

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Радіо Свобода".
Учасники акції вивісили біля входу в будівлю ДБР плакати зі словами "Ні політичним репресіям", "Ні ДБР – НКВД", "Державне бюро переслідувань" та інші.
"Кого ми притягуємо до відповідальності – патріотів? Ті, хто закликав до референдуму і "русского мира", – ті зараз герої, а ті, хто все віддав Україні, – підозрювані? Це політичні репресії, як на мене. І тут, на протесті, мають бути тисячі людей", – заявив волонтер Андрій Салюк.
Учасники протесту також вимагали звільнення керівника ДБР Романа Труби.
"Ми не можемо негайно їхати до Києва, тому прийшли сюди, у Львові, на акцію, щоб працівники ДБР передали інформацію керівникам. Ми розуміємо, коли ДБР все робить у межах закону, але мене турбує, що вони вибивають двері і не чекають адвоката, вилучають телефон до початку слідчих дій. Ми стоїмо проти порушення наших прав. Якщо так зі Звіробій вчиняють, то завтра зі мною, моїми друзями", – сказала Ірина Клейменова, представник організації "Справа громад".
Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, у вівторок, 26 листопада слідчі ДБР направили в Генпрокуратуру проєкт повідомлення про підозру в погрозі вбивством щодо президента України народному депутату і громадянці.
Йдеться про висловлювання нардепки Софії Федини та учасниці бойових дій Марусі Звіробій.
27 жовтня вони під час спільної трансляції у соцмережах, присвяченій візиту президента Володимира Зеленського в Золоте Луганської області, висловили припущення, що під час однієї з поїздок на Донбас президент може потрапити під обстріл або стати жертвою замаху. "Хтось думає, що він безсмертний", - сказала тоді Федина про Зеленського.
Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков після цього заявив, що такі висловлювання "не наближають нас до єднання в суспільстві і завершення війни". А заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко після цього пообіцяв, що політсила звернеться до правоохоронних органів.
Сама Федина каже, що критики звернули увагу тільки на форму, але не на зміст її слів. "І так, я підкреслю ще раз, я дуже хочу, щоб президент Зеленський на власній шкурі відчув усі прильоти", - заявила вона.
Генеральний прокурор України Руслан Рябошапка підтвердив відкриття провадження через висловлювання нардепки Федини на адресу Зеленського.
Надо было чтобы женщины озвучили и типа и волонтёр ещё
Подставили девок
А чья тактика прятаться за спины женщин и детей, и так понятно
Ці мародери обкрадають Україну і давлять репресіями.
Пособники и симпатики Зеленского должны быть наказаны и высланы из страны на Роисю вместе с рыгами.
Когда ты увидишь, как твоему соседу отрубают пальцы, ты очень быстро перестанешь быть симпатиком Зеленского.
Больше того. Даже если ты только подумаешь, что за это могут отрубить пальцы, ты уже станешь симпатиком кого угодно, но не Зеленского. Потому, что ты чмошник.
Лично я бы, в рамках флешмоба, велосипеды приволокла бы к Офису президента, любые велосипеды, старые, ржавые, трехколесные, цирковые ...
Ты это...Прислушайся...
Тебе в двери не стучат еще?
...разом з шоблою Пєці і його платними тролями
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Хто б це казав, як не платний порохотроль "герхард"
А Тюля была у Коломойского дублером на случай провала ЗЕ. Так что по сути ты продолжаешь работать на врагов Украины
Тільки пан забув єдине нагадати, що я маю свою думку, її не приховую і грошей ні від кого не беру за неї. Отак.
Что, кстати, говорит о том, что наплыв проксевых ватных зебилоидов под разными флажками типа Лалала - это Лахта или местная зеленая ботоферма в чистом виде.
С одним у всех кацапов проблемы. Не могут удержаться и с полоборота начинают бороться с фошыздами, если их спровоцировать.
Надо было все 5 лет планомерно выявлять и высылать совков и ватников. Тогда Зеленский и 10% не набрал бы, президентом точно стал бы проукраинский кандидат и всего этого позорного зеленого говнища не было бы.
Hattifattener (25%) @hatifnatowie 14 ч.14 часов назад
Что замазали альфу - показательно. Значит дилжитализаторы сделали ставку на российский косплей - будут раскручивать тему "ветераны - террористы". Должно последовать создание подразделения по борьбе с экстремизмом отдельно от существующих
Україна не Північний Габон, нізззя вбивати Президента
Когда они обещают убить вас - надо верить (с)
И насчет НКВД - в USA, стране которую нельзя упрекнуть в репрессиях, преследуют за угрозы президенту.
Інше питання, що досі не з'явилось такого політика, який би реально був бажаний всіма частинами країни. Порошенко, наприклад, вже НІКОЛИ не обереться в Дніпрі. Може нам всім є сенс почати загальноукаїнську дискусію на тему: "Хто має бути нашим Лідером?"?. Інтернет є в усіх.
Одним словом ім'я "тарас черновіл" вже років з 15 українцями сприймається з префісом "іудушка"
а тебе гореть в аду, кремлевский гебнюк "sulima ivan", как и учителям твоим - мгб-шным животным, особенно, ряженым в ОУНовцев.
- Мастер и Маргарита (Михаил Афанасьевич Булгаков
Зеленский хочет поспорить с Воландом?