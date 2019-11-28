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 Події, Суспільство
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Все про:Нацполіція (8573) рекет (46) Херсонщина (482)

 Правоохоронці знешкодили етнічне ОЗУ, що вимагало неіснуючі борги і тримало в страху райцентр Херсонщини. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У райцентрі Херсонської області знешкоджено банду зловмисників, які викрадали транспорт і вимагали неіснуючі борги.

Про це повідомляє Головне управління Національної поліції в АР Крим та м.Севастополі, інформує Цензор.НЕТ.

До скоєння злочинів виявилися причетними двоє громадян - членів етнічного організованого злочинного угруповання. Зловмисники тримали в страху жителів цілого районного центру Херсонської області. Вони залякували громадян і вимагали неіснуючі борги під загрозою фізичної розправи. Зокрема, впродовж короткого проміжку часу слідчі спільно з оперативниками СБУ Херсонської області задокументували факт вимагання у місцевого жителя під вигаданим приводом двох тисяч доларів США.

"Зловмисники погрожували потерпілому вбивством і розправою над його сім'єю в разі невиконання "боргових" вимог. При цьому чоловікові завдали тілесних ушкоджень. Крім того, для забезпечення сплати коштів правопорушники відкрито викрали автомобіль потерпілого", - зазначив начальник поліції в Автономній Республіці Крим та м. Севастополі Віталій Стрижак.

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У результаті вжитих заходів слідчі і спецназівці Кримської поліції спільно з СБУ Херсонської області під процесуальним керівництвом прокуратури АР Крим затримали зловмисників після того, як вони одержали всю суму неправомірної вигоди.

Правоохоронці знешкодили етнічне ОЗУ, що вимагало неіснуючі борги і тримало в страху райцентр Херсонщини 01

Правоохоронці знешкодили етнічне ОЗУ, що вимагало неіснуючі борги і тримало в страху райцентр Херсонщини 02
Правоохоронці знешкодили етнічне ОЗУ, що вимагало неіснуючі борги і тримало в страху райцентр Херсонщини 03
Правоохоронці знешкодили етнічне ОЗУ, що вимагало неіснуючі борги і тримало в страху райцентр Херсонщини 04

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3162387
 
 
 Топ коментарі
 
Етнічна, це значить чуркотня з Кавказу?
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Правоохранители обезвредили этническую ОПГ, вымогавшую несуществующие долги...

Теперь пусть на самом верху этническую ОПГ прищучат. Правоохранители обезвредили этническую ОПГ, вымогавшую несуществующие долги и державшую в страхе райцентр Херсонщины - Цензор.НЕТ 8354
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Правоохранители обезвредили этническую ОПГ, вымогавшую несуществующие долги...

