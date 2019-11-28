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Все про:СБУ (4955) фальшивомонетники (33) Харків (1567)

 Студент з Африки намагався обдурити двох українських аграріїв на $100 тис., - СБУ. ФОТО

Громадянина однієї з країн Центральної Африки, який намагався заволодіти грошима представників вітчизняного аграрного бізнесу, затримала в Києві Служба безпеки України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

27-річний іноземний студент одного з харківських вишів планував привласнити гроші українців через використання схеми, більш відомої як "шахрайство з чорним доларом". Через мережу "Інтернет" він пропонував послугу з виготовлення підроблених грошей, використовуючи нібито новітні хімічні суміші та технології "виробництва". Для цього клієнти мали перерахувати іноземцю власні кошти у розмірі відповідно до замовлення.

Співробітники СБУ задокументували факт спроби привласнення фігурантом справи 100 тисяч американських доларів українських аграріїв. Зі справжніх купюр, отриманих від бізнесменів, фальшивомонетник обіцяв їм виготовити вдвічі більшу суму.

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Правоохоронці затримали іноземця згідно ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України в одному зі столичних готелів під час одержання грошей.

Наразі вирішується питання щодо оголошення затриманому про підозру та обрання міри запобіжного заходу.

У межах кримінального провадження за ч. 4 ст. 190 (шахрайство) та ч. 2 ст. 199 (виготовлення, зберігання, придбання перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою збуту або збут підроблених грошей) Кримінального кодексу України тривають слідчі дії.

Студент з Африки намагався обдурити двох українських аграріїв на $100 тис., - СБУ 01
Студент з Африки намагався обдурити двох українських аграріїв на $100 тис., - СБУ 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3162389
 
 
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А при чём тут именно аграрии ?

Он хотел обмануть людей с двумя ушами.
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А аграриям, за попытку приобретения заведомо фальшивых с целью дальнейшей, и т.д....??.
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ну, если они сдали его до получения денег, тогда -- помогли выявить...
а если после -- соучастие, как мне кажется....
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Какой продвинутый аграрий в Украине.. Одного -- в Минфин, другого -- в Нацбанк!! Студент из Африки пытался обмануть двух украинских аграриев на $100 тыс., - СБУ - Цензор.НЕТ 7006
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а негра -- можно в президенты, нам как раз такого еще не хватает!!
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лять,сразу видно тупых шаровиков земанкрутов - дали африканскому студенту бабки чтоб он им в разы больше бабок наделал
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Книга "Сто тисяч" Іван Карпенко-Карий Шкільна програма 8 клас
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***,харьковчане ещё чему нибудь учат этих африканцев,кроме махинаций?
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Перед продажей земли, в тренде "враги" будут -аграрии. Начнут приватизацию лесов, появятся нерадивые лесники. и т.д.
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Нигерийские письма уже не действуют? Студент з Африки намагався обдурити двох українських аграріїв на $100 тис., - СБУ - Цензор.НЕТ 2986 Мне предлагали как-то миллион долларов. Студент з Африки намагався обдурити двох українських аграріїв на $100 тис., - СБУ - Цензор.НЕТ 2986
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