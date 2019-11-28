 Кулеба, який потрапив у ДТП: Водій іншого автомобіля вже виписався і сьогодні провідував мене. ФОТО

Про це Кулеба розповів у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"З моменту страшної ДТП минуло 4 дні! Це були неймовірно тяжкі дні як морально, так і фізично. З вірою в Бога сподіваюсь, що все згодом буде добре.

З самого початку я запитую і хвилююся про стан водія іншої автівки. Дякую своїм родичам та друзям, які допомагають. Водій іншої автівки, Вадим, вже вдома, і сьогодні відвідав мене у лікарні, щоб дізнатись про мій стан та про стан моїх дітей! Каже, що почувається добре і готовий повернутись до роботи! Щиро дякую всім за підтримку та молитву!" - написав він.

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Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомили, що уповноважений президента України з прав дитини Микола Кулеба разом з двома синами потрапив в аварію і зараз перебуває в реанімації у важкому стані.

Пізніше було опубліковано відео ДТП. На кадрах видно, що машина Миколи Кулеби стоїть у правому ряду. Замість того, щоб повернути праворуч, як передбачено правилами, водій виїжджає на перехрестя. Це відбувається, поки горить червоний сигнал світлофора.

Сам Микола Кулеба на своїй сторінці в мережі Facebook заявив, що перебуває в лікарні разом з синами, а на запитання відповість пізніше.

Тим часом поліція відкрила кримінальне провадження за фактом дорожньо-транспортної пригоди.