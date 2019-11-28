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Все про:ВМС (460) корабель (649) Одеса (2196) Франція (802)

 У порт Одеси зайшов корвет ВМС Франції "Commandant Birot". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У четвер, 28 листопада, в порт Одеси з чотириденним візитом зайшов корвет Військово-морських сил Франції "Commandant Birot".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

Корабель належить до класу легких корветів. Його довжина 80 метрів, ширина 10, осадка 5,6, а водотоннажність корабля 1350 тон. Швидкість він розвиває до 24 вузлів, а максимальна дальність плавання 4 500 миль. Екіпаж складають 90 осіб.

У порт Одеси зайшов корвет ВМС Франції Commandant Birot 01

Корвет "Commandant Birot" був прийнятий на бойове чергування ВМС Франції в 1984 році.

У порт Одеси зайшов корвет ВМС Франції Commandant Birot 02

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Патрульні катери Island пройшли ходові випробування в Одесі і готові до озброєння. ФОТОрепортаж

У порт Одеси зайшов корвет ВМС Франції Commandant Birot 03

Місце його постійного базування - військово-морська база в Тулоні. Основні завдання - це підтримка стратегічних підводних сил, розвідка і спостереження за морськими пересуваннями.

У порт Одеси зайшов корвет ВМС Франції Commandant Birot 04

За даними "Думской" озброєння корвета: 100 мм гармата Mle 68, пара 20 мм зенітних знарядь F2, чотири кулемети калібру 12,7, чотири торпедні апарати і чотири пускові установки з ракетами "Екзосет".

Корабель французьких ВМС прибув у Чорне море ввечері 19 листопада, після чого відразу взяв курс на грузинський порт Батумі, де простояв з 22 по 25 число. Провівши 26 листопада навчання з грузинськими кораблями, корвет попрямував до Одеси.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3162373
 
   
 Топ коментарі
 
мдаа.. а еще на наши корабли гонят..
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поскольку жабоеды настоящие друзья Украины нужно оказать уважение...например чтоли трап говном смазать.
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Ну, зашёл. Ржавый какой-то. И шо нам от этого? В порт Одессы зашел корвет ВМС Франции "Commandant Birot" - Цензор.НЕТ 5232
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Вот всегда удивляло: куда ж там столько человек-членов экипажа помещается? Ну ладно тут 90 человек, а есть же и по несколько сотен экипажа такого класса суда.
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комендант берёт.. обалденное название судна В порт Одессы зашел корвет ВМС Франции "Commandant Birot" - Цензор.НЕТ 7908
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Надо краску им предложить. Пусть покрасят В порт Одессы зашел корвет ВМС Франции "Commandant Birot" - Цензор.НЕТ 8318
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якщо їм треба корвета пофарбувати, то краще було б до Миколаєва
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поскольку жабоеды настоящие друзья Украины нужно оказать уважение...например чтоли трап говном смазать.
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В порт Одесы зашел шлюпка жабоедов. Берегите наших жаб!
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Теперь Горбатый! Я сказал, Горбатый! @"Место встречи изменить нельзя"У порт Одеси зайшов корвет ВМС Франції "Commandant Birot" - Цензор.НЕТ 2514 А теперь Ржавый. Я сказал Ржавый!@Корвет "Commandant Birot"
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.....шо за РЖАВИЛА ******** зи ШПРОТ ????? позорище продали ГЕЛИКОПТЕРЫ Украини и непокрасылы свое МАЙНО ((((
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......КАЦАПЫ сегодня изойдут СЛЮНОЙ из-за такого ЗАХОДА ((((((
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