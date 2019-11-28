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 Суспільство
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Все про:Львів (1145) протест (1039) ДБР (672) Звіробій Маруся (9)

 У Львові протестували проти переслідування учасниці бойових дій Звіробій. ФОТО

Кілька десятків львівян протестували біля територіального управління ДБР. Вони вимагали припинити "політичні репресії" проти учасниці бойових дій Марусі Звіробій.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Радіо Свобода".

Учасники акції вивісили біля входу в будівлю ДБР плакати зі словами  "Ні політичним репресіям", "Ні ДБР – НКВД", "Державне бюро переслідувань" та інші.

"Кого ми притягуємо до відповідальності – патріотів? Ті, хто закликав до референдуму і "русского мира", – ті зараз герої, а ті, хто все віддав Україні, – підозрювані? Це політичні репресії, як на мене. І тут, на протесті, мають бути тисячі людей", – заявив волонтер Андрій Салюк.

У Львові протестували проти переслідування учасниці бойових дій Звіробій 01

Читайте також: Обшуки у Звіробій - репресії, якими влада сподівається призупинити турбопадіння довіри українців, - заява "Євросолідарності"

Учасники протесту також вимагали звільнення керівника ДБР Романа Труби.

"Ми не можемо негайно їхати до Києва, тому прийшли сюди, у Львові, на акцію, щоб працівники ДБР передали інформацію керівникам. Ми розуміємо, коли ДБР все робить у межах закону, але мене турбує, що вони вибивають двері і не чекають адвоката, вилучають телефон до початку слідчих дій. Ми стоїмо проти порушення наших прав. Якщо так зі Звіробій вчиняють, то завтра зі мною, моїми друзями", – сказала Ірина Клейменова, представник організації "Справа громад".

У Львові протестували проти переслідування учасниці бойових дій Звіробій 02У Львові протестували проти переслідування учасниці бойових дій Звіробій 03

Читайте також: "У нас в країні настільки сильна свобода слова, що її пора б трошки приглушити", - нардеп від СН Василевська-Смаглюк

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, у вівторок, 26 листопада слідчі ДБР направили в Генпрокуратуру проєкт повідомлення про підозру в погрозі вбивством щодо президента України народному депутату і громадянці.

Йдеться про висловлювання нардепки Софії Федини та учасниці бойових дій Марусі Звіробій.

27 жовтня вони під час спільної трансляції у соцмережах, присвяченій візиту президента Володимира Зеленського в Золоте Луганської області, висловили припущення, що під час однієї з поїздок на Донбас президент може потрапити під обстріл або стати жертвою замаху. "Хтось думає, що він безсмертний", - сказала тоді Федина про Зеленського.

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков після цього заявив, що такі висловлювання "не наближають нас до єднання в суспільстві і завершення війни". А заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко після цього пообіцяв, що політсила звернеться до правоохоронних органів.

Сама Федина каже, що критики звернули увагу тільки на форму, але не на зміст її слів. "І так, я підкреслю ще раз, я дуже хочу, щоб президент Зеленський на власній шкурі відчув усі прильоти", - заявила вона.

Генеральний прокурор України Руслан Рябошапка підтвердив відкриття провадження через висловлювання нардепки Федини на адресу Зеленського.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3162452
 
   
 Топ коментарі
 
Зеленский уже начал травлю и преследование ветеранов АТО и волонтеров.

Дайте ему время...
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Dana Yarovaya з Даною Яровою.3 год
День ещё
не окончен, но можно подытожить ( хотя от молодой команды, я могу ещё ожидать
до 24.00 много).

6.30 обыск у Маруся Звіробій.
Изъяли в том числе детский пистолет. Во время обыска были задействовано ДБР,
СБУ, 3 автобуса с Альфой.

В 11.00 Дмитрий Марченко (Dmitry
Marchenko) меняют сумму залога 76 на 20 миллионов и оставляют в
СИЗО. Во время слушания к суду стянули тяжёлую технику. Параллельно выпускают
беркутовца под домашний арест по делу Майдана.

Уже потерялась во сколько Лана Зеркаль пишет заявление на увольнение.

В 15 ( может не точно) в суде по Пуме нахождение в АТО объявляют « отягощающим
обстоятельством»

И где- то между этими событиями Наташу Королевскую назначают заместителем главы
комитета ВР по правам ветеранов.

А в это время в ОП решают как снять с Порошенко депутатскую неприкосновенность,
которая итак снимется с 1.01.2020, чтобы ВНИМАНИЕ - поднять себе падающий
рейтинг.

