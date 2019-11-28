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 Політика України, Фоторепортаж
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Все про:Зеленський (3703) опитування (436) рейтинг (291) Батьківщина (355) Слуга народу (528) Голос партія (101) Європейська Солідарність (165) Опозиційна платформа - За життя (15)

 45% підтримують "Слугу народу", 12,7% - ОПЗЖ, 9,6% - ЄС, 8,5% - "Батьківщину", 4,4% - "Голос" - "Рейтинг" опублікував електоральні симпатії українців. ІНФОГРАФІКА

43% опитаних вважають, що реформи в країні повинні бути поступовими, 30% - переконані, що зміни повинні бути швидкими і радикальними. Ще 18% респондентів стверджують, що потрібно припинити реформи до стабілізації ситуації в країні.

Про це йдеться в результатах опитування, проведеного Соціологічною групою "Рейтинг", передає Цензор.НЕТ

За даними дослідження, 53% переконані, що президент Зеленський є більш ефективним порівняно з попереднім президентом Порошенком. 15% - протилежної думки, 22% стверджують, що нічого не змінилося.

Разом з тим, 34% вважають, що діюча Верховна Рада є більш ефективною порівняно з минулим скликанням. 32% переконані, що нічого не змінилося, 17% – вважають її менш ефективною. Лише 27% переконані у більшій ефективності діючого Уряду О.Гончарука у порівнянні із Урядом В.Гройсмана. 30% вважають, що змін не відбулося. 19% – вважають його гіршим за попередній Кабінет міністрів. 24% взагалі не змогли оцінити.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 59% українців проти продажу землі сільськогосподарського призначення, - опитування КМІС

Майже дві третини опитаних вважають, що президенту Зеленському потрібно часу від одного до трьох років, щоб продемонструвати якісний та ефективний результат роботи. 14% – дають йому для цього п’ять і більше років. Лише 8% вимагають від нього змін за півроку. 17% – взагалі вважають, що йому не вдасться продемонструвати якісний результат роботи.

"Близько половини опитаних вважають, що для досягнення якісного результату Урядом та Верховною Радою потрібно дати їм час від року до трьох. Кожен десятий готовий почекати п’ять і більше років. Натомість 10-13% дають цим центральним органам влади для ефективного результату не більше півроку. Кожен четвертий-п’ятий взагалі вважає, що діючі Уряд та Парламент не здатні нічого змінити в країні", - наголошується в дослідженні.

За даними дослідження, лідером електоральний симпатій є партія "Слуга народу", яку підтримують майже 45% тих, хто визначився і має намір взяти участь у виборах. 12,7% підтримують партію "Опозиційна платформа – За життя", 9,6% – партію "Європейська Солідарність", 8,5% – партію "Батьківщина", 4,4% – партію "Голос". Рейтинг інших політичних сил – менше 3%. Тих, хто не визначився, – близько 12%.

Також читайте: Понад 70% українців не бачать успіхів нової влади в боротьбі з корупцією, розслідуванні резонансних справ і зниженні тарифів ЖКГ, - опитування КМІС

Аудиторія: населення України від 18 років і старше. Вибірка репрезентативна за віком, статтю, регіонами і типом поселення. Вибіркова сукупність: 2500 респондентів. Особисте формалізоване інтерв’ю (face-to-face). Помилка репрезентативності дослідження: не більше 2,0%. Терміни проведення дослідження: 20-24 листопада 2019 р.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3162337
 
   
 Топ коментарі
 
Почти две трети опрошенных считают, что Зеленскому нужно времени от одного до трех лет, чтобы продемонстрировать качественный и эффективный результат....

Богата дебилами Украина 45% поддерживают "Слугу народа", 12,7% - ОПЗЖ, 9,6% - ЕС, 8,5% - "Батькивщину", 4,4% - "Голос" - "Рейтинг" опубликовал электоральные симпатии украинцев - Цензор.НЕТ 5346
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Ровно те же рейтинги, что и на выборах.
Так что там упало, порохоботики?
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ПЕСики реально думают, что патологически жадное существо, воровавшее 5 лет на крови и просравшее идеи Майдана, снова станет президентом.. ну не дебилы? 45% підтримують "Слугу народу", 12,7% - ОПЗЖ, 9,6% - ЄС, 8,5% - "Батьківщину", 4,4% - "Голос" - "Рейтинг" опублікував електоральні симпатії українців - Цензор.НЕТ 2398
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Вы знаете? Этот зоопарк Колойского может реально повторить судьбу футбольного Днепра.... Спонсорирование ФК Днипро Беней очень показателен в этом плане...Он во многом говорит о психотипе этого опального олигарха.... Днипро претендовал на чемпионство, играл даже в финале ЛЕ.... Но потом резко все обломилось, футбол Бени резко остоп..дел... и все.....такая нерядовая команда с очень долгой и славной историей прекратила свое существования (не путать с Днепр1, совсем другой уровень и другая команда).....

