 Завдяки допомозі громадян Київському військовому госпіталю купили апарат для відкачування гною, витратні матеріали та ліки. ФОТОрепортаж

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомляє волонтер Наталя Юсупова, інформує Цензор.НЕТ.

"Вчора я оплатила новий ВАК-апарат і витратні матеріали, загальна сума 81 тис. грн. Спасибі "Здраво", вони подарували нам ще 20 розхідників, а це 20 тис. грн. Завтра ж новий ВАК поставлять важко пораненому воїну. Ще 4 тис. і 7 тис. я переказала бійцям на аналізи в приватних лабораторіях і ліки", - написала вона, подякувавши зокрема за допомогу читачам Цензор.НЕТ.

Волонтер також розповіла про стан деяких пацієнтів і потреби.

"Сьогодні в київський госпіталь привезли важко пораненого з Харківського госпіталю. Мінно-вибухове поранення, боєць без ноги, весь у трубках, поранення в горло, там теж трубка, все в крові, говорити не може ... В реанімації лежить поранений з останнього борту, стабільно важкий і ще одного з пораненням у спину днями перевели в палату. Іншим бійцям, також із останнього борту, вчора зробили операції, лікарі роблять все можливе", - повідомила Юсупова.

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"Щодо потреб. Багато йде Дексалгіну в ампулах, пелюшок під рани, вологих серветок і паперових рушників. Протизастудні теж летять і ми передаємо його також на передову, там дуже потрібно. Ну і звичайно потрібно багато питних йогуртів, соки, вода, цукерок багато йде, солодке хоч якось полегшує біль, хлопці так кажуть. Багато кави потрібно і чаю. З одягу тільки кофти на замках і футболки. Адреса, Госпітальна 18, травматологія. На грудень намітила купити ще один ВАК і витратні матеріали, пізніше напишу пост. Картки для допомоги 4627 0551 5012 8394 приват і 5358 3853 200 0 2464 монобанк, Юсупова Наталя", - додала вона.















