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 Політика України
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 Кілька політиків і військових просять суд відпустити генерала Марченка на поруки. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Кілька політиків і військовослужбовців заявили клопотання про готовність взяти на поруки обвинуваченого в закупівлі неякісних бронежилетів генерал-майора ЗСУ Дмитра Марченка.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ із залу суду.

Відео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Київський апеляційний суд розглядає апеляцію адвокатів генерала Дмитра Марченка на обраний йому запобіжний захід у вигляді утримання під вартою. В ході засідання екснардеп Борислав Береза, начальник патрульної поліції Євген Жуков, нардепи Марія Іонова і Михайло Забродський, полковники Миргородський і Олійник, Олексій Мочанов заявили клопотання про готовність взяти Марченка на поруки.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Суд розглядає апеляцію на арешт обвинуваченого у закупівлі неякісних бронежилетів Марченка: під будівлею суду відбувається акція на підтримку генерала. ФОТОрепортаж

Суд вийшов до нарадчої кімнати.

Кілька політиків і військових просять суд відпустити генерала Марченка на поруки 01

Борислав Береза


Кілька політиків і військових просять суд відпустити генерала Марченка на поруки 02

Євген Жуков


Кілька політиків і військових просять суд відпустити генерала Марченка на поруки 03

Олексій Мочанов


Кілька політиків і військових просять суд відпустити генерала Марченка на поруки 04

Марія Іонова

Кілька політиків і військових просять суд відпустити генерала Марченка на поруки 05

Михайло Забродський

Кілька політиків і військових просять суд відпустити генерала Марченка на поруки 06

Полковник Миргородський

Кілька політиків і військових просять суд відпустити генерала Марченка на поруки 07

Полковник Олійник

Кілька політиків і військових просять суд відпустити генерала Марченка на поруки 08

Юрій Бутусов

Кілька політиків і військових просять суд відпустити генерала Марченка на поруки 09

Ігор Гордійчук

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.

Нагадаємо, 5 листопада стало відомо, що п'ятьом чиновникам Міноборони оголошені підозри в закупівлі неякісних бронежилетів.

Підозру отримали такі чиновники Міноборони: начальник Головного управління розвитку і супроводження матеріального забезпечення Збройних Сил України Дмитро Олександрович Марченко, його заступниця Ольга Юріївна Капінус, перший заступник начальника Головного управління розвитку і супроводження матеріального забезпечення Збройних Сил України Сергій Віталійович Почтаренко, два начальники підрозділу - Саковець і Каморянський.

У червні цього року глава ДБР Труба заявляв, що Бюро проводить близько 40 обшуків в справі про закупівлю майна для ЗСУ за завищеними цінами: сума збитків, завданих державі, близько 100 млн грн. Пізніше стало відомо, що ДБР провело в Міноборони обшуки, пов'язані з двома розслідуваннями - про низьку якість бронежилетів і про організацію держзакупівель для армії. ДБР опублікувало деякі фрагменти розмов посадовців Міноборони.

11 листопада Печерський суд залишив генерал-майора Марченка під вартою з можливістю виходу під заставу в 76 млн грн. За рішенням суду, перший заступник начальника Головного управління розвитку і супроводу матеріального забезпечення Збройних Сил України Сергій Почтаренко два місяці перебуватиме під вартою на гауптвахті з можливістю застави в розмірі понад 76 млн грн. Для заступниці начальника управління Ольги Капінус і начальника відділу розробки речового майна Василя Саковця обрано запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту до 3 січня 2020 року. Також суд заарештував на два місяці з можливістю виходу під заставу в 76,8 млн грн Михайла Каморянського.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3162310
 
 
 Топ коментарі
 
Просят?

Да военные уже должны Монике Зеленски кишки выпустить давно за сотрудничество с врагом.
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Экспертиза уже показала, что изделия соответствуют ТУ. Что за чушь? Выпустить без всяких условий. В материалах дела какой то левый секретный следственный эксперимент, секретных агентов, и мнение непонятного эксперДа из стада Трубадура.
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Трубу потрібно знімати, вся його діяльність це ідіотизм та провокація! Такого тупого слідства нам не потрібно!
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Просят?

Да военные уже должны Монике Зеленски кишки выпустить давно за сотрудничество с врагом.
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а шо тільки бобочки?? там вже черга з таких є!!!! смерть ворогам України!!!!
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Та він же не Єфремов а агент "агресивної меншості".
Тож не випустять.
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КыроакоВинищувач

@KyroakoKiller

·16 мин

Це не фейк,це ЗЕреальність
Правами ветеранів російсько-української війни буде опікуватися калірована рашистська агентура!
Ця ***** Єфремова поуправляє! А так ні,це не капітуляція,ви шо,гортайте далі.
Не виходьте наМайдан а то риги прийдуть(с)а то вони,блть,не прийшли!

Ряд политиков и военных просят суд отпустить генерала Марченко на поруки - Цензор.НЕТ 9205
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Экспертиза уже показала, что изделия соответствуют ТУ. Что за чушь? Выпустить без всяких условий. В материалах дела какой то левый секретный следственный эксперимент, секретных агентов, и мнение непонятного эксперДа из стада Трубадура.
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Без агентури запаребріка тут не обійшлось.
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Емм, а відколи це агітатор за Зе Мочанов, наприклад, вдруг став соєвим??

Палишся, кацапчику....
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Встань з бутилки, бо в тебе гівно не з того отвору вилітає.
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Жилети нормальні.
За логікою техзавдання жилет має забезпечити 2 рівень захисту (від пістолетної кулі та осколку міни 82мм) без бронепластин, та 5 (від кулі 7,62) - з бронепластинами.
На передку, вставляють бронепластини, вийшовши з небезпечної зони - виймають.
Кевлар втрачає частину своїх властивостей при намоканні і при намоканні ЧОХОЛ БЕЗ БРОНЕПЛПСТИН не витримує пістолетну кулю.
Зрада?
Може й так, але іншого матеріалу для чохлів просто НЕМАЄ! Будь який кевларовий захист втрачає частину захисних властивостей при намоканні.
То яка тоді ціна звинуваченням?
А я скажу.
Нормальних людей причинили, що вони "згадали" якісь "злочини" Порошенка.
Ну не можуть на нього нічого нарити, а завдання єврейської мафії виконати треба.
Вот!
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Мені цікаво а що робили замовники цієї справи,де були ці судді що судять Героя України?? отак по кожному пройтись,ну а далі йолка не демократична...а Піночетівська!!!
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Та ви подивіться на їх мармизи - це манкурти-пристосуванці, хто музику замовив, під того й і танцюють .
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доигрались, плять, в демократию...
и у Мочанова, смотрю, мозги на место встали.
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тепер, гадаю, всім зрозуміло чия в нас влада?
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