Тоже самое произойдет и с этим зверинцем Коломойского в Раде и на Банковой.... Был головокружительный успех на президентских выборах и ВР... и все... а дальше Бени некуда двигаться..... Чета там с Америкой у Зеленского скорей не получилось, чем получилось.... По крайней мере не настолько Зеленский подлизнул Трампу, чтобы Америка сняла бан с Коломойского и прекратила расследование ФБР против него....
С Приватом также, что-то не совсем у Бени сростается.... МВФ чета там возбухает.... Еще где-то может урвать Коломойский от нового ЗАКОНА О ПРОДАЖЕ ЗЕМЛИ, где-то прихватить пару государственных предприятий типо УКРЗАЛИЗНЫЦИ (хотя уже все и так растаскано олигархами у этой бедной страны).... Может еще чета Беня выпросит у Путина, через своего гонца Зеленского в Нормандии.... А дальше не вижу смысла Коломойскому заниматься большой политикой и вливать туда свои бешенные бабки .... Беня реально может утратить интерес к украинской политике, как он утратил к футболу..... А без спонсорства и вливаний Бени, этот ЗООПАРК КОЛОМОЙСКОГО быстро разлетится.....
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PS.... Если этот зверинец Бени, не научаться обходится без вливаний и спонсорства Коломойского, то скорей всего, конец будет как у футбольного Днепра....... Единственный способ, как этого избежать - это самим сесть и обуздать все те финансовые и коррупционные потоки, на которых сидела предыдущая власть.... Но здесь тоже угроза.... Зеизбиратель со временем может спросить, чем вы отличаетесь от власти Порошенка или Януковича???
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Это что, рейтинг слуг народа стал еще больше? Это после такой массированной порохоботской пропаганды(в том числе на этом сайте)?
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Судя по цифрам, секта "Евросолидарности" сокращается, а "Голос" - это вообще непонятная артель.
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Козломордый-иди нюхай навозного петуха!
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Зря Зеленский на ровном месте побил горшки с Тимошенко , они должньі работать в тандеме , тогда успех реформ гарантирован. Имхо
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"...Почти две трети опрошенных считают, что Зеленскому нужно времени от одного до трех лет..."

А може йому просто дати 3 роки, правда з конфіскацією?
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а это случайно не тот рейтинг который в ордло исследования проводил? извините но кроме туалета ихняя бумажка ни на что не годна -нашли что обсуждать
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Рейтинги можно разные нарисовать. А этот рейтинг дает разрешение кварталу на многое...
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Такое очущение что зебуины массово вымирают По весне этих наркош по головам считать будем
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Интересно. На парламенских слуге дали 43%. Сейчас 45%. За 4 месяца будет 86%?
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«Курс на Россию»: всплывают новые факты о президенстве Петра Порошенко

