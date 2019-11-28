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 Події, Суспільство
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Все про:ДТП (2644) Кулеба Микола (39)

 Кулеба, який потрапив у ДТП: Водій іншого автомобіля вже виписався і сьогодні провідував мене. ФОТО

Уповноваженого президента з прав дитини Миколу Кулебу, який потрапив у серйозну ДТП під Києвом, провідав другий учасник аварії.

Про це Кулеба розповів у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"З моменту страшної ДТП минуло 4 дні! Це були неймовірно тяжкі дні як морально, так і фізично. З вірою в Бога сподіваюсь, що все згодом буде добре.

З самого початку я запитую і хвилююся про стан водія іншої автівки. Дякую своїм родичам та друзям, які допомагають. Водій іншої автівки, Вадим, вже вдома, і сьогодні відвідав мене у лікарні, щоб дізнатись про мій стан та про стан моїх дітей! Каже, що почувається добре і готовий повернутись до роботи! Щиро дякую всім за підтримку та молитву!" - написав він.

Кулеба, який потрапив у ДТП: Водій іншого автомобіля вже виписався і сьогодні провідував мене 01

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Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомили, що уповноважений президента України з прав дитини Микола Кулеба разом з двома синами потрапив в аварію і зараз перебуває в реанімації у важкому стані.

Пізніше було опубліковано відео ДТП. На кадрах видно, що машина Миколи Кулеби стоїть у правому ряду. Замість того, щоб повернути праворуч, як передбачено правилами, водій виїжджає на перехрестя. Це відбувається, поки горить червоний сигнал світлофора.

Сам Микола Кулеба на своїй сторінці в мережі Facebook заявив, що перебуває в лікарні разом з синами, а на запитання відповість пізніше.

Тим часом поліція відкрила кримінальне провадження за фактом дорожньо-транспортної пригоди.

Кулеба, який потрапив у ДТП: Водій іншого автомобіля вже виписався і сьогодні провідував мене 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3162396
 
 
 Топ коментарі
 
заставили парня. я в этом уверен на все 100. Ну о чем ему с кулебой говорить?
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Парня очень жалко. Надеюсь, с ним всё будет хорошо)
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Кулеба купи пацану новый автобус! После твоих выкрутасов на перекрёстке старый можно на металлолом сдавать.
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Так рождается дружба. Возможно и любовь...
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это же хрюскл. У них нарасее любовь даже к бутылкам рождается
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заставили парня. я в этом уверен на все 100. Ну о чем ему с кулебой говорить?
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Парень молодец,и должен получить компенсацию за поврежденный автомобиль
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А разве этим в Украине не страховые компании занимаются?
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В том случае если кулебу признают виновным)
И при такой аварии, вряд-ли хватит страховой выплаты
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водитель Вадим переживает как за детей, так и за свою виновность-не виновность...чтобы не повесили на него одного вину за ДТП...
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Еще бы, молодой, за душей только родители.
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не могут - видео все видели,так что это кулеба скорее переживает за имидж
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Видео с Зайцевой тоже все видели...
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Ну и что там не так?! Обвинили обоих, потому что оба нарушили.
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Та и я ж об же и пишу - что до сраки то видео...

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Ничего подобного! Без видео было бы намного сложнее разобраться в ситуации.
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Это невозможно, ведь имеется видео, где всё видно.
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видио - это хорошо! (и очень хорошо что оно есть!!!)
но можно (при большом желании отмазаться или при больших связях...) найти столько отягчающих обстоятельств, что то видео только послужит доказательством вины...
(но пусть я буду циником и ошибусь, вот честно - буду только рад!!!)
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Парню могут только предъявить превышение скорости, если он её, конечно, превысил.
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Попавший в ДТП Кулеба: Водитель другого автомобиля уже выписался и сегодня проведывал меня

... и извинялся. Попавший в ДТП Кулеба: Водитель другого автомобиля уже выписался и сегодня проведывал меня - Цензор.НЕТ 3161
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Парня очень жалко. Надеюсь, с ним всё будет хорошо)
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Если он только не превысил допустимую скорость.
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Вот подлечат тебя, придумаешь реалистичную версию (полтергейст, машина взбесилась, черт попутал, пороблено) и расскажешь нам, как нужно защищать детей от всяких неприятностей.
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Шота фейс у него совсем не радостный. Попавший в ДТП Кулеба: Водитель другого автомобиля уже выписался и сегодня проведывал меня - Цензор.НЕТ 4114 Заставили парня, вне всякого сомнения, учитывая резонанс, который получило это ДТП, спровоцированное Кулебой. Типа "ни в чем Кулебу не винит, разбитой тачке только рад и вообще готов ответить за то, что ужравшийся можновладець попэрся на красный свет....."
Выложи лучше фоточки нового микроавтобуса- взамен разбитого тобою, дядя. А также с заседания судебного разбирательства твоих "подвигов"! Попавший в ДТП Кулеба: Водитель другого автомобиля уже выписался и сегодня проведывал меня - Цензор.НЕТ 9442
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В "нашей" Феофании только такие!
А если у вас не такие, то значит вы не Феофания...
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вот так просто взял позвонил... узнал где.. и пришел проведать....

