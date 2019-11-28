 Поліція в Києві затримала педофіла, який через інтернет виманив на зустріч 10-річну школярку і зґвалтував. ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу столичної прокуратури.
Так, слідство встановило, що чоловік через соціальні мережі знайомився з малолітніми дітьми, додавався до них у друзі і потім починав спілкування. Зокрема, він посилав повідомлення сексуального змісту та порнографічні фотографії 10-річній школярці.
Після цього чоловік зустрівся з дівчинкою, відвів її в занедбану недобудовану будівлю, де насильно вчинив щодо неї дії сексуального характеру.
Як запобіжний захід підозрюваному обрали тримання під вартою протягом двох місяців.
После этого мужчина встретился с девочкой"
Педофилу, конечно, оправдания нет, но что не так с 10летней девочкой, которая соглашается встретиться с мужиком, присылавшим ей порно0картинки?
?????
Дитина що, сама по собі? А де батьки? Де контроль за дитиною?
Той не ****%и...зрозумів?!