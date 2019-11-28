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 Суспільство, Фоторепортаж
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 Завдяки допомозі громадян Київському військовому госпіталю купили апарат для відкачування гною, витратні матеріали та ліки. ФОТОрепортаж

Завдяки допомозі небайдужих громадян, зокрема читачів Цензор.НЕТ, вдалося зібрати гроші для придбання Київському військовому госпіталю ще одного апарату для відкачування гною з ран бійців і витратні матеріали до них. Крім того, частина грошей пішла на придбання медикаментів.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомляє волонтер Наталя Юсупова, інформує Цензор.НЕТ.

"Вчора я оплатила новий ВАК-апарат і витратні матеріали, загальна сума 81 тис. грн. Спасибі "Здраво", вони подарували нам ще 20 розхідників, а це 20 тис. грн. Завтра ж новий ВАК поставлять важко пораненому воїну. Ще 4 тис. і 7 тис. я переказала бійцям на аналізи в приватних лабораторіях і ліки", - написала вона, подякувавши зокрема за допомогу читачам Цензор.НЕТ.

Волонтер також розповіла про стан деяких пацієнтів і потреби.

"Сьогодні в київський госпіталь привезли важко пораненого з Харківського госпіталю. Мінно-вибухове поранення, боєць без ноги, весь у трубках, поранення в горло, там теж трубка, все в крові, говорити не може ... В реанімації лежить поранений з останнього борту, стабільно важкий і ще одного з пораненням у спину днями перевели в палату. Іншим бійцям, також із останнього борту, вчора зробили операції, лікарі роблять все можливе", - повідомила Юсупова.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Волонтерка Юсупова збирає гроші на витратні матеріали до апаратів для відкачування гною: У нас четверо важких бійців, але без пов'язок ВАКи не працюють. ФОТО

"Щодо потреб. Багато йде Дексалгіну в ампулах, пелюшок під рани, вологих серветок і паперових рушників. Протизастудні теж летять і ми передаємо його також на передову, там дуже потрібно. Ну і звичайно потрібно багато питних йогуртів, соки, вода, цукерок багато йде, солодке хоч якось полегшує біль, хлопці так кажуть. Багато кави потрібно і чаю. З одягу тільки кофти на замках і футболки. Адреса, Госпітальна 18, травматологія. На грудень намітила купити ще один ВАК і витратні матеріали, пізніше напишу пост. Картки для допомоги 4627 0551 5012 8394 приват і 5358 3853 200 0 2464 монобанк, Юсупова Наталя", - додала вона.

Завдяки допомозі громадян Київському військовому госпіталю купили апарат для відкачування гною, витратні матеріали та ліки 01
Завдяки допомозі громадян Київському військовому госпіталю купили апарат для відкачування гною, витратні матеріали та ліки 02
Завдяки допомозі громадян Київському військовому госпіталю купили апарат для відкачування гною, витратні матеріали та ліки 03
Завдяки допомозі громадян Київському військовому госпіталю купили апарат для відкачування гною, витратні матеріали та ліки 04
Завдяки допомозі громадян Київському військовому госпіталю купили апарат для відкачування гною, витратні матеріали та ліки 05
Завдяки допомозі громадян Київському військовому госпіталю купили апарат для відкачування гною, витратні матеріали та ліки 06
Завдяки допомозі громадян Київському військовому госпіталю купили апарат для відкачування гною, витратні матеріали та ліки 07
Завдяки допомозі громадян Київському військовому госпіталю купили апарат для відкачування гною, витратні матеріали та ліки 08

Завдяки допомозі громадян Київському військовому госпіталю купили апарат для відкачування гною, витратні матеріали та ліки 09

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3162371
 
   
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Молодцы. На сэкономленные деньги повезём фракцию нездорово озабоченных парикмахеров в Трускавец-2. Благодаря помощи граждан в Киевский военный госпиталь купили аппарат для откачки гноя, расходники и лекарства - Цензор.НЕТ 8409
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спасибо, Люди!
Ще не вмерла України і Слава і Воля!... !!!
( ще не вмерли в Україні чуйні і чесні Люди )
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Браво!
Приємно відчувати, що там є і твої гроші. Благодаря помощи граждан в Киевский военный госпиталь купили аппарат для откачки гноя, расходники и лекарства - Цензор.НЕТ 4734
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Дякувати Богу що є небайдужі люди і їм болить Україна. А в ЗЕБАНДИ "всьо ха-ра-шо, не стреляют, патерь нет" ще й МО підгавкує, кожен день маса обстрілів а в них тільки травми.
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