Забыла отметить, что все это веселье за наши с вами деньги в то время как
декретные, и зарплаты начали задерживать.

Да с такими темпами, ребята, елка может быть уже и в этом году. Ещё больше ада.

А, забыла, Владимир Зеленский вы умрете, как и все мы. И вспомните притчу про
царя Соломона « и это пройдёт».
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Самое гадкое в этой истории что этим двум дурам прислали темники которые они озвучивали и из-за которых весь сыр-бор из штаба
Надо было чтобы женщины озвучили и типа и волонтёр ещё
Подставили девок

А чья тактика прятаться за спины женщин и детей, и так понятно
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Главное шо к Портнову не приходят, к нему у ЗЕлёного тоталитарного режима мародёров претензий нет, верно кацапка
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Обратись к Луценко У Львові протестували проти переслідування волонтерки Звіробій - Цензор.НЕТ 695
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ЗЕбилка то щас Луценко прокурор или ты ЗЕбилка будешь на Луценко ещё 5 лет кивать ...прокацапская троляка
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А шо за три года прокурорства Луценко не нашёл улики против Портнова? А как же так?
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а, якщо їх і не було - то мав придумати, як ото труба для Марусі і Софії?
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А він їх і не шукав, як і проти Бойка та Медведчука, бо Порох був надто добрий та недалекоглядний, тому й Героя дав Наді за спектакль на суді і її знамениту дулю.
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Зебєням не можна вірити, вони мародери на крові, обікрали навіть, новонароджених, скоротили соцдопомогу, вкрали у військових покращене харчування і зимову форму, вкрали грощі на добудову шкіл і амбулаторій, вкрали у вчителів копійчані додатки за вислугу, поставили своїх керівників на митницю і зменшили дохід у бюджет,
Ці мародери обкрадають Україну і давлять репресіями.
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Свои слова надо подтверждать цифрами и источником информации.
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плохо что порох его не посадил и медведчука и других гнид ПОЧЕМУ, ответь сама себе??? хотя с таких ником вы никто!!!
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в спам ЗЕбилка беженка, даже не читая сразу в спам.
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Согласен в одном, что это уже именно - режим. ЗЕлёной прокацапской антиукраинской падали!
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Режим /Зеленского должен быть уничтожен.

Пособники и симпатики Зеленского должны быть наказаны и высланы из страны на Роисю вместе с рыгами.
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75, а кто останется??))), лучше уж вы 2 миллиона вместе со своим шеколадным зайцем!! он ведь трус еще тот!!!
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Вы себе льстите насчет своей стойкости.

Когда ты увидишь, как твоему соседу отрубают пальцы, ты очень быстро перестанешь быть симпатиком Зеленского.

Больше того. Даже если ты только подумаешь, что за это могут отрубить пальцы, ты уже станешь симпатиком кого угодно, но не Зеленского. Потому, что ты чмошник.
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Бред сивой кобылы, ты Дебил, че с тобой говорить. Чтоб соседу а вообще отрубать пальцы это не каждому дано....и плохое это дело!!!
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Нужно устроить по всей Украине флешмоб "ЯНЕЛОХ, чтоб ты здох"
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Ну зачем же так жестоко?
Лично я бы, в рамках флешмоба, велосипеды приволокла бы к Офису президента, любые велосипеды, старые, ржавые, трехколесные, цирковые ... У Львові протестували проти переслідування волонтерки Звіробій - Цензор.НЕТ 8373
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Режим /Зеленского должен быть уничтожен.

Ты это...Прислушайся...
Тебе в двери не стучат еще?
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Режим Зеленського должен бить уничтожен...
...разом з шоблою Пєці і його платними тролями У Львові протестували проти переслідування волонтерки Звіробій - Цензор.НЕТ 1238
__________________
Хто б це казав, як не платний порохотроль "герхард"
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Ты, как был бараном недалеким, так им и остался. Именно ты тут топил за предателей, когда твоя Тюля пролетела.

А Тюля была у Коломойского дублером на случай провала ЗЕ. Так что по сути ты продолжаешь работать на врагов Украины
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Все то ти знаєш!
Тільки пан забув єдине нагадати, що я маю свою думку, її не приховую і грошей ні від кого не беру за неї. Отак.
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А сколько там во Львове процентов за Зелоха проголосовало?
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если не ошибаюсь, Львовская область единственная, в которой Порох взял больше голосов
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За кордоном оказалось больше вменяемых Украинцев, чем в Украине.

Что, кстати, говорит о том, что наплыв проксевых ватных зебилоидов под разными флажками типа Лалала - это Лахта или местная зеленая ботоферма в чистом виде.