лимончиков тока забыл захватить по дороге
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И на территорию режимной больницы просто так пустили...
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Вот так "виновник ДТП" превращается в "попавший в ДТП", смысл вроде почти тот-же, но есть нюансы...
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Не попавший а спровацировавший дтп придурок кулеба был проведан безработным в которого он влетел
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Долго будем Украину отмывать от этого Зелёного говна.
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Вот полгода не можем отмыть от попередников, ещё долго "выдыхать" Украине власть мародеров.
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Кулеба был назначен в 2015 году на свою должность. Теперь он стал "зеленым говном"? Стецьки, когда перестанете набрасывать свои соевые испражнения на вентилятор?
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.... с какой скоростью летела ГАЗЕЛЬ ??? поди 90 ((((((
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с какой скоростью летела какая-то газель єто никому неизвестно, а Фольксваген на том участке трассы мог правомерно ехать со скоростью до 110 км/ч.
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На мой взгляд, это - маразм. В черте города, где стоят светофоры, разрешать такую скорость???!!! Нонсенс!
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маразм на трассах ставить светофоры. или как?
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Угу. У тебя уже виноват водила микроавтобуса...
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Нет, он не виноват. Виноваты те, кто не поставил соответствующие знаки, но это не нарушение закона, за это не засудишь.
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А если бы не выезжал этот день, точно бы обошлось...
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100%. Только для этого надо поставить соответствующие ограничения по скорости. Странно что до сих пор это не было сделано, причём в таком аварийном (по статистике) месте.
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Кулеба купи пацану новый автобус! После твоих выкрутасов на перекрёстке старый можно на металлолом сдавать.
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Вместо старого новый, хотя бы того же года и в нормальном состоянии.
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Та погоди. Тут уже некоторые на обоюдное потихоньку тянут...
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Проезд на красный, обоюдка?
Безнаказанность развращает, завтра все так будут ездить.
Законопослушность основана на страхе наказания. Ещё бы светофоры правильно поставить, один с правой стороны перекрестка, второй на выезде с перекрестка с левой стороны и счётчики времени обязательно везде.
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К какой работе??? Он же , вроде как, «временно неработающий»? Или так сказать «подрабатывающий»? Или работающий, но не совсем легально?
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А какое это имеет отношение к преступлению Кулебы????
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Уклонение от уплаты налогов не меньшее преступление... или? Кулеба вину в ДТП признаёт (признал), а этот «временно неработающий«работник» ?
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То может ещё по родственникам водилы пройдёшься? Может там судимые были, или "враги народа"?
Что то ты, дядя, не в ту степь полез...
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Це вислови Кулеби на Геращенко, а ви по ним вже хлопця засуджуєте.
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Интересно, а тест на алко нарко Кулебе не делали????
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слуге такое не положено... то пусть к фольксу... как завелось... и зарядить на 0,27 промилле Кулеба, який потрапив у ДТП: Водій іншого автомобіля вже виписався і сьогодні провідував мене - Цензор.НЕТ 6448
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Добре що все нормально. Але загадайте що писав з цього приводу аваківський говномет Геращенко Антоха. Подонок вищої категорії...гнида.цинична.
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ага... Надо проверить светофор и скорость... А то, шо это чмо нарушило 100500 правил до дтп - то такэ Кулеба, який потрапив у ДТП: Водій іншого автомобіля вже виписався і сьогодні провідував мене - Цензор.НЕТ 6458
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тоесть ты, видителю микрика компенсировать вообще не будешь???
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Господь с тобой Какая компенсация ? Ему уже компенсировали решала от зели И причем тем что пацан не под стражей и не востанавливает тойоту чиновника Видать так и сказали ( Моли Бога что ты на свободе и не в долгах Пока )
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))
Так уже была статья на Цензоре про злостный неправильный перекрёсток...
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та там приняли решение поставить пост патрульных чтобы регулировали когда министры ездят
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Ну это в адрес городских служб, а к делу это не относится. Если Кулеба поворачивал на лево, то он не должен был выезжать за светофор, тогда бы, как и другие ожидающие, всё видел.
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только знак "Ограничение скорости" и каялся, шо потерпевший
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Его же там не было, как он мог оказаться в потерпевших?
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Пока есть время в больничке, изучай правила дорожного движения.
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так он головой ударился... "Здоровым" был, не смог, а ударившись бошкой, подавно Кулеба, який потрапив у ДТП: Водій іншого автомобіля вже виписався і сьогодні провідував мене - Цензор.НЕТ 9931
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Да всё водители знают, просто "думают", что обойдётся.
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Надеюсь, человек приходил требовал от тебя, кондома, бабло на ремонт своего авто Кулеба, який потрапив у ДТП: Водій іншого автомобіля вже виписався і сьогодні провідував мене - Цензор.НЕТ 2427
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"...Водій іншого автомобіля вже виписався і сьогодні провідував мене..."
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В дружній атмосфері було обговорено питання відшкодувань водієві моральних і матеріальних збитків. Кулеба, який потрапив у ДТП: Водій іншого автомобіля вже виписався і сьогодні провідував мене - Цензор.НЕТ 1635
п.Кулебо, це треба щоб ви повзли до того хлопця з вибаченнями.
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