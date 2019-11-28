 Кулеба, який потрапив у ДТП: Водій іншого автомобіля вже виписався і сьогодні провідував мене. ФОТО

Про це Кулеба розповів у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
"З моменту страшної ДТП минуло 4 дні! Це були неймовірно тяжкі дні як морально, так і фізично. З вірою в Бога сподіваюсь, що все згодом буде добре.
З самого початку я запитую і хвилююся про стан водія іншої автівки. Дякую своїм родичам та друзям, які допомагають. Водій іншої автівки, Вадим, вже вдома, і сьогодні відвідав мене у лікарні, щоб дізнатись про мій стан та про стан моїх дітей! Каже, що почувається добре і готовий повернутись до роботи! Щиро дякую всім за підтримку та молитву!" - написав він.
Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомили, що уповноважений президента України з прав дитини Микола Кулеба разом з двома синами потрапив в аварію і зараз перебуває в реанімації у важкому стані.
Пізніше було опубліковано відео ДТП. На кадрах видно, що машина Миколи Кулеби стоїть у правому ряду. Замість того, щоб повернути праворуч, як передбачено правилами, водій виїжджає на перехрестя. Це відбувається, поки горить червоний сигнал світлофора.
Сам Микола Кулеба на своїй сторінці в мережі Facebook заявив, що перебуває в лікарні разом з синами, а на запитання відповість пізніше.
Тим часом поліція відкрила кримінальне провадження за фактом дорожньо-транспортної пригоди.
И при такой аварии, вряд-ли хватит страховой выплаты
но можно (при большом желании отмазаться или при больших связях...) найти столько отягчающих обстоятельств, что то видео только послужит доказательством вины...
(но пусть я буду циником и ошибусь, вот честно - буду только рад!!!)
... и извинялся.
Выложи лучше фоточки нового микроавтобуса- взамен разбитого тобою, дядя. А также с заседания судебного разбирательства твоих "подвигов"!
А если у вас не такие, то значит вы не Феофания...
лимончиков тока забыл захватить по дороге
Безнаказанность развращает, завтра все так будут ездить.
Законопослушность основана на страхе наказания. Ещё бы светофоры правильно поставить, один с правой стороны перекрестка, второй на выезде с перекрестка с левой стороны и счётчики времени обязательно везде.
Что то ты, дядя, не в ту степь полез...
Так уже была статья на Цензоре про злостный неправильный перекрёсток...
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В дружній атмосфері було обговорено питання відшкодувань водієві моральних і матеріальних збитків.
п.Кулебо, це треба щоб ви повзли до того хлопця з вибаченнями.