Теперь пусть на самом верху этническую ОПГ прищучат.
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На кожну этническую ОПГ повинна бути організована з місцевих бугаїв районна ОТГ. Щоб захищали людей а всіляких етнічних та не дуже бандитів і покидьків валила на місці. Тоді усілякі ОПГ ,тітушки та ін. зникнуть як явище.
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реальная этногруппировка вне претензий Правоохранители обезвредили этническую ОПГ, вымогавшую несуществующие долги и державшую в страхе райцентр Херсонщины - Цензор.НЕТ 3844
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Ничего не понял .Какой Севастополь ? Какие совместные действия ?
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Етнічна, це значить чуркотня з Кавказу?
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нельзя писать евреи. нужно писать щирые украинцы потужно мыролюбной реформаторской национальности.
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Не должно, они сбривши пейсы, сняв кипу и одев вышиванки в Верховной Раде и министерствах усердно воруют работают.
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не воруют и не работают а мыролюбно реформируют.
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евреи берут приватбанками, а не микроавтобусами...не перепутай
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А не євреям можна? Якщо так, то мені два, будь ласка.
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та годі вже ДУРКУВАТИ Правоохранители обезвредили этническую ОПГ, вымогавшую несуществующие долги и державшую в страхе райцентр Херсонщины - Цензор.НЕТ 79
єврей це РЕЛЕГІЙНА ознака а не національна.
Євреї це люди різних рас та народів які сповідують юдаізм(фєлаша-негри, бухарці,семіти-азіати, ашкєназі=європейці з домішками семітів ,,) А те що після заколоту 1917р більшість-ашкєназі ПРИМУСОВО впхали назву "єврей" тим хто мав юдейські традіциї
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Зацвело снова буйным зеленым цветом вымогание долгов и крышевание.
На Волыни то же самое делала банда Чечена.
Их тоже пару дней назад приняли.
Но вопрос в том, что с ними будет дальше с такими судами, сажающими в клетку боевого генерала, но отпускающими сепаров и убийц майдановцев?
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Хіба шо потєчного молока їм бракло, а бирше бигме нічьо...
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Законопроект "Державна Програма депортації членів етнічних злочинних угрупувань разом з членами родин до острову Мадагаскар"
голосуємо
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ну, Мадагаскар, так Мадагаскар. Считай меня этническим членом... нет, членннном, шобы длиньше...
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зебилов обзываю оборванцами, подонками и сранью. И еще угрожаю расправой... точнее, оправой на их головы... и шо? не злодий?
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как на сегодня,Альфы для тебя маловато будет.. Правоохранители обезвредили этническую ОПГ, вымогавшую несуществующие долги и державшую в страхе райцентр Херсонщины - Цензор.НЕТ 6912
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та вже таке було...і на Мадагаскар і в Уганду...і мову свою в 20ст ВИГАДАЛИ!!! Герцль вів переговори про відновлення юдейської держави на теренах бувшого Ізраїлю або, принаймні, на Мадагаскарі чи в Уганді). Досягненням стало відтворення івриту - давньої єврейської мови. Вважається, що вже у V ст. до н. е. більшість мешканців Іудеї розмовляла арамейською. Зусиллями Бен-Ієхуди та Гінцберга створили на базі арамейської НОВУ МОВУ. До неї було введено низку понять і термінів, створених з врахуванням нових реалій. Іврит мав дуже важливе значення для майбутньої держави, оскільки на початку XX ст. різні групи юдеїв (йєменські, бухарські, ашкенази, сефарди та інші) розмовляли різними мовами. Оголосити якусь з цих мов державною, означало б де-факто розділити юдеїв на привілейованих і другосортних, пересварити їх між собою.
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Опять эти хачапури. Не все хачи преступники но большинство преступлений совершается хачами.
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в каком районе аваковские зеленые клоуны , или своих этнических ментов спалили , теперь шифруются
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З повідомлення не зрозуміло - це угруповання етнічних патріотів, чи етнічних космополітів? Правоохранители обезвредили этническую ОПГ, вымогавшую несуществующие долги и державшую в страхе райцентр Херсонщины - Цензор.НЕТ 6868
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Що ж то за єтнос такий загадковий.... може британці ?
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поломайте їм копита , роги та спустіть зі сходинок!!!!
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Це крапля у морі. Такі опг є майже у кожному райцентрі областей. Просто всі залякані .
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Цигане.? - Пресс служба МВД не глист в ж... . е, а выкручивается так же.
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немцы перестали стесняться и прямо называют этнос преступника. Недавно итальянец убил людей и забетонировал в бочку.
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цыганва носатая и гоги..опять бабки Правоохранители обезвредили этническую ОПГ, вымогавшую несуществующие долги и державшую в страхе райцентр Херсонщины - Цензор.НЕТ 9346интерестно каждый день банды ..взятки таможни и тп.. их хоть сажают или отпускают..их стрелять на месте надо Правоохранители обезвредили этническую ОПГ, вымогавшую несуществующие долги и державшую в страхе райцентр Херсонщины - Цензор.НЕТ 8403
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