С одним у всех кацапов проблемы. Не могут удержаться и с полоборота начинают бороться с фошыздами, если их спровоцировать.
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Симпатики Зеленского - пособники России.
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Сиди в своем заубгорье и не отсвечивай.. зрадник
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Так после августа и встречи в Золотом Моника Зеленски ненавидит и боится АТОшников и волонтеров, как огня.
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Плохо, что Порох потратил 5 лет на договорянки и патриотическую бутафорию.

Надо было все 5 лет планомерно выявлять и высылать совков и ватников. Тогда Зеленский и 10% не набрал бы, президентом точно стал бы проукраинский кандидат и всего этого позорного зеленого говнища не было бы.
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А лагеря надо было строить?
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Да. Осатаневший сталинский выкормыш.)) При этом думает, что сажать и высылать будет он, а не его. Истории не знает, чучело малообразованное. Зачем такому выбор, свобода, достоинство...
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Don't cry out load.В Америке не у каждого 4-и ствола,но за такую угрозу Президенту публично им бы обеим впаяли 10-ть лет минимум,а Герасимову 15-ть.
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Уклонист Бубочка-зеленський всрався! У Львові протестували проти переслідування волонтерки Звіробій - Цензор.НЕТ 7862 Член безяичный ,икона зедебилов,маланский лишенец У Львові протестували проти переслідування волонтерки Звіробій - Цензор.НЕТ 7862 Скоро йолка готовь билет в Ростов У Львові протестували проти переслідування волонтерки Звіробій - Цензор.НЕТ 7862
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Це ті дикарі протестують, які хочуть в Европу? Чи вони не в курсі, що в Европі би за такі висловлювання з погрозами президенту її би вже давно затримали за екстемізм?
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Почти по Брехту.Идут бараны бьют в барабаны.А шкуры на барабаны делают из таких как ты баранов! У Львові протестували проти переслідування волонтерки Звіробій - Цензор.НЕТ 9972
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Их "Европа"- это контрабас. А Зеля его прикрывает потихоньку. Вот и тоскуют о барыгином беспределе, "патриёты", млять. У Львові протестували проти переслідування волонтерки Звіробій - Цензор.НЕТ 3901
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Такий президент-зрадник заслуговує не на завуальовану погрозу, а на французьку гільйотину.
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"епоха огидності" маде ін кагебе: ніхто не піде нескомпрометованим

