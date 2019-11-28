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 Події, Фоторепортаж
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Все про:Київ (6858) Нацполіція (8567) Правоохоронні органи (464) проституція (95)

 Ексспівробітник МВС організував мережу борделів, замаскованих під масажний салон, у Києві, - Нацполіція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Києві викрили мережу борделів, які були замасковані під салони масажу. Організатором інтимного бізнесу був ексспівробітник МВС.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

Отримавши інформацію про діяльність притонів, поліцейські почали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 303 (сутенерство або втягнення особи в заняття проституцією) Кримінального кодексу України, в рамках якого проводилося документування протиправної діяльності.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Поліція в Києві затримала педофіла, який через інтернет виманив на зустріч 10-річну школярку і зґвалтував. ФОТО

"Оперативники управління боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми, спільно зі слідчими та працівниками оперативних служб поліції Києва під процесуальним керівництвом прокуратури міста Києва встановили, що організатором борделів за кількома адресами у Києві є колишній працівник міліції, котрий у 2015 році не пройшов атестацію і був звільнений з органів внутрішніх справ. Та, попри це, він і надалі представлявся працівником управління боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми, і запевняв своїх спільників, що їхня діяльність проводиться під покровительством правоохоронців", - повідомив начальник Головного управління Національної поліції у місті Києві Андрій Крищенко.

Провівши ряд оперативно-розшукових заходів та слідчих дій поліцейські викрили діяльність злочинної групи, яка організувала та забезпечувала функціонування трьох місць розпусти. При цьому борделі були замасковані під масажні салони і свою діяльність рекламували через мережу Інтернет. До складу групи входило 11 осіб: організатор, четверо співорганізаторів та шестеро диспетчерів, які приймали дзвінки клієнтів.

"Загалом вони облаштували місця для надання інтимних послуг за трьома адресами у центральній частині Києва. При цьому до надання цих послуг залучили 75 жінок, які працювали позмінно. За годину роботи повії клієнти платили від 700 до 3000 гривень. Половину заробленої суми жінки віддавали адміністраторам, решту – залишали собі", - розповіли в Нацполіції.

В рамках кримінального провадження було проведено 14 обшуків: безпосередньо у борделях та за місцем проживання фігурантів. Правоохоронці вилучили речові докази їх протиправної діяльності – гроші, мобільні телефони, чорнові записи, банківські картки, комп’ютерну техніку. Крім того, вилучено пістолет, автомат, гранату, патрони та ножі, які відправили на експертизу, аби з’ясувати, чи є ці предмети вогнепальною зброєю і боєприпасами.

У результаті слідчих дій сімох фігурантів, серед яких організатор та співорганізатори, затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання щодо оголошення їм підозри та обрання запобіжних заходів.

Фігурантам загрожує від чотирьох до семи років позбавлення волі. Окрім того, інформація щодо можливих корупційних зв’язків організатора борделів із працівниками правоохоронних органів буде передана до Державного бюро розслідувань для ретельної перевірки", - підсумував Андрій Крищенко.

Також дивіться: Диспетчери, водії, повії: Нацполіція накрила мережу борделів, в якій працювали десятки людей. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Ексспівробітник МВС організував мережу борделів, замаскованих під масажний салон, у Києві, - Нацполіція 01
Ексспівробітник МВС організував мережу борделів, замаскованих під масажний салон, у Києві, - Нацполіція 02
Ексспівробітник МВС організував мережу борделів, замаскованих під масажний салон, у Києві, - Нацполіція 03
Ексспівробітник МВС організував мережу борделів, замаскованих під масажний салон, у Києві, - Нацполіція 04
Ексспівробітник МВС організував мережу борделів, замаскованих під масажний салон, у Києві, - Нацполіція 05
Ексспівробітник МВС організував мережу борделів, замаскованих під масажний салон, у Києві, - Нацполіція 06

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3162360
 
 
 Топ коментарі
 
Це справжне обличчя аваківської поліції, таке скрізь
https://www.youtube.com/watch?v=GnlmjOJDLxk&t=0s
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Не дивно, аваківець...там 90 % злочинці і подонки
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Якщо колишній мент гарантував злочинцям захист, то він був у змові зі своїми діючими колегами та керівниками! Потрібно притягати до відповідальності всіх!
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Якщо колишній мент гарантував злочинцям захист, то він був у змові зі своїми діючими колегами та керівниками! Потрібно притягати до відповідальності всіх!
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Не дивно, аваківець...там 90 % злочинці і подонки
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ну кто-то ж должен... а шо, мне прикажешь организовывать? Я плядями брезгую... Да и сутенерство - подлейшая деятельность...
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самое ржачное,что в таких делах всегда всплывает сотрудник мвд...
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Наркотики- також мвс; а от готівкові-безготівкові оборудки - сбу.
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він - бувший співробітник МВС, тому Сабаков ні при чому
ги
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Тю, а в чем новость то? Это обычный "бизнес" и для бывших, и для действующих сотрудников СБУ.
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Молодец экс-сотрудник.Привлекал в страну иностранные инвестиции зарубежных секс-туристов.Создал конкуренцию "улице красных фонарей".Если Вове не удается,то его экс-сотрудники помогут с этими самыми инвестициями.Теперь что надо,что бы спасти годовой план по иностранным инвестициям?Срочно легализировать проституцию.
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В прочем ничего нового. ОПГ МВД и так это всё крышует. Даже у Авакова есть нелегальный игорный бизнес.
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"но он был мент , к тому же честный
и он ее арестовал."
слова из песни.
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А шо там АКМ по штату положен отстреливались от посетителей.Ценный фрукт нада восстановить и наградить.
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давно пора узаконить проституцию! тогда и подпольных борделей не будет и бюджет будет наполняться
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Тепер вони підуть до Авакова, бо через розбірки у його конторі вони залишились без роботи!Ексспівробітник МВС організував мережу борделів, замаскованих під масажний салон, у Києві, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 8481
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....а вы думали , что он станет за ТОКАРНЫЙ СТАНОК ????(((( облыжте (((((
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