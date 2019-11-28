 Правоохоронці знешкодили етнічне ОЗУ, що вимагало неіснуючі борги і тримало в страху райцентр Херсонщини. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Головне управління Національної поліції в АР Крим та м.Севастополі, інформує Цензор.НЕТ.
До скоєння злочинів виявилися причетними двоє громадян - членів етнічного організованого злочинного угруповання. Зловмисники тримали в страху жителів цілого районного центру Херсонської області. Вони залякували громадян і вимагали неіснуючі борги під загрозою фізичної розправи. Зокрема, впродовж короткого проміжку часу слідчі спільно з оперативниками СБУ Херсонської області задокументували факт вимагання у місцевого жителя під вигаданим приводом двох тисяч доларів США.
"Зловмисники погрожували потерпілому вбивством і розправою над його сім'єю в разі невиконання "боргових" вимог. При цьому чоловікові завдали тілесних ушкоджень. Крім того, для забезпечення сплати коштів правопорушники відкрито викрали автомобіль потерпілого", - зазначив начальник поліції в Автономній Республіці Крим та м. Севастополі Віталій Стрижак.
У результаті вжитих заходів слідчі і спецназівці Кримської поліції спільно з СБУ Херсонської області під процесуальним керівництвом прокуратури АР Крим затримали зловмисників після того, як вони одержали всю суму неправомірної вигоди.
Теперь пусть на самом верху этническую ОПГ прищучат.
оруютработают.
єврей це РЕЛЕГІЙНА ознака а не національна.
Євреї це люди різних рас та народів які сповідують юдаізм(фєлаша-негри, бухарці,семіти-азіати, ашкєназі=європейці з домішками семітів ,,) А те що після заколоту 1917р більшість-ашкєназі ПРИМУСОВО впхали назву "єврей" тим хто мав юдейські традіциї
На Волыни то же самое делала банда Чечена.
Их тоже пару дней назад приняли.
Но вопрос в том, что с ними будет дальше с такими судами, сажающими в клетку боевого генерала, но отпускающими сепаров и убийц майдановцев?
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