Hattifattener (25%)‏ @hatifnatowie 14 ч.14 часов назад

Что замазали альфу - показательно. Значит дилжитализаторы сделали ставку на российский косплей - будут раскручивать тему "ветераны - террористы". Должно последовать создание подразделения по борьбе с экстремизмом отдельно от существующих
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Полторы калеки. У Львові протестували проти переслідування волонтерки Звіробій - Цензор.НЕТ 9668 Бутусов забыл взять в ковычки слово "преследование". На самом деле- действия вполне обоснованные. И будет здорово, если эта ганьба прекратится, а соевые шавки перестанут коламутить страну. Пора закрывать барыгу, Вован. Через день- зима, а Петрушку так и не высадили....
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***********, курва, мать її...
Україна не Північний Габон, нізззя вбивати Президента
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Навіщо його вбивати, просто посадити на кол, шавку-президента, нехай ще так називає Україну порноактрисою.
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Петерасты в вышиванках никак не угомоняться. Во Львове куча желающих каламутить от Сбу, ментов до таможенников , которых ущемляет новая власть и не даёт воровать как раньше
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П...раст смотрит на тебя из зеркала. Чтобы его увидеть, просто протри глаза)))
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Хорошо что ты все таки рассмотрела себя лучше в зеркале
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ну да, взорванного президента, нам вот только и не хватает.
Когда они обещают убить вас - надо верить (с)
И насчет НКВД - в USA, стране которую нельзя упрекнуть в репрессиях, преследуют за угрозы президенту.
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жаждете гражданское вооруженное противостояние? А именно оно и будет на входе. Вернуться Петру Алексеевичу уже не удастся. Победа Зеленского - продукт деятельности первого, а не заслуга последнего.
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10 невменяшек? И шо? Теперь каждый свинобот задумается, прежде чем публично угрожать. Прячтесь, свиноботы, за своими свинными рылами-никами, угрожая кому либо.
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І кого з цих панянок було репресовано? Навіть у Зверобій була забрана лише зброя. Бо пані на стакані може таке наговорити, що будеш потім довго собі репу чухати. Неврівноваженим краще зброю не мати. Для їх же безпеки.
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Ще одна, вирішила стати зіркою, як Надя . То для цього треба в параші відсидіти, поголодувати, а вже потім понти розкидати. Взагалі, це не правильно. Яким би не був президент, але погрожувати йому, це не цивілізлвано.
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"Нецивілізовано"... Цей президент нецивілізований, бо з інавгурації творить хамство і беспредел, рейдерські захвати і беззаконня, повернув ворогів до влади. Він хамло і шавка з підворотні, маріонетка у ворожого олігарха.
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Львів'яни, як і західняки вцілому, сьогодні в стані песимізму від нашої влади. Але поспішаю запевнити панство, в Дніпрі, наприклад, схвалення дій Зеленського знижується ще швидше, ніж десь інде. Бо Дніпро своїм загалом найменьше за всіх інших хоче повернення Лугандону в Україну на умовах Раші. І ще більше Дніпро незадоволений економічними "досягненнями" команди Зе.
Інше питання, що досі не з'явилось такого політика, який би реально був бажаний всіма частинами країни. Порошенко, наприклад, вже НІКОЛИ не обереться в Дніпрі. Може нам всім є сенс почати загальноукаїнську дискусію на тему: "Хто має бути нашим Лідером?"?. Інтернет є в усіх.
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А це точно. Все вирішує Схід, всі ці проблеми звідти.
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Мабуть вперше з тобою згоден на всі 100. Маємо ТАКЕ не тому, що кращого нема, ТАКЕ, бо в суспільстві нема запиту на краще. От в чому проблема. Тупий темний нарід хоче чуда, а тому вибирає між гімном і засраною тріскою. Справжні лідери є серед нас, але нема на них суспільного запиту.
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Грій диван дупою, Іван, і мрій про політика. І ніколи не говори "НІКОЛИ".
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Вас ще трохи почитаю і дійсно повірю, що у російського шпигуна і мародера Порошенка є щирі прихильники, а не тільки продажні тролі. Хоча може деякі навчились ці речі об'єднувати, хто зна...
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Фу! И кто тут собрался выгонять в Рашку 25 млн народа? Порохотроли, у которых мозги с языком не ладят?
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Фу! И кто тут собрался выгонять в Рашку 25 млн народа? Порохотроли, у которых мозги с языком не ладят?
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«Тот случай, когда две сельские (по образу мышления) девушки попутали берега. Конечно их никто сажать не будет, но воспитательная работа с ними должна быть проведена, в идеале - должны получить условный срок. А каждый, кто думает, что девчонок тягают ни за что пусть вспомнит сколько за свою болтовню отмотала в украинском сизо Надия Савченко (герой Украины). Причем Надюха болтала скорее всего по пьяни, а эти по - трезвому. Плюс их ролик реально рассчитан на то, чтобы вызвать агрессию по отношению к Президенту. А пробитоголовых неадекватных "патриотов", которые насмотревшись подобного могут что-нибудь вычудить, много бегает по улицам. Достаточно только вспомнить захват моста Метро» (За справедливость, 26.11.2019 17:57)
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Чи ти ба, як у зележопих горять гівна за "президента". Це у тих, що голосували не за нього, насправді, а за рашу. Особливо тепер, як побачили, що він капітулює.
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Ой! Ця підніжка Януковіча Чорновіл хочаб під псевдо якимсь публікувавсь! Або чесно сказав, що це його дівоче призвище до заміжнецтва з Віктором Федоровичем У Львові протестували проти переслідування волонтерки Звіробій - Цензор.НЕТ 7336
Одним словом ім'я "тарас черновіл" вже років з 15 українцями сприймається з префісом "іудушка"
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Тарасик свой позор не отмолет,

а тебе гореть в аду, кремлевский гебнюк "sulima ivan", как и учителям твоим - мгб-шным животным, особенно, ряженым в ОУНовцев.

У Львові протестували проти переслідування волонтерки Звіробій - Цензор.НЕТ 1640
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От ти дебіл! Тебе ще з Америки не вигнали? У Львові протестували проти переслідування учасниці бойових дій Звіробій - Цензор.НЕТ 4437
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ты уже добыл себе унитаз, русский мародер sulima ivan, или в свои штаны так и гадить?
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Да, человек смертен, но это было бы еще полбеды. Плохо то, что он иногда внезапно смертен, вот в чем фокус! И вообще не может сказать, что он будет делать в сегодняшний вечер.
- Мастер и Маргарита (Михаил Афанасьевич Булгаков
Зеленский хочет поспорить с Воландом?
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