Если украинская политика чему-то и учит, то только одному: ничему не удивляться. Вернее, не так: удивления и даже подозрительного отношения заслуживают проявления последовательности и принципиальности, вдруг какой-то подвох? Иногда, правда, не разобрать, где последовательность и где принципиальность.
Об этом пишет Леонид Швец на «Слово и Дело»
Сегодня Игорь Райнин стал руководителем Харьковской областной организации «Оппоплатформы - За жизнь», единственной парламентской политической силы, которая открыто провозглашает курс на Россию. В бытность Петра Порошенко гарантом Райнин поработал заместителем главы президентской администрации, главой Харьковской областной администрации, и три последних года - главой Администрации президента. То есть входил Игорь Львович в самый узкий круг руководителей государства и доступ имел к самым охраняемым тайнам, а тайны во время войны имеют особое значение. И вот всплывает этот глубоко осведомленный человек, который еще вчера обеспечивал «Армію, мову, віру», в окружении Виктора Медведчука, личного друга и кума Владимира Путина.
Где здесь последовательность и принципиальность? Погодите осуждать, весьма вероятно, они были всегда, просто Игорь Райнин не выдавал до поры до времени свои твердые убеждения, имея для этого весомые основания. Представляя нового главу организации, Юрий Бойко назвал его своим другом и признался: «Когда он был у власти и занимал позицию главы администрации. Он несколько раз порывался оттуда уйти, уволиться, а мы его уговаривали там остаться. Я сейчас могу это сказать, а раньше не было возможности, потому что единственный в той группе галичан, которая отстаивала интересы востока Украины». Тут нужно добавить: интересы востока Украины, как их понимают Бойко и Медведчук, а по сути - Путин.
В отличие от «народного мэра» Горловки Эдуарда Матюхи, который вернулся на неоккупированную территорию и представляется в Киеве украинским разведчиком, Райнин, будучи фигурой несоизмеримо большего масштаба, объявился не в Москве и за российского агента себя не выдает. Вряд ли он им и является, хотя тут как раз лучше послушать специалистов, а специалистам в эту тему лучше бы вникнуть. Вот о чем можно говорить с уверенностью, так это об очередном уроке: если вас развлекают разговорами о патриотизме, проверьте ваши карманы и не развалился ли в вашем любимом кресле Медведчук.
А вот другой пример последовательности и принципиальности: мэр Киева Виталий Кличко выступил с ходатайством взять на поруки мэра Львова Андрея Садового, которого обвиняют в злоупотреблениях. История мутная, дело было открыто еще три года назад, как раз в разгар мусорного кризиса, который методично убивал рейтинг Садового. Виталий Владимирович и тогда едва не подпольно, не афишируя, помогал Андрею Ивановичу хоронить отходы, чтобы, не дай бог, об этом не узнал Петр Алексеевич, расчищавший себе дорогу к победе в 2020 году. Самое смешное в этой несмешной истории, что Кличко все эти годы был главой «Блока Петра Порошенко». И тоже, выходит, как Райнин, не открывался до конца, но по другим соображениям. Взаимная привязанность формального лидера БПП и самого ПП, напомню, накануне парламентских выборов ознаменовалась предложением Виталия возглавить партию «Удар» Михаилу Саакашвили, известному любителю «барыг».
Нам предстоит еще многое узнать о президентстве Порошенко, и красноречивыми свидетельствами станут слова и дела людей, которые его окружали и представляли вовне. Удивляться ничему не надо. Надо запоминать.
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Сложилась ЗАЖОПЕС - Медведчук и Порошенко братья навек. Их каналы слаженно и по одним методичкам мочат Зеленского. Особенно умиляет, что типа патриотическая общественность, типа Федыны, свои сборища ненависти вещает где? Правильно, на медведчуковском канале
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Зажоповцы и ПЕсыкы - это две стороны одной и той же монетки, отчеканенной ******!
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Медведчук - це ти , зебіл , навіть українською не спілкуєшся . А твою моніку і мочити не треба , весь світ вже ох...ає , позорисько тупориле . Рідко такого дурного єврея можна зустріти .
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Симптоматично, что рейтинг мародера и блохастых ПЕСыков абсолютно не растет! Это означает, что у украинцев сложился устойчивый иммунитет к соевой чуме и есть надежда на избавление от шоколадной мразоты!
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НЕВЕРЮ.Халтура,а не опрос."ЕС" у "Голоса" голоса покрав.А может описка, 9,6%-"Голос",а 4,4%-"ЕС".
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Ну почему же."Почва" как раз имеется.Власти лишили,в судах прессуют,формулы разные Роттердамы+-Дюссельдорфы позакрывалы.Цену на электроэнергию и доллар "опустили".Теперь экспортеры(Ахметовы,Порошенки,Кусюки и т.д.) в гривне денег потеряли,а вот у народа зарплата в долларе выросла.
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Ну это у высокопоставленных порохоботов такая почва. А я о простом идейном порохоботе из среднестатистической Гавриловки, в растянутых трениках и засаленой майке, перед стареньким ноутбуком, беспощадно разящим в сети зелёную гадину.)) Там какая почва? Вопрос риторический.
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Так же, как разочарование в Порошенко отнюдь не вызвало в Украине ностальгию за Януковичем, точно так же и потенциальное разочарование в Зеленском, даже тотальное, никогда не вызовет ностальгию за Порошенко. Концентрированная ненависть порохоботов конкретно к фигуре Зеленского, нелепа и беспочвенна. Это как ненавидеть человека, нашедшего твои деньги, которые ты по собственной глупости, спьяну где-то потерял.)
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Думаю, это особенности личности Петра Алексеича. Реально Зеленский сделал его причем с разгромным счетом, а ведь Порошенко считает себя самым умным во Вселенной. В начале лета было много интервью людей достаточно близких к нему, но пути разошлись, ни один не сказал не сказал не то, что теплых слов, даже нейтральных. Кидает всех, гнида
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рейтинги нарисовали для вовы? скажите еще, что дед мороз существует... прям , как дети... у вовы рейтинг , как у пети 0...
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Стесняюсь спросить, а куда перетекло 30% голосов , которые высвободились у "Слуги народа" в результате разочарования ? Батькивщина, ОПЗЖ, ЕС и Голос остались практически на тех же позициях . Где голоса, кому они сейчас перетекут ?
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Слуга урода + жопозж- 57,7 відсотків так і залишились під